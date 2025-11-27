En medio del auge de deuda corporativa, lanzan un fideicomiso para financiar el único proyecto activo de cobre en la Argentina

El Fideicomiso Financiero Individual Desarrollo Minero Martín Bronce canaliza inversión privada hacia la única mina de cobre activa del país (REUTERS)

En un contexto de mayor dinamismo del financiamiento corporativo en dólares, el mercado argentino presentó un fideicomiso financiero orientado al sector minero. Cohen Aliados Financieros anunció la creación del Fideicomiso Financiero Individual Desarrollo Minero Martín Bronce, el primer instrumento local diseñado específicamente para que inversores privados aporten capital a un proyecto de producción minera a gran escala en el país.

Según informó Cohen, este esquema permitirá financiar la industrialización, exploración y expansión de la planta de cemento de cobre que MOM Mining S.R.L. opera en Palma Sola, Jujuy. La mina representa actualmente la única productora activa de cobre en la Argentina y proyecta escalar su capacidad mediante el aporte de capital privado, bajo la estructura regulada del fideicomiso financiero.

La producción nacional de cobre se había interrumpido en 2018 con el cierre de la mina Bajo la Alumbrera, que luego de veintiún años de operaciones llegó a extraer hasta 203.700 toneladas anuales, con su pico máximo en 2002. Diversos proyectos podrían instalarse en el país, favorecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El fideicomiso Martín Bronce funcionará como canal directo entre capitales privados e iniciativas vinculadas a la transición energética global. El cobre es un insumo estratégico para la electrificación y el desarrollo de tecnologías limpias. “La minería del cobre es un eje relevante para la transición energética global, y este instrumento ofrece una vía transparente y regulada para que los inversores participen en ese proceso”, señaló Matías Salcedo, responsable de Financiamiento en Cohen. El ejecutivo precisó que la estructuración del fideicomiso implicó un análisis técnico, regulatorio y financiero exhaustivo, enfocado en garantizar la trazabilidad de los fondos y una gobernanza robusta del proyecto.

La mayoría de las inversiones mineras corresponden al cobre, con fuerte presencia en San Juan y Catamarca (REUTERS)

Cohen planteó dos alternativas de inversión:

Los Valores de Deuda Fiduciaria (VDF) ofrecen un rendimiento anual del 7% en dólares durante 23 meses, con pagos mensuales posterior a un período de gracia y respaldo integral en Bonos del Tesoro de Estados Unidos . Incluyen además un plus si el precio internacional del cobre supera los USD 10.000 por tonelada.

Los Certificados de Participación (CP) otorgan acceso directo a una parte de las utilidades durante 37 meses, equivalentes al 15% de las ventas brutas de cobre, con pagos semestrales.

Este lanzamiento coincide con una aceleración sin precedentes en la deuda corporativa argentina. Datos de la consultora Invecq indican que en octubre de 2024 la emisión de obligaciones negociables alcanzó USD 2.600 millones, mientras que en solo dos semanas de noviembre esa cifra ascendió a USD 3.000 millones, igualando el total emitido durante 2022 y 2023. Invecq detalló que “cerca del 98% de las emisiones de noviembre fue realizado por empresas de energía, que accedieron a tasas cercanas al 8% TNA y plazos mayores a diez años”. El informe destaca que este escenario refleja un crédito más estable, alejándose de los financiamientos cortos de hasta dos años que prevalecían meses atrás.

En cuanto al fideicomiso gestionado por Cohen, la operación prevé la emisión de hasta USD 4 millones en VDF y hasta USD 6 millones suplementarios en CP. Moody’s Local Argentina asignó calificación AAA.ar para los VDF y CCC.ar para los CP, ambas con perspectiva estable. La nota máxima para los VDF se fundamenta en que “los pagos de intereses y capital correspondientes a estos títulos estarán garantizados por hasta un 100% de su valor nominal mediante Bonos del Tesoro de Estados Unidos de América”. Los CP recibieron una nota menor, dadas las “altas contingencias asociadas a la etapa de construcción del proyecto y la posibilidad de demoras en el cronograma”, explicó Moody’s.

El reporte de la agencia identifica riesgos para los CP vinculados a la volatilidad del precio del cobre, la calidad del concentrado, la demanda y el acuerdo de venta con Trafigura, multinacional designada como offtaker; este contrato prevé la compra de hasta el 100% de la producción proyectada para 2026-2028, pero no constituye un compromiso vinculante en volúmenes ni precios fijos. El precio a pagar se ajustará a las cotizaciones internacionales (LME y LBMA), con deducciones contractuales, y la mercadería podrá ser rechazada o obtener descuentos según su pureza.

Respecto al uso de fondos, el plan prevé tres destinos principales: USD 1,55 millones para la construcción de la planta de cemento de cobre, USD 1,45 millones a optimización de la producción primaria mediante equipos y maquinaria, y poco más de USD 487.000 a exploración y verificación del yacimiento. Una auditoría externa certificará cada avance, habilitando los desembolsos respectivos.

En la actualidad, solo hay una mina productora de cobre activa. REUTERS/Ramiro Gómez

El proyecto Martín Bronce, conforme al prospecto avalado por Moody’s Local Argentina, aspira a transformar el esquema operativo del cobre nacional, sustituyendo la exportación de mineral semiprocesado por procesos de lixiviación y cementación de alta recuperación. En su escenario base, MOM Mining proyecta procesar entre mil y dos mil quinientas toneladas de mineral por mes, lo que permitiría producir alrededor de doscientas toneladas de cemento de cobre mensuales y estimar ingresos en torno a USD 1,5 millones cada mes.

La estructura contempla un fondo de liquidez y de reserva impositiva, con los fondos netos resguardados en la cuenta fiduciaria y desembolsos sujetos a la validación del auditor técnico y el control del fiduciario, TMF Trust Company (Argentina). El sistema de garantías asegura que, en caso de eventuales dificultades de pago de los VDF, el fiduciario podría liquidar los Bonos del Tesoro y cubrir los vencimientos de deuda, sin que ello implique incumplimiento del emisor.

La mina Martín Bronce cuenta con todas las habilitaciones ambientales exigidas por la provincia de Jujuy, incluyendo Declaraciones de Impacto Ambiental vigentes para explotación, exploración y montaje de la planta. El diseño operativo prioriza la recuperación eficiente y el cumplimiento normativo ambiental, bajo la supervisión de las autoridades regulatorias.

El fideicomiso surge también como una experiencia replicable en el sector. Entre los aspectos positivos, Moody’s destacó la calidad del yacimiento y la presencia de Trafigura como comprador global. Entre los negativos, la concentración en una única mina, la volatilidad del mercado y los desafíos técnicos de la etapa de construcción.

La reactivación del sector minero argentino se manifiesta desde el cierre de Bajo la Alumbrera en 2018, con Martín Bronce como único yacimiento de cobre en operación, dentro de un universo de 75 proyectos en distintas etapas de avance. El sector permanece bajo el amparo de la Ley N.º 24.196 de Inversiones Mineras y el Código de Minería, que garantizan estabilidad fiscal y exención de tributos a inversiones de largo plazo.

“Nuestra compañía necesitaba un instrumento fiduciario específico y estructurado por un líder como Cohen para dar previsibilidad a un proyecto de largo plazo. Este fideicomiso nos permite avanzar con un esquema financiero sólido y compatible con el impacto que genera Martín Bronce en el territorio y la comunidad”, declaró Diego Zuliani, socio gerente de MOM Mining.