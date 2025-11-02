Economía

Impulso a las ventas: llega el Cybermonday 2025 con fuertes descuentos y cuotas sin interés

Las marcas se preparan para hacer ofertas agresivas en uno de los eventos más importantes del e-commerce

Guardar
Esta edición del Cybermonday se
Esta edición del Cybermonday se extenderá entre el 3 y el 5 de noviembre (Foto: Shutterstock)

Este lunes comienza el CyberMonday 2025, una evento que cada año concentra la atención de consumidores y empresas en el país. Casi 1.000 firmas planean lanzar descuentos, promociones y opciones de financiación en cuotas sin interés con el objetivo de potenciar las ventas.

De la mano de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), esta edición se extenderá entre el 3 y el 5 de noviembre. El contexto, de marcado descenso en las ventas minoristas, lleva a que comerciantes y fabricantes apuesten fuerte a esta fecha para apuntalar el consumo.

El evento reúne a empresas de toda escala, incluidas grandes cadenas y pequeñas y medianas empresas (pymes). Desde la organización destacan que las pymes representan el 46% de los participantes. La fecha se consolida como una oportunidad clave para ese segmento, que busca equiparar su exposición frente a los actores líderes del mercado.

En el plano comercial, las expectativas apuntan a multiplicar entre tres y cinco veces el volumen habitual de ventas durante los tres días del evento. Las cifras recientes refuerzan la magnitud: desde la cámara apuntan que en este lapso concentran entre 9 y 15 días de facturación normal.

Las expectativas apuntan a multiplicar
Las expectativas apuntan a multiplicar entre tres y cinco veces el volumen habitual de ventas durante los tres días del evento

La edición 2025 introduce mejoras diseñadas para optimizar la experiencia de los usuarios. Una de las novedades es la sección “Al toque”: allí los consumidores pueden personalizar el sitio de acuerdo a sus intereses.

El sistema posibilita filtrar por categorías, ver descuentos en tiempo real, comparar precios en varias empresas, acceder a opciones de envío gratuito, identificar marcas destacadas y revisar de inmediato las ofertas recién incorporadas.

También debuta Cybot, un asistente conversacional impulsado por inteligencia artificial, que permite resolver consultas sobre productos, marcas y ofertas y orientar la navegación para encontrar más rápido opciones ajustadas a los intereses de cada usuario.

Los consumidores encontrarán en el sitio web oficial del CyberMonday:

  • MegaOfertas: Más de 15.000
  • Sección Descolocados
  • Historias
  • MegaOfertas top estrella
  • MegaOfertas Bomba
  • MegaOfertas Noche Bomba
  • Contenidos destacados
  • Más clickeados: Un ranking de los productos más populares entre los usuarios.
  • Filtros en MegaOfertas: cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.
  • Buscador de Beneficios bancarios

En el último Hot Sale, los datos relevados muestran un nivel de descuento promedio del 30% sobre los distintos rubros comercializados. Algunos ejemplos: en Electro rondó el 25%, Viajes alcanzó el 23%, Muebles llegó al 32%, Indumentaria al 30%, Deportes y Fitness tocó el 30%, Supermercados, Gastronomía y Bodega ofrecieron el 35%, Salud y Belleza encabezó la tabla con un 36%, Bebés y Niños anotó 32%, Motos y Autos llegó al 28%, y Servicios y Varios marcó un 29%.

El director de CACE, Gustavo Sambucetti, analizó que se observa una migración creciente del consumo físico hacia el canal online. “El comercio electrónico no se mueve de manera aislada respecto del comportamiento de cada categoría ni de la situación general del mercado”, explicó.

Se espera un descuento promedio
Se espera un descuento promedio del 30%(Freepik)

En sus palabras, el impacto de las fechas comerciales especiales adopta matices distintos según el ciclo económico: en escenarios de retracción, los usuarios tienden a posponer compras y las concretan durante los eventos, mientras que en momentos de inflación elevada prevalece la urgencia por anticipar gastos antes de una devaluación.

