La actividad en los restaurantes cayó 30% en un año: cuáles son los nuevos hábitos de consumo

Los restaurantes alertan por los altos costos (Imagen ilustrativa - Getty)

El consumo en los restaurantes porteños no repunta y las mesas sin ocupar generan preocupación en el sector, cuyos costos permanecen elevados. Aunque varios locales no lograron continuar y se vieron forzados a cerrar, la mayoría de los establecimientos busca resistir la crisis reduciendo sus márgenes de rentabilidad.

Camilo Suárez, nuevo presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), precisó que la caída alcanza el 30% en comparación con 2024, año marcado por una recesión de impacto generalizado.

Si bien observaron una mejora en fechas puntuales como el Día de la Madre y la Noche de los Museos, no alcanza para compensar el desplome previo, resultado de un menor poder adquisitivo para gastos no esenciales. En ese sentido, una encuesta de la consultora Management & fit había revelado que 8 de cada 10 argentinos modificaron sus hábitos de consumo y uno de los primeros recortes que figuran son las salidas a comer.

El Día de la Madre y la Noche de los Museos ayudaron a incrementar el consumo durante octubre (Imagen ilustrativa)

Respecto al impacto en los distintos segmentos de restaurantes, Suárez señaló que “la crisis golpea a todos, aunque de manera diferente y por distintas causas”. Por ejemplo, en Puerto Madero, la menor cantidad de turistas hizo que las ventas disminuyeran notablemente. En el Microcentro, en cambio, donde predominan las oficinas, lo que se percibe es que el flujo de clientes se mantiene hasta el día 10 o, como mucho, hasta mediados de mes.

En tanto, los bodegones registran un mayor consumo debido a que los platos, al ser abundantes en muchos casos, pueden compartirse, lo que hace la salida más accesible. Esto permite reducir el gasto individual y mantiene la opción de comer afuera con un presupuesto más acotado.

Los bodegones registran mayor consumo (Maximiliano Luna)

En la misma línea, Gustavo Levinson, de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), afirmó que desde marzo las ventas venían en declive pero el mes pasado y los primeros días de noviembre notaron una recuperación. “Hay que ver si es una tendencia, pero estacionalmente a fin de año siempre aumentan los pedidos. Además, se ven más turistas, principalmente de EEUU y Brasil”.

No obstante, precisa que el ticket promedio es bajo. “No se pide una segunda bebida, no siempre se elige postre y tampoco se opta por un buen vino. A veces la salida sigue estando, pero con restricciones: el consumo se ajusta y, por ejemplo, ya no se prefieren las variedades de pizza más caras”, resaltó Levinson.

El ticket promedio en las pizzerías es bajo. REUTERS/Agustin Marcarian

Por otro lado, Suárez contó que es difícil para los restaurantes ofrecer descuentos o promociones dado que están “al límite” con los precios: “Los costos, fundamentalmente de servicios, están muy altos y, sinceramente, no es momento de trasladarlos íntegramente a los valores finales”. Y agregó que debieron achicar bastante los márgenes de rentabilidad para ser competitivos. “La calidad no se toca”, aseguró.

De todos modos, mencionó que se está trabajando con el gobierno de la Ciudad para impulsar distintas acciones que ayuden a reactivar la actividad. Una de ellas se vincula con la realización de eventos en la Avenida Corrientes, donde los restaurantes aledaños estarán abiertos hasta las cuatro de la mañana.

Esta iniciativa, que incluirá espectáculos musicales, artistas callejeros y distintas propuestas culturales; tiene el objetivo de convocar al público y generar movimiento económico en la zona.

En este contexto, las perspectivas del rubro gastronómico se mantienen reservadas, con empresarios que observan con cautela la evolución de la demanda.

Creen que también el crecimiento del turismo receptivo es clave, considerando que en septiembre la cantidad de visitantes extranjeros mostró un descenso interanual del 18,9%. Según Daniel Schteingart, director del área de Desarrollo Productivo en Fundar; “vamos camino a tener la peor caída desde 2006 (sacando la pandemia)“.