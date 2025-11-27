Economía

Caputo volvió a defender el valor del dólar e insistió en que no está atrasado

El ministro de Economía se refirió al nivel de récord de exportaciones como una de las pruebas de que las bandas están bien calibradas y con ello, el valor del mayorista. La postura de los analistas

Guardar
El dólar mayorista está a
El dólar mayorista está a la baja este jueves y cotiza a $1446.

En medio de la suba del dólar mayorista de esta semana y los cuestionamientos por la falta de acumulación de reservas, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse al tipo de cambio y reiteró, una vez más, que no está atrasado, pero esta vez dio sus argumentos con base en el nivel récord de exportaciones.

“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de ”cambio atrasado”“, escribió con tono irónico el ministro en la red social X. Lo hizo con un gráfico en donde se exponían las cantidades exportadas hasta septiembre. Aunque sin hacer mención alguna a que se trató del mes en el que implementó la medida de retenciones cero a los principales cultivos, con un cupo de USD 7.000 millones, que apenas duró menos de tres días. Y generó tensiones con los productores, quienes aseguraron que se trató de una medida que benefició a las grandes cerealeras.

La distancia del dólar mayorista
La distancia del dólar mayorista y del techo de la banda es de menos de $100.

Y si bien desde la victoria del Gobierno en las elecciones de medio término el dólar mayorista retrocedió, la distancia que guarda con el techo de la banda aún es corta y genera alertas para los economistas. A mediodía de este jueves cotiza en $1.446, lo que implica una baja de $7,3 respecto al día anterior. Y una diferencia respecto a la banda superior de $63,48.

“Nadie sabe cuál es el TC de equilibrio, lo que sí sabemos es que no puede estar atrasado cuando tenemos a las exportaciones medidas en cantidades batiendo récord tras récord”, comentó el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, a la publicación del ministro.

El directivo también omitió la medida de baja de retenciones que llevó a cabo el Gobierno para conseguir dólares para intervenir mientras estaba en la recta final de las negociaciones por el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos. Pero eso quedó de manifiesto en los números de balanza comercial que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en septiembre.

En el noveno mes del año, las importaciones fueron por USD 7.207 millones, mientras que las exportaciones alcanzaron USD 8.128 millones, lo que arrojó un resultado positivo por USD 921 millones. En el detalle que dio a conocer el organismo estadístico, las exportaciones tuvieron una variación interanual del 16,9% (superado por las importaciones donde fue del 20,7%). Pero si se mira por rubro, Productos primarios representó USD 2.025 millones del total (v.ia. del 24,9%).

Dudas de los analistas

Pese a la postura del equipo económico, los analistas todavía tienen sus dudas respecto el actual esquema de flotación del dólar. Para Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, existe un régimen cambiario no declarado: “Una banda dentro de la banda”. Detalló que cuando el mayorista baja de $1.400, el Tesoro compra reservas y $1.500 es el techo tolerado.

También los interrogantes se generan porque en la previa de las elecciones el ministro aseguró que se sienten cómodos con un dólar de $1.500. “Cuando Caputo dijo que se sentía cómodo con un dólar en torno a $1.500, estaba dando una señal de referencia, no un valor operativo diario”, aseguró el fundador del Centro de Estudios Políticos y Económicos, Leo Anzalone. Y remarcó que la baja momentánea a la zona de los $1.385 de la semana pasada respondió a una mayor oferta por factores como el mayor volumen de obligaciones negociables en dólares emitidas por empresas, el ingreso estacional de la liquidación de exportaciones de la cosecha fina y un mercado financiero dispuesto a dolarizar formalmente flujos de inversión.

“Un dólar por debajo de $1.400 no luce como nivel de equilibrio sostenible, advirtió Anzalone, ya que a ese precio se empieza a ver demanda”. En este escenario, el Tesoro aprovecha para recomprar reservas para cubrir vencimientos.

Algunos analistas consideran que la brecha entre el dólar mayorista y el techo de banda es limitada, lo que expone al régimen cambiario a eventuales shocks internos o externos. Y a su vez, complica la acumulación de reservas internacionales. Siendo un punto al que se refirió el ex director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado. “La política monetaria y cambiaria que se necesita es la de acumulación de reservas, más allá de discutir las bandas”, subrayó en la Conferencia Industrial. Explicó que las reservas actúan de manera anticíclica para mitigar la volatilidad, al igual que Brasil, cuando el real subió a 6,2 por dólar y su banco central utilizó USD 30.000 millones de los USD 350.000 millones que disponía.

Temas Relacionados

Luis CaputoDólarExportacionesBandasÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Los mercados europeos se estabilizan mientras crecen expectativas de recorte de tasas de la Fed en diciembre

Las bolsas mostraron falta de dirección el jueves con Wall Street cerrado por el Día de Acción de Gracias. El Bitcoin volvió a subir por encima de los 90.000 dólares

Los mercados europeos se estabilizan

Cómo se pagan las vacaciones según la Ley de Contrato de Trabajo

La normativa vigente en Argentina detalla la cantidad de días de licencia anual según el tiempo en la empresa y cómo se realiza la liquidación salarial durante ese período

Cómo se pagan las vacaciones

La Sociedad Rural apuntó contra la Unión Europea por una medida que afecta las exportaciones argentinas

La entidad hizo referencia a la exigencia que algunos productos de exportación sean libres de deforestación y degradación forestal para poder comercializarse

La Sociedad Rural apuntó contra

Cierre de Whirlpool: cómo pasó de un ambicioso proyecto exportador a dejar de fabricar en el país en apenas tres años

La compañía anunció este miércoles el cierre de su planta de lavarropas de Pilar y despidió a 220 trabajadores. A partir de ahora, la firma se dedicará a importar

Cierre de Whirlpool: cómo pasó

China ya ocupa casi 800 mil hectáreas mineras en Nicaragua gracias a las licencias de la dictadura de Ortega

Seis nuevos permisos otorgados a Beijing pertenecían a la empresa El Porvenir Murra S.A., que los cedió integralmente a Brother Metal S.A., representada en el país centroamericano por el ciudadano chino Xiaocun Bao

China ya ocupa casi 800
DEPORTES
La controversia que se desató

La controversia que se desató por la actitud de un entrenador luego de que una atleta cruzara la meta en la maratón: “Sentí un dolor intenso”

La charla definitoria que tuvo Marcelo Gallardo con el plantel de River Plate: los 6 jugadores que se irían

La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

La confesión de McLaren tras la descalificación que puso en riesgo el título de Lando Norris en la Fórmula 1

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

TELESHOW
Julieta Poggio sorprendió a Moria

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

Camilota presentó a su sobrino recién nacido: “Un milagro frente a mis ojos”

La indignación de Coco Sily por el accidente que tuvo el hijo de su esposa: “Lo atropelló, lo insultó y se fue”

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

Sorpresas, ilusiones y la anécdota más dolorosa: las perlitas del lanzamiento de la temporada de Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Los mercados europeos se estabilizan

Los mercados europeos se estabilizan mientras crecen expectativas de recorte de tasas de la Fed en diciembre

Billie Eilish estrenará un documental de su último tour dirigido por James Cameron

La desaparición de la influencer Stefanie Pieper de 31 años sacude a Austria

Sube a 75 la cifra de muertos en Hong Kong: nuevas imágenes muestran la velocidad con la que se propagó el incendio

Los 85 años de Bruce Lee: su código de entrenamiento, disciplina mental y “journaling” diario para el éxito