Industria: solo el 13% de las empresas espera aumentar su producción en el corto plazo

Según una encuesta del Indec, persisten las señales de debilidad en la demanda interna y un alto porcentaje de compañías reporta pedidos por debajo de lo normal

Empresas industriales evalúan su situación actual y anticipan pocos cambios en la producción (CIARA)

Las expectativas del sector manufacturero siguen mostrando señales de cautela. Según la Encuesta de Tendencia de Negocios del Indec, apenas el 13,3% de las empresas industriales prevé un incremento en su volumen de producción para el período noviembre 2025-enero 2026. La mayoría —64,3%— anticipa que su nivel de actividad no variará, mientras que un 22,5% estima una caída.

Este resultado se desprende de la consulta mensual que realiza el organismo estadístico a directivos y responsables de empresas del sector. El informe refleja tanto la evaluación de la situación actual como las expectativas para los próximos meses, y permite observar el pulso de la industria en un contexto de demanda moderada y capacidad productiva ociosa.

El dato central del relevamiento es el bajo porcentaje de compañías que proyecta un aumento en su producción. Solo el 13,3% respondió que el volumen “aumentará” en el trimestre móvil que inicia en noviembre, mientras que el balance de expectativas se ubicó en –9,2%, debido a la mayor proporción de respuestas negativas.

Un comportamiento similar se observa en los pedidos de la demanda interna. El 15,2% espera que aumenten, en contraste con el 28,1% que prevé una disminución. El Indec señaló que el balance en esta variable fue de –12,9%, lo que marca una señal adicional de debilidad en el consumo local.

El 59,1% de las industrias afirma tener un nivel adecuado de stocks (EFE)

Las exportaciones muestran un cuadro levemente distinto: 16,6% de las firmas estima que sus ventas externas aumentarán en los próximos meses y 15,8% prevé una baja, lo que da como resultado un balance de 0,8%. De todos modos, el 67,6% considera que sus envíos al exterior se mantendrán sin cambios.

El reporte oficial también indaga en el nivel de horas trabajadas del personal. Aquí, solo 8,1% proyecta un incremento, contra 19,2% que anticipa una reducción. La gran mayoría —72,8%— no espera variaciones.

Menos pedidos

Más allá de las expectativas, las empresas también evaluaron su situación actual. Uno de los datos más relevantes es que el 54,3% de las firmas indicó que su cartera de pedidos se encuentra “por debajo de lo normal”. En contraste, apenas 3,6% señaló que está “por encima de lo normal”. El Indec precisó que el balance en este caso fue de –50,8%.

Respecto de los stocks, el 59,1% de las industrias afirmó que posee un nivel “adecuado” de productos terminados. Un 24,7% reportó que sus existencias se encuentran “por encima de lo adecuado”, mientras que 16,2% las ubicó por debajo del nivel esperado.

En cuanto al nivel de exportaciones actuales, 37,7% consideró que se encuentra por debajo de lo habitual, mientras que 55,8% dijo estar en niveles normales.

El estado general del negocio también mostró resultados mayormente estables: 64,5% de los encuestados describió su situación como “normal”, 27,6% como “mala” y 8% como “buena”. En materia financiera, el 65% declaró tener una situación normal, frente al 13,3% que la calificó como buena.

El acceso al crédito sigue resultando limitado para una parte importante del sector: 34,5% dijo que es “difícil”, mientras que solo 6,5% lo definió como “fácil”.

Factores que limitan la actividad

Consultadas por los factores que dificultan el aumento de la producción, las firmas identificaron a la demanda interna insuficiente como el principal condicionante. Este motivo fue señalado por el 50,2% de las empresas. En segundo lugar apareció la competencia de productos importados (10,6%) y, más atrás, la incertidumbre económica, mencionada por el 8,8%.

Otros factores, como la escasez de mano de obra calificada, falta de equipo adecuado o escasez de insumos, mostraron valores menores en comparación con períodos previos.

En paralelo, las expectativas sobre el empleo se mantienen mayormente estables. Solo 3,4% de las firmas prevé aumentar su dotación de personal en los próximos meses, mientras que 16,5% anticipa una reducción. El 80,1% no espera cambios.

Sobre la situación general del negocio hacia adelante, 12,7% considera que mejorará, 12,1% que empeorará y el 75,2% que se mantendrá igual.

Finalmente, ante la consulta sobre la evolución de los precios promedio de venta, 57,4% manifestó que no tendrá cambios, 31,3% espera aumentos y 11,3% anticipa bajas. Esta variable no forma parte del cálculo del indicador de confianza empresarial.

