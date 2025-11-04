Nuevo ranking: cuáles fueron los autos híbridos y eléctricos más vendidos de octubre

Nuevos modelos y nuevas estadísticas. Los autos eléctricos e híbridos se miden por separado desde octubre. REUTERS/Bing Guan/File Photo

La llegada del primer grupo de unidades correspondientes al cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos 2025 generó que a nivel estadístico se haya iniciado el análisis mensual independiente de las ventas de automóviles híbridos y eléctricos en Argentina.

De este modo, el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) publicó luego del cierre de patentamientos de octubre dos nuevas tablas que indican cómo se movieron las operaciones de autos 100% eléctricos separados por marca y por modelo.

Paralelamente, aunque no es un informe elaborado por la misma consultora que registra la estadística de ventas de autos 0 km mes a mes, también es posible diferenciar ahora la venta de autos híbridos de cada período. En este caso, el propio importador de BAIC publicó esta información indicando que la base de datos es la misma que genera el SIOMAA.

BYD lideró las ventas de autos eléctricos en su primer mes de operaciones en Argentina

Autos eléctricos en plena expansión

En la distinción por marcas, la llegada al mercado argentino de BYD se hace sentir de manera inmediata, ya que la transformó en la que lidera las ventas gracias a tener dos modelos de distinto segmento pero electrificados al 100%. El gigante chino vendió 81 unidades en octubre, duplicando a su seguidor, General Motors que patentó 47 y quedó en segundo lugar.

El tercer lugar lo ocupó Volvo, que no tiene autos dentro del cupo eximido de pagar arancel de importación extrazona porque sus modelos son de un precio superior al máximo permitido por el Gobierno. Volvo vendió 22 unidades de tres distintos modelos completamente eléctricos, y quedó delante de BAIC, que vendió 113 unidades, Ford, que alcanzó los 8 vehículos, Renault y Great Wall con 7, Mercedes-Benz con 4, y Audi y Nissan con 2 cada una.

Empate en modelos

Aunque en septiembre el primer puesto había quedado para el Chevrolet Spark EUV con un récord inesperado de 105 unidades para el primer mes de venta del B-SUV 100% eléctrico producido en conjunto con SAIC en China, los números de octubre marcaron una baja y un empate en el primer lugar entre ese vehículo y el BYD Dolphin Mini, el pequeño auto urbano de reciente presentación en el mercado. Ambos modelos registraron 47 patentamientos.

El tercer lugar quedó para el otro modelo de BYD, el B-SUV Yuan Pro, que registró 34 ventas y prevaleció sobre las 15 unidades del Volvo EX30, otro B-SUV que está fuera del cupo, y que está convirtiéndose en uno de los autos eléctricos más vendidos de una marca de origen europeo en varios países.

En quinto lugar quedó el BAIC EU5 Plus, el sedán de segmento B que la marca china ya vendía en menores volúmenes antes de ponerse en marcha el programa del Gobierno para incentivar la importación de autos híbridos y eléctricos. Este modelo registró 13 patentamientos.

Los diez modelos eléctricos más vendidos se completaron con 8 unidades de la Ford E-Transit, 7 autos del simpático Ora 3 de Great Wall, 5 del furgón Renault Kangoo E-Tech y del Volvo C40, y 4 Mercedes EQE 500.

El BAIC BJ30 se convirtió en el auto híbrido más vendido de octubre

Los híbridos con sorpresa

Aunque fue el modelo híbrido más vendido durante los últimos tres años, el Toyota Corolla Cross perdió esa posición de privilegio por pocas unidades en octubre, ya que el BAIC BJ30 patentó 778 unidades y el auto importado de Brasil por Toyota Argentina quedó en 757.

Alcanzando un volumen menor al 50% de las unidades, en tercer lugar quedó el Toyota Corolla con 357 autos híbridos vendidos, delante del Haval H6, que alcanzó los 244 patentamientos. En quinto lugar quedó el Renault Arkana (primer Mild Hybrid del ranking) con 184 autos, sexto fue el Haval Jolion, híbrido puro, con 173 unidades, y los 10 más vendidos se completaron con la pick-up Ford Maverick con 126, el Toyota RAV4 (híbrido enchufable) con 92, el BMW X3 con 63 y el Fiat 600 (Mild Hybrid) con 61 unidades.