Impulso a las ventas: llega el Cybermonday 2025 con fuertes descuentos y cuotas sin interés

Esta edición del Cybermonday se extenderá entre el 3 y el 5 de noviembre (Foto: Shutterstock)

Este lunes comienza el CyberMonday 2025, una evento que cada año concentra la atención de consumidores y empresas en el país. Casi 1.000 firmas planean lanzar descuentos, promociones y opciones de financiación en cuotas sin interés con el objetivo de potenciar las ventas.

De la mano de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), esta edición se extenderá entre el 3 y el 5 de noviembre. El contexto, de marcado descenso en las ventas minoristas, lleva a que comerciantes y fabricantes apuesten fuerte a esta fecha para apuntalar el consumo.

El evento reúne a empresas de toda escala, incluidas grandes cadenas y pequeñas y medianas empresas (pymes). Desde la organización destacan que las pymes representan el 46% de los participantes. La fecha se consolida como una oportunidad clave para ese segmento, que busca equiparar su exposición frente a los actores líderes del mercado.

En el plano comercial, las expectativas apuntan a multiplicar entre tres y cinco veces el volumen habitual de ventas durante los tres días del evento. Las cifras recientes refuerzan la magnitud: desde la cámara apuntan que en este lapso concentran entre 9 y 15 días de facturación normal.

La edición 2025 introduce mejoras diseñadas para optimizar la experiencia de los usuarios. Una de las novedades es la sección “Al toque”: allí los consumidores pueden personalizar el sitio de acuerdo a sus intereses.

El sistema posibilita filtrar por categorías, ver descuentos en tiempo real, comparar precios en varias empresas, acceder a opciones de envío gratuito, identificar marcas destacadas y revisar de inmediato las ofertas recién incorporadas.

También debuta Cybot, un asistente conversacional impulsado por inteligencia artificial, que permite resolver consultas sobre productos, marcas y ofertas y orientar la navegación para encontrar más rápido opciones ajustadas a los intereses de cada usuario.

Los consumidores encontrarán en el sitio web oficial del CyberMonday:

Más clickeados: Un ranking de los productos más populares entre los usuarios.

Filtros en MegaOfertas: cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etc), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

Buscador de Beneficios bancarios

En el último Hot Sale, los datos relevados muestran un nivel de descuento promedio del 30% sobre los distintos rubros comercializados. Algunos ejemplos: en Electro rondó el 25%, Viajes alcanzó el 23%, Muebles llegó al 32%, Indumentaria al 30%, Deportes y Fitness tocó el 30%, Supermercados, Gastronomía y Bodega ofrecieron el 35%, Salud y Belleza encabezó la tabla con un 36%, Bebés y Niños anotó 32%, Motos y Autos llegó al 28%, y Servicios y Varios marcó un 29%.

El director de CACE, Gustavo Sambucetti, analizó que se observa una migración creciente del consumo físico hacia el canal online. “El comercio electrónico no se mueve de manera aislada respecto del comportamiento de cada categoría ni de la situación general del mercado”, explicó.

Se espera un descuento promedio del 30%(Freepik)

En sus palabras, el impacto de las fechas comerciales especiales adopta matices distintos según el ciclo económico: en escenarios de retracción, los usuarios tienden a posponer compras y las concretan durante los eventos, mientras que en momentos de inflación elevada prevalece la urgencia por anticipar gastos antes de una devaluación.

La edición actual coincide con una tendencia de mayor prudencia de parte de los consumidores. En contraste con etapas previas, el acto de compra va precedido por comparaciones y planificación más exhaustivas, en busca de maximizar ahorros y evitar gastos innecesarios.

“El consumidor actúa con mayor cautela, compara y planifica antes de comprar”, definió Sambucetti.

El crecimiento del ecommerce argentino es sostenido. El canal digital ya explica el 25% del total de ventas para las empresas que cuentan con presencia física y virtual.

Entre enero y junio, el comercio electrónico nacional registró una facturación de 15,3 billones de pesos, que representa un incremento del 79% frente al mismo período de 2024. Se contabilizaron 149,5 millones de órdenes de compra, lo que marca un aumento del 46% y remite a la aceleración observada durante 2020. El ticket promedio se ubicó en los 102.449 pesos.