Dólar futuro: el BCRA enfrenta una rueda clave tras el récord de ventas en septiembre

El BCRA enfrenta una rueda clave en el mercado de futuros. REUTERS/Enrique Marcarian

Fue una rueda calma donde todo fue previsible. La señal más importante es que el Banco Central reforzó su promesa de liberar liquidez en cuentagotas para permitir una baja de tasas gradual y el repunte del consumo. Barajan que la inflación del mes será de 2,5% y quieren que noviembre vuelva al rango de 2%.

El miércoles en la licitación del Tesoro liberaron más de $4 billones y ayer flexibilizaron levemente las exigencias de encajes para los bancos. Las entidades no quedaron conformes, pero lo positivo es que se dio un primer paso que puede influir en el precio de las acciones de bancos que fueron las que más subieron esta semana.

Sin embargo, siguen lejos de los precios de principios de año y continúan en una racha perdedora, si se compara su evolución contra plazos fijos, bonos soberanos o bonos en moneda local. La otra señal fue la reaparición tímida de los créditos UVA a tasas ligeramente positivas de 7,5% anual sobre el índice.

Otro factor de tranquilidad fue el dólar, que en el mercado financiero estuvo ofrecido. El MEP perdió $4,61 (-0,3%) y cerró en $1.470, mientras el contado con liquidación se mantuvo en $1.490. El “blue”, mercado de los pequeños y medianos ahorristas, cedió $5 (-0,3%) a $1.455 y está por debajo de la cotización de los financieros en un nivel donde algunos intentan hacer un “rulo” complejo: comprar “blue” y vender MEP. Pero para realizar esta operación es necesario depositar los dólares billete en una cuenta bancaria, lo que podría encender señales de alerta ya que la entidad puede pedir el origen de los fondos como lo exige ARCA.

A pesar de la ausencia de los exportadores, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) parece vislumbrarse que habrá más oferta que demanda por un tiempo. Se negociaron apenas USD 259 millones, que representan 61% de lo que se negoció la rueda anterior. El dólar mayorista subió apenas dos pesos a $1.438 sin necesidad de intervención del BCRA. Cabe aclarar que, tras las elecciones, es casi imposible que se vuelva a ver una nueva intervención del Tesoro norteamericano.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “la rueda en futuros dejó ajustes con leves bajas en el tramo corto y neutrales en el tramo largo. El volumen de operaciones volvió a ceder tanto en futuros como en instrumentos dollar linked (sin tener en cuenta el D31O5 que ya no cuenta como cobertura). Las implícitas cortas volvieron a caer al igual que la curva pesos”.

Y sumó: “El interés abierto sufrió un desarme neto por cuarta rueda consecutiva, señal de que la demanda por cobertura fue cediendo luego del 26 de octubre y sumado a esto las cotizaciones pasaron a ubicarse por debajo de las proyecciones del último REM. Por lo tanto, podemos concluir que el mercado ha cambiado su visión luego del triunfo oficialista en las legislativas y pasó a asignarle mayores chances de vida al esquema cambiario actual. De todos modos, la necesidad del Gobierno de acumular reservas no se ha modificado y el tipo de cambio se mantiene en zona de la banda superior”.

La rueda de futuros de este viernes es decisiva porque el Banco Central está vendido en el fin de octubre y del precio del dólar mayorista de hoy dependerá la magnitud de su ganancia.

En tanto, los bonos soberanos subieron hasta 0,7% en los plazos más cortos, pero de mayor ponderación en el índice de riesgo país. Los Globales y Bonares que vencen en 2038 y 2041 avanzaron hasta casi 4% porque la demanda se animó a asumir más riesgo.

Esta demanda tiene que ver con las emisiones de deuda en dólares de empresas y de provincias. Los dólares que ingresan por estas emisiones se liquidarán en el Central e incrementarán las reservas que ayer alcanzaron a USD 40.495 millones. De hecho, por las últimas emisiones de deuda de Tecpetrol e YPF hay USD 1.200 millones prontos a ingresar al MLC.

En la Bolsa hubo una esperada toma de ganancias que fue leve porque cada vendedor encontraba de inmediato un comprador, debido a que hay arrepentidos de no haber entrado a tiempo. El S&P Merval de las acciones líderes bajó 0,3% en pesos y 0,6% en dólares. BYMA escapó a la tendencia al subir 2,8%. Las bajas no fueron significativas. De hecho, el papel que más retrocedió fue Transportadora Gas del Sur con 3%.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron bajas generalizadas a excepción de Tenaris que subió 4,8% y MercadoLibre con 2,8%.

Hoy se vislumbra una rueda más animada porque se volcará la liquidez de poco más de $4 billones de bonos del Tesoro que no se renovaron en la última licitación de deuda. Además, el fin de mes puede presentarse tenso ya que hay demasiados perdedores por el vuelco del dólar.