Con más de USD 33.000 millones, minería y energía concentran el 98% de las inversiones proyectadas en el RIGI

La mayoría de las inversiones mineras corresponden al cobre, con fuerte presencia en San Juan y Catamarca (Shutterstock)

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las inversiones presentadas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) totalizan USD 33.876 millones en la Argentina. De ese monto, USD 15.739 millones, equivalentes al 46,5%, ya obtuvieron aprobación; mientras que el resto, es decir USD 17.864 millones, se encuentra todavía en trámite.

El estudio detalla que, hasta el momento, existe además un proyecto rechazado por una inversión de USD 273 millones.

Distribución sectorial

La BCR destacó que los sectores de energía y minería concentran la mayor parte de las presentaciones al régimen, con un peso combinado del 98,3% sobre el total. Dentro de ese conjunto, el sector minero representa el 64,8% y el energético el 33,5%, mientras que los rubros de infraestructura portuaria y siderurgia aportan apenas 0,9% cada uno.

En términos absolutos, las inversiones del rubro energético ascienden a USD 11.337 millones. En ese grupo se destacan dos proyectos de gran envergadura: el proyecto de Licuefacción de Gas Natural impulsado por Southern Energy —propiedad de Pan American Energy y Golar LNG—, con una inversión de USD 6.878 millones, y el Vaca Muerta Oleoducto Sur (Proyecto VMOS), con USD 2.486 millones. En conjunto, estos dos proyectos concentran el 83% de las inversiones energéticas ingresadas al RIGI.

Por su parte, en minería se registran inversiones por USD 21.953 millones, de las cuales cerca del 73% se encuentran aún pendientes de aprobación. Ese porcentaje representa casi el 90% del capital total que todavía aguarda resolución dentro del régimen.

En el interior del sector minero, la mayoría de los proyectos están vinculados con el cobre. Las aplicaciones relacionadas con este mineral explican el 73% de las inversiones mineras, lo que equivale a USD 16.011 millones. En tanto, los proyectos vinculados con el litio alcanzan inversiones por USD 4.665 millones, en distintas etapas de aprobación.

Del total de inversiones presentadas, los montos ya aprobados ascienden a USD 15.739 millones, distribuidos en ocho proyectos. La Bolsa de Comercio de Rosario subrayó que todos los proyectos aprobados cuentan con declaración jurada de compromiso de participación de proveedores locales superior al 20%, en cumplimiento del artículo 176 inciso l) de la Ley Bases 27.742.

Proyectos destacados

Entre las iniciativas mencionadas figuran algunos de los yacimientos de cobre más importantes del país. En ese grupo se incluyen Josemaría, Filo del Sol, Taca Taca, Los Azules y Agua Rica, todos ellos adheridos al RIGI. De estos, Los Azules ya obtuvo aprobación formal dentro del régimen.

En cuanto al litio, el informe resalta que actualmente hay seis proyectos activos y cinco en construcción, y estima que la producción nacional de este mineral podría crecer un 75% en 2025, impulsada por el avance de las nuevas inversiones.

El peso del RIGI en la economía

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones fue concebido como un marco legal destinado a atraer capitales extranjeros y nacionales para proyectos de infraestructura, energía y minería con un volumen mínimo de inversión superior a los USD 200 millones. Su objetivo es otorgar estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años y beneficios impositivos para los proyectos que cumplan con determinados requisitos de integración local y sostenibilidad.

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, elaborado por Guido D´Angelo, Emilce Terré y Julio Calzada, ofrece un primer balance sobre el impacto del régimen desde su puesta en marcha, mostrando que la magnitud de los proyectos presentados supera ampliamente las expectativas iniciales. Aunque no todas las iniciativas han sido aprobadas, el volumen total de solicitudes demuestra el interés que despertó la medida en sectores estratégicos de la economía argentina.

El régimen otorga estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años a las inversiones que superen los USD 200 millones (Reuters)

El análisis también advierte que, si bien el régimen ha captado capitales en montos significativos, la velocidad de aprobación y ejecución de los proyectos será determinante para que los beneficios económicos comiencen a materializarse. En este sentido, la minería aparece como el rubro con mayor potencial de expansión, pero también con mayor peso de inversiones aún pendientes.

Concentración geográfica

Las iniciativas más relevantes presentadas en el RIGI se concentran en regiones clave para la producción energética y minera del país, como Neuquén, San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy. En el caso del cobre, los proyectos Josemaría, Los Azules y Agua Rica se ubican en zonas cordilleranas con potencial exportador, mientras que los desarrollos de litio están distribuidos en el noroeste argentino, en el denominado “triángulo del litio”.

En el ámbito energético, los proyectos de gas natural y oleoductos apuntan principalmente a la explotación y transporte de recursos de Vaca Muerta, con el objetivo de ampliar la capacidad exportadora del país.

De concretarse todos los proyectos en trámite, el monto total de inversiones bajo el RIGI podría superar ampliamente los USD 33 mil millones actuales, generando un impacto directo en la balanza comercial y en la disponibilidad de divisas.

El documento concluye que, a la fecha, el régimen ya muestra una respuesta significativa del sector privado. El desafío, según los analistas de la BCR, “será consolidar un entorno macroeconómico estable que permita que las inversiones comprometidas efectivamente se materialicen y contribuyan al desarrollo de largo plazo de la economía argentina".