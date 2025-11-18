Economía

La inflación mayorista desaceleró a 1,1% en octubre

El índice mayorista se redujo 2,6 puntos porcentuales respecto a la medición de septiembre. Qué va a pasar con la dinámica minorista en noviembre y cómo juega la reducción del dólar

La inflación mayorista desaceleró a 2,6 puntos porcentuales en octubre respecto a la medición de septiembre. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La inflación mayorista en octubre fue de apenas el 1,1%, en un mes de fuerte volatilidad en el dólar por la incertidumbre electoral, y quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que arrojó un 2,3% para el mismo período.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) precisó que la variación fue consecuencia de una suba de 1,3% en los productos nacionales y de -1,4% en los productos importados, lo que contribuyo a una desaceleración. En comparación con septiembre cuando el alza había sido del 3,7%.

De acuerdo con el reporte oficial, el IPIM acumula en los primeros diez meses del año una variación de 21,3% mientras que en la comparación interanual se ubica 24,1% por encima del nivel registrado en septiembre de 2024.

Entre los “Productos nacionales”, las divisiones que más aportaron al aumento del IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,51%), “Alimentos y bebidas” (0,31%), “Productos refinados del petróleo” (0,22%) y “Tabaco” (0,11%). En contraste, la división con mayor impacto negativo fue “Petróleo crudo y gas” (-0,12%).

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró una suba de 1,3% durante el mismo período, resultado de un incremento de 1,5% en los “Productos nacionales” y una disminución de 1,4% en los “Productos importados”.

Por otro lado, el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 1,7% en ese lapso, impulsado por una suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Esta desaceleración en la inflación mayorista en octubre se conoce con otro panorama. El lunes, el dólar mayorista cerró para la venta a $ 1.387, tras una baja de $ 16 en el día. Con ello se alejó del techo de la banda cambiaria que se encuentra en $ 1.504,98. Y si bien hay una distancia de $ 117,98, para los economistas la distancia sigue siendo corta, lo que lo deja al régimen cambiario vulnerable ante cualquier shock externo o interno que lo puede llevar a tocar el techo de la banda y obligar al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“El traslado ya ocurrió. En noviembre vemos que viene con una inflación un poco más arriba de octubre”, destacó el socio de la consultora Audemus, Gonzalo Guiraldes. Quien no cree que la baja en la cotización de estos días impacte en la inflación.

En septiembre, la inflación mayorista fue del 3,7%.

“Si puede ayudar para diciembre, pero va a depender también de la actividad. Sí empieza a reactivar o no. Diciembre es un mes estacionalmente complicado en inflación”, puntualizó. En ese sentido, en la anteúltima licitación, cuando aún estaba Pablo Quirno al frente de la Secretaría de Finanzas, se liberaron $5 billones, lo que permitió que las tasas comiencen a bajar los días posteriores.

Una postura diferente tuvo la economista de LCG, Florencia Iragui, quien remarcó que hace varios meses la inflación mayorista es más alta que la minorista. “Esto muestra cierta reducción en los márgenes del comercio minorista. No obstante, la aceleración del IPIM podría anticipar una aceleración del IPC-bienes en los próximos meses”, destacó.

Inflación noviembre

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue del 2,3% y con eso se confirmó que la tendencia de aceleración que se inició el mes anterior continuó. Ahora la expectativa está puesta en qué es lo que va a pasar en noviembre. Pero los relevamientos de las consultoras privadas no son positivos al respecto.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de respuestas arrojó que la inflación en octubre sería del 2,2% (una diferencia de 0,1 puntos porcentuales (p.p) con el valor oficial) y que se mantendría en ese nivel con oscilaciones hasta enero de 2026. Lo que se aleja de la meta del presidente Javier Milei, que anticipó que a mediados del próximo año, la inflación sea un problema del pasado.

“La inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene”, sostuvo Milei durante su participación en abril en la edición 2025 del Congreso Económico Argentino en el marco de la Expo Argentina de Economía, Finanzas e Inversiones (EFI).

En la segunda semana de noviembre, la consultora Analytica registró una variación semanal de 0,7% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. “De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,8%. Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,4% durante noviembre”, marcaron.

Otro ejemplo es el último trabajo publicado por la consultora LCG, donde se muestra el ritmo de avance del precio de los alimentos y bebidas. El informe señala que los productos de ese rubro tuvieron un incremento de 0,4% en la primera semana de noviembre y luego saltaron un 1,8% en la segunda. Este último es el valor más alto en 14 semanas e implica un salto significativo en relación con los siete días previos. No es un dato menor, teniendo en cuenta que el rubro de “alimentos y bebidas” es el de mayor incidencia en la medición del IPC.

El mismo estudio indica que dos categorías de productos tuvieron incrementos bastante por encima de la media en las primeras dos semanas de noviembre. La suba más pronunciada la tuvieron las carnes (3,7% de variación), pero también se destacó el ajuste de precios de las verduras (1,9%) y las frutas (1,7%).