La edición actual coincide con una tendencia de mayor prudencia de parte de los consumidores. En contraste con etapas previas, el acto de compra va precedido por comparaciones y planificación más exhaustivas, en busca de maximizar ahorros y evitar gastos innecesarios.

“El consumidor actúa con mayor cautela, compara y planifica antes de comprar”, definió Sambucetti.

El crecimiento del ecommerce argentino es sostenido. El canal digital ya explica el 25% del total de ventas para las empresas que cuentan con presencia física y virtual.

Entre enero y junio, el comercio electrónico nacional registró una facturación de 15,3 billones de pesos, que representa un incremento del 79% frente al mismo período de 2024. Se contabilizaron 149,5 millones de órdenes de compra, lo que marca un aumento del 46% y remite a la aceleración observada durante 2020. El ticket promedio se ubicó en los 102.449 pesos.

Temas Relacionados

cybermondayúltimas noticiasecommerceventasconsumoEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Soy optimista”: tras el triunfo electoral de Milei, Cavallo propone restaurar la convertibilidad y el curso legal del dólar

El exministro planteó que eliminar el cepo y adoptar un marco para el uso de la divisa de EEUU aumentaría la confianza de los inversores y dinamizaría al sector privado. Y que la convivencia de monedas no implica que deba haber un tipo de cambio fijo

“Soy optimista”: tras el triunfo

Baja de tasas, más crédito externo al sector privado y señales a las empresas: la estrategia del Gobierno para reactivar la economía

El equipo económico busca revitalizar la actividad productiva mediante menores costos financieros y mayor disponibilidad de fondos, con señales favorables desde el sector privado y avances en la toma de deuda internacional para proyectos

Baja de tasas, más crédito

Nivel de actividad: según un informe, dio levemente negativo en septiembre, pero por ahora la economía evita “la novena recesión”

El “Índice Coincidente” de un Centro de Investigación del Ciclo Económico precisa que, en un escenario parecido a agosto, 5 de 10 variables tuvieron variaciones positivas. Desde 1994, Argentina atravesó ocho recesiones

Nivel de actividad: según un

La oferta de dólares seguirá limitada pese a la menor presión cambiaria tras las elecciones

Economistas advierten que las liquidaciones del agro fueron anticipadas en gran medida y los ingresos por inversión extranjera permanecen ausentes

La oferta de dólares seguirá

Pese al ruido electoral, la inversión interna se acercó a USD 8.000 millones en septiembre

Según estimaciones privadas, creció 11,3% interanual por el impulso de la maquinaria importada. Qué expectativas tienen los analistas y qué inversiones hay ya en puerta

Pese al ruido electoral, la
DEPORTES
Tras errar un penal, el

Tras errar un penal, el Chango Zeballos se tomó revancha con un golazo: así abrió el marcador Boca ante Estudiantes

El show de roces y toques entre Mariano Werner y Julián Santero que encendió la polémica en el TC

Se despistó y el auto se incrustó en la tribuna: el video del impactante accidente en el Top Race

El fuerte pelotazo de Enzo Fernández que noqueó a una figura del Tottenham en el inicio del clásico de Londres

Suspendieron a una promesa del remo por publicar un video de sexo: “Me obligan a elegir entre OnlyFans o los Juegos Olímpicos”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez y Mauro Icardi al reclamo furioso de Wanda Nara

L-Gante habló del grave conflicto que atraviesa con Maxi el Brother: “Yo lo veía como un hermano”

Juana Viale deslumbró con un vestido de seda y flores: el look vanguardista que impactó en el público

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

INFOBAE AMÉRICA

La Policía británica confirmó que

La Policía británica confirmó que el ataque con cuchillo en un tren de Londres fue perpetrado por un único agresor

Ascendió a 28 la cifra de muertos por el huracán Melissa en Jamaica y el gobierno teme que el balance siga en aumento

La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del letal operativo en Río de Janeiro que dejó más de 120 muertos

El hijo de Mario Vargas Llosa confesó que los paseos con su padre “se convirtieron en una forma de ayudarle a morir feliz”

Por qué el futuro de la desalinización podría estar en la impresión 3D y materiales de carbono, según un grupo de científicos