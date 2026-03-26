El Gobierno busca recaudar USD 2.000 millones con las privatizaciones y suma un nuevo bono en dólares para pagar deuda

El Gobierno prevé ingresos adicionales a través de la venta de activos estatales para afrontar compromisos financieros inmediatos.

El Ministerio de Economía proyecta obtener USD 2.000 millones por la venta de activos estatales en 2026, mientras que anunció la emisión de un nuevo bono en dólares, replicando el esquema del BONAR 2027. Esta es una de las fuentes de financiamiento que había anunciado el ministro Luis Caputo para cubrir los vencimientos de capital programados para julio de 2026 y para enero y julio de 2027.

Economía dispondrá de los recursos necesarios para afrontar los próximos compromisos de deuda externa (julio y enero y julio del 2027), al ya tener identificados distintos mecanismo de financiamiento por un total estimado de USD 9.000 millones, de acuerdo a lo que declaró Caputo durante el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Según pudo saber Infobae, las opciones serán comunicadas en las próximas semanas por el titular del Palacio de Hacienda y no serán similares al préstamo con bancos internacionales (repo) que se concretó en enero.

La estrategia del equipo económico también incluye el desarrollo del mercado de capitales local y la privatización y concesión de activos, siendo este último punto central para la estrategia del segundo semestre, de acuerdo con lo que permite la Ley de Bases.

La mayor parte de los ingresos por privatizaciones se espera para el segundo semestre del 2026, vinculados a empresas públicas incluidas en la Ley de Bases. Este proceso está siendo coordinado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP). Desde ATEP confirmaron a este medio, entre las primeras compañías en proceso de transferencia al sector privado figuran Intercargo y AySA. La ley fijó la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, y la concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales S.A.

El Ministerio de Economía identificó mecanismos alternativos de financiamiento, entre ellos nuevas emisiones de bonos en dólares.

En las próximas horas, el Gobierno dará a conocer las condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país. La privatización se concretará con la firma en pleno funcionamiento, e implicará la transferencia íntegra de la compañía, la salida total del Estado Nacional de su estructura accionaria y la continuidad de la firma como prestadora de servicios, manteniendo vigentes sus contratos, licencias y actividades en los aeropuertos donde opera.

El plan privatizador fue útil cuando, en los primeros días del año, previos al acuerdo de repo por USD 3.000 millones entre el Banco Central de la República Argentina y bancos internacionales, las concesiones energéticas en la región de Comahue generaron ingresos por USD 700 millones para el Tesoro, fortaleciendo la estrategia de financiamiento alternativo del Ejecutivo.

Nuevo bono en dólares

El plan de pago del Ministerio de Economía combina el uso de la venta de activos y el impulso al mercado de capitales local mediante emisiones como el BONAR 2027, colocado cada 15 días desde febrero. A eso se suma el lanzamiento de un nuevo título en dólares: el AO28, que se licitará el próximo viernes en la subasta de deuda pública.

Desde Economía detallaron que el tope de emisión para el bono AO28 se fijará en USD 2.000 millones, a través de licitaciones sucesivas de USD 150 millones, complementadas por una segunda ronda de hasta USD 100 millones en cada ocasión. Este mecanismo replicará el utilizado previamente para el AO27.

El funcionamiento del mercado de capitales local podría ampliarse en los próximos meses, con la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que está fijado por la Ley 27.802 en junio, mecanismos que permitirían a empresas y particulares acceder a nuevos instrumentos financieros. Persisten dudas sobre el nivel de adhesión, dado el contexto de retracción de la actividad y la cautela del sector privado respecto al uso de dólares en el sistema financiero.

Esta semana, la Secretaría de Finanzas enfrenta el tercer test del BONAR 2027, con el objetivo de captar USD 250 millones adicionales. Las dos primeras licitaciones fueron catalogadas como exitosas por el mercado, ya que se adjudicó el monto máximo permitido con una tasa cercana al 5%, inferior a la tasa esperada del 7 por ciento.

Caputo sostiene que el riesgo país en 600 puntos básicos es "exagerado" y responde a un "desequilibrio" entre la oferta y la demanda de titulos.

No volver a Wall Street

“En algún momento pensamos volver a Wall Street el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos”, señaló Caputo la semana pasada durante el evento organizado por el IAEF, siendo la primera vez que confesó que evaluó esta alternativa. Es que se trataba de un escenario en donde el riesgo país perforó los 600 puntos básicos, momento que, según analistas, representaba una oportunidad para acceder a financiamiento internacional que el equipo económico no aprovechó.

Durante el mismo evento, el ministro de Economía analizó el comportamiento del riesgo país y la influencia sobre la estrategia financiera argentina. Consideró que el nivel actual es “exagerado” y atribuyó esta situación a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de títulos. “Debemos seguir estabilizando la economía y pagando, porque contamos con alternativas de financiamiento mejores. Si logramos financiarnos más barato para cancelar deuda más cara, es el escenario ideal”, afirmó.

El Gobierno sostiene que la diversificación de fuentes, a través de privatizaciones y el desarrollo del mercado de capitales local, permite afrontar los vencimientos de deuda más relevantes sin aumentar significativamente el costo del endeudamiento. “Tenés que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. El mejor de los mundos: nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, concluyó Caputo.