¿Vuelve a los mercados?: las opciones que evalúa el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda externa

El ministro de Economía, Luis Caputo, aspira a reabrir el grifo de endeudamiento externo y hay expectativa por la recompra de deuda soberana con financiamiento extra. Qué piensan los inversores de Wall Street

El Gobierno trabaja en un menú de opciones para pagar los USD 4.200 millones que vencen en enero de 2026. REUTERS/Matías Baglietto

El Gobierno tiene un plan A y uno B para enfrentar los vencimientos en moneda extranjera a partir del próximo año. Pero la maniobra que ya fue anunciada por el ex secretario de Finanzas y actual canciller, Pablo Quirno, podría dejarlo más cerca de la primera alternativa.

La alternativa principal del equipo económico consiste en que el riesgo país baje para volver a acceder a los mercados internacionales de deuda. El objetivo es refinanciar los vencimientos que tiene la Argentina a partir de enero de 2026 por USD 4.200 millones. En tal sentido, en la city porteña de que la recompra de deuda soberana, un factor que reduciría el indicador del JP Morgan, podría darse en el corto plazo.

Durante su participación el miércoles pasado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el ministro de Economía Luis Caputo deslizó a la prensa que presentaría un plan. Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Economía aseguraron que sigue en agenda y que se comunicará a través de los canales oficiales.

Sin embargo, no fue la única pista que dejó el titular del Palacio de Hacienda. En su discurso en la Conferencia Industrial de la UIA, dio a entender que se podría acordar un nuevo repo con bancos. “Hoy estamos en una situación que cambió, se abrieron varias avenidas desde lo financiero. No solo tenemos el swap chino y el apoyo de Estados Unidos, sino que ahora se han abierto otras alternativas que es la que escuchan, también estamos hablando con bancos”, afirmó.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguran que sigue en agenda la presentación del plan por parte de Caputo.

Por el nivel de depósitos en dólares y pesos del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), no están los fondos necesarios para recomprar deuda. “Para recomprar deuda el tema es de dónde sacan los dólares, podrían usar el swap, pero lo necesitan para pagar los vencimientos de enero y después se quedarían sin mucho margen. Todos estamos asignando la posibilidad de que haya recompra de deuda con una operación adicional, algún repo que les dé financiamiento adicional”, comentó una voz autorizada del mercado en off the record.

El uso del intercambio de monedas con EE.UU. es una posibilidad que había puesto sobre la mesa el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en medio de las negociaciones por la asistencia financiera. Más tarde, no obstante, descartó la idea al sostener que no era necesario.

El lunes de la semana pasada, Caputo recibió en el quinto piso de Hacienda a inversores de Wall Street en una visita organizada por el Morgan Stanley. “Vinimos a ver cómo siguen”, comentó a Infobae uno de los agentes que participó del encuentro. Y si bien consideraron que el plan económico es el correcto, que hay personas capacitadas al frente, sostuvo que nunca hay certezas.

En cuanto a la vuelta a los mercados internacionales, los dos inversores consultados por este medio no consideraron que sea posible antes de fin de año, sino que lo proyectan más cerca de diciembre de 2026.

Recompra de deuda

Ante dejar la Secretaría de Finanzas, Quirno anunció la operación “Deuda por educación” que consistiría en la recompra de deuda soberana argentina en el mercado para reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales.

“Para su estructuración, se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en el proceso”, destacó en la publicación en la red social X. Además, aclaró que los ahorros generados por esta operación serían destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo.

El gráfico de la consultora Econviews, basándonos en el BCRA, expone que en la semana del 31 de octubre se desploman las Letras emitidas en moneda nacional.

Pese a que esta operación solo fue anunciada, este miércoles con la suba de los bonos en dólares en hasta un 1,1% y la reciente colocación de obligaciones negociables (anteayer la Ciudad Autónoma de Buenos Aires colocó USD 600 millones a una tasa del 7,8% anual), el riesgo país por momentos perforó los 600 puntos básicos.

El plan B

En caso de que el plan A no funcione, el equipo económico sostiene que cuenta con el swap de Estados Unidos por USD 20.000 millones para afrontar los vencimientos del próximo año. Aunque hay dudas respecto a su utilización y si Argentina activó un tramo para afrontar el último pago de 2025 al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como reveló Infobae, en base a informes de la consultora 1816 y Econviews, los pesos que compró Bessent en la semana previa a la elección legislativa fueron colocados en una Letra del BCRA. Esta operatoria fue confirmada por fuentes al tanto, aunque no si el instrumento tiene tasa de interés o si está vinculado a la evolución del tipo de cambio, conocido como dollar linked.

En la semana del 31 de octubre, esas letras cayeron, lo que dejó entrever un movimiento de fondos. Y luego se confirmó que el BCRA concretó operaciones de swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para restituir dólares previamente utilizados en el mercado cambiario antes de las recientes elecciones de medio término y para efectuar el pago más reciente al FMI de USD 825 millones en concepto de intereses.

Reforma laboral: dónde estamos y

Por qué los números de

Ingresos Brutos: cuáles son las

El boleto de colectivo aumentó

En modo cautela, el mercado
