Economía

Bitcoin cae por debajo de 90.000 dólares por primera vez en siete meses

El cambio de rumbo se produce en medio de crecientes vientos en contra para la economía, incluidas nuevas preocupaciones sobre la política de tasas de interés. Recuperó parte de las pérdidas para cotizar en torno a 91.400 dólares

Ilustración fotográfica de una representación
Ilustración fotográfica de una representación de la criptomoneda bitcóin. 10 septiembre 2025. REUTERS/Dado Ruvic

El bitcoin cayó por debajo de 90.000 dólares, profundizando una caída de un mes que ha borrado las ganancias de la criptomoneda para 2025 y ha sacudido el sentimiento en todo el mundo de los activos digitales.

El token más grande cayó hasta un 2,4% el martes, ampliando su descenso desde un récord de más de 126.000 dólares alcanzado a principios de octubre. El bitcoin no cotizaba por debajo de 90.000 dólares —llegando a desplomarse hasta un mínimo de 74.400 dólares en abril— desde que el presidente Donald Trump sacudió los mercados financieros mundiales con su plan inicial de aranceles comerciales. Recuperó parte de las pérdidas para cotizar en torno a 91.400 dólares a las 11 a.m. en Londres.

El retroceso se produce en medio de crecientes vientos económicos en contra, incluyendo renovadas preocupaciones sobre la política de tasas de interés y valoraciones elevadas en los mercados especulativos.

Con los operadores reevaluando la probabilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre y los mercados bursátiles retrocediendo desde máximos recientes, el apetito por el riesgo se ha deteriorado, dejando al bitcoin vulnerable a nuevas caídas.

Con la probabilidad de recortes de tasas de la Fed en diciembre por debajo del 50% ahora, los mercados cripto continúan bajando tras perder el importante nivel de 100.000 dólares en BTC”, dijo Shiliang Tang, socio director de Monarq Asset Management.

Los operadores de opciones apuestan por pérdidas más profundas, con la demanda de protección a la baja en los niveles de 85.000 y 80.000 dólares dominando los flujos recientes.

El mercado cripto ha tenido dificultades para encontrar soporte después de una venta masiva a principios de octubre que provocó más de 19.000 millones de dólares en liquidaciones y eliminó más de 1 billón de dólares en valor de mercado de tokens. Si bien un grupo de tenedores institucionales en gran medida ha mantenido su posición, la participación minorista y la compra en caídas han disminuido, especialmente entre las altcoins especulativas. Se han liquidado posiciones largas y cortas por un valor de unos 950 millones de dólares en las últimas 24 horas a medida que los precios de las criptomonedas fluctuaban, según datos de Coinglass.

Algunos observadores del mercado señalaron una perspectiva incierta para el bitcoin, ya que las ventas por parte de fondos cotizados en bolsa afectados por salidas de capital y la tensión entre las tesorerías de activos digitales presentan una oportunidad para que los alcistas a largo plazo aprovechen las recientes caídas.

Las tesorerías de activos digitales —empresas públicas como Strategy Inc. de Michael Saylor, que acumularon tenencias de criptomonedas a principios de este año— han estado bajo una presión creciente, y algunas se han visto obligadas a reevaluar sus posiciones a medida que los precios de los tokens caen por debajo de niveles clave de acumulación.

Un grupo de 12 ETF spot dedicados al bitcoin ha registrado salidas netas de unos 2.800 millones de dólares en lo que va de noviembre, después de haber sumado decenas de miles de millones de dólares en nuevos activos durante el repunte que siguió a la victoria presidencial de Trump en noviembre pasado.

Esperamos que el bitcoin experimente más volatilidad durante los próximos meses, ya que los compradores a largo plazo ven esta caída como una buena oportunidad, mientras que las instituciones de trading podrían reducir riesgos a medida que los factores macroeconómicos globales cambian las proyecciones de cartera”, dijo Nick Ruck, director de LVRG Research.

(C) Bloomberg.-

