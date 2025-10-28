Tras la histórica suba de los mercados, el Gobierno ahora apunta a la reactivación de la economía para fin de año

Foto de archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, gesticula al lado de su ministro de Economía, Luis Caputo, durante una exposición rural anual de exhibición en Buenos Aires, Argentina. Jul 26, 2025. REUTERS/Matias Baglietto

El primer gran impacto del triunfo del Gobierno se vivió en los mercados. Las acciones que cotizan en Wall Street tuvieron una suba récord que en algunos casos superó el 40%, mientras que el riesgo país se desplomó hasta niveles de 708 puntos básicos. Pero el camino por delante será arduo más allá de la victoria en las urnas, especialmente para reactivar una economía que en los últimos meses pegó un verdadero frenazo.

“Tras caer significativamente a inicios de 2024, la economía había iniciado una recuperación que tocó un pico en febrero de 2025. Desde marzo, la economía comenzó a mostrar señales de enfriamiento, dejando al nivel de actividad 1,1% por debajo del máximo reciente”, explicó un informe de la consultora ACM.

Revertir el “frenazo” de la actividad

La fuerte presión sobre el tipo de cambio y el aumento de las tasas de interés en un contexto de incertidumbre electoral le pegaron a la inversión y al consumo. La consecuencia es que en los últimos meses los signos de recesión son muy evidentes, más allá del leve repunte de 0,3% que midió el INDEC en agosto.

El crecimiento de la actividad será significativamente menor al esperado. De más de un 5% que se estimaba a principios de año ahora se pasó a niveles de 3,9% de acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que divulgó el Banco Central. Sin embargo, casi toda la expansión obedece a lo sucedido a principios de año y el arrastre estadístico que quedó de 2024.

Incluso para el año que viene las consultoras que participan del REM estimaban una mejora del PBI de 3%. Pero este dato podría revisarse al alza en meses venideros a partir de la mejora del clima que generó la victoria oficialista.

Por lo pronto, una de las consecuencias sería una fuerte disminución de las tasas de interés. Desde julio, el BCRA aumentó los rendimientos de los bonos nominales hasta casi 60%, y los bonos CER llegaron a rendir más del 30%. Sin embargo, con la reducción del riesgo político, Bank of America anticipó que las tasas reales caerán por debajo del 10% en los próximos días.

Tasas, inversiones y encajes

No obstante, el camino no luce tan sencillo. El economista Miguel Kiguel advirtió ayer que “en un día de fiesta en los mercados de bonos y acciones argentinas, la tasa de caución a un día llegó al 73%. No todo anda bien. Pero esto se puede arreglar fácil, solo hay que tener la voluntad de hacerlo”.

Los bancos esperan medidas que alivien el fuerte apretón monetario al que fueron sometidos en los últimos meses. Especialmente hacen énfasis en la necesidad de flexiblizar el régimen de encajes, que por primera vez exige un cumplimiento diario en vez de promedio mensual. Se espera que el Central elimine esta obligación normativa aunque todavía no lo ha hecho.

El propio Javier Milei reconoció en una entrevista por el canal América que la actividad sufrió un “frenazo”, pero culpó a la ofensiva kirchnerista en el Congreso que buscó atacar el corazón del programa del Gobierno que es el superávit fiscal. La consecuencia fue una búsqueda de mayor cobertura cambiaria y la consiguiente suba de las tasas de interés. Además, el riesgo país trepó a más de 1.000 puntos básicos. Pero la buena noticia es que la gran recuperación de los bonos lo llevó a niveles de 708 puntos. Esto deja muy cerca al Gobierno de volver a conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

El Presidente además se mostró esperanzado en que la inversión impulsará el crecimiento en los próximos años y habló de “casi USD 100.000 millones” comprometidos en distintos proyectos dentro del paraguas del RIGI.

Desde la consultora Abeceb, que dirige Dante Sica, indicaron que “la volatilidad obedecía más a un escenario político en la antesala de las elecciones que a dudas sobre los fundamentals”. Por lo tanto, indican que “las probabilidades de nuestro escenario base de consolidación de la estabilidad macro y recuperación del crecimiento han aumentado”. Y sugiere que hay que capitalizar el optimismo de mercado sin perder disciplina macro para alcanzar el crecimiento sostenido conseguir competitividad real.