El CEO de JP Morgan se reunirá con Milei justo antes de las elecciones legislativas

Javier Milei y Jamie Dimon

El presidente Javier Milei tiene previsto para este viernes un cara cara con Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., en Buenos Aires, dos días antes de las elecciones legislativas clave para la Argentina y la gestión libertaria.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron a Infobae que la reunión será mañana por la tarde pero negaron que tenga lugar en Casa Rosada. “Será súper reservado y en el marco del evento que celebra el banco”, explicaron. Se espera que Milei además brinde un discurso para funcionarios del gigante de Wall Street en ese mismo contexto.

La visita de Dimon a la capital argentina forma parte de una serie de reuniones de alto nivel programadas antes de la reciente volatilidad en los mercados locales, según había publicado la agencia Bloomberg, pero se da también en medio del alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos para salvar el programa económico y en la búsqueda de financiamiento externo.

El ejecutivo del banco será el protagonista del evento con directivos de empresas de la región y de la Argentina. También está previsto un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, que puede darse en paralelo al que tendrá con Milei.

Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase & Co. (Reuters)

En medio de la incertidumbre previa a los comicios, el gobierno argentino ha buscado frenar la presión sobre el peso, mientras los ciudadanos recurren a monedas fuertes. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, respaldó a Argentina con una línea de swap de USD 20.000 millones y gestiona financiamiento privado por el mismo monto. El miércoles, JPMorgan y Citigroup Inc. intervinieron en el mercado cambiario local, contribuyendo a que el peso cortara una racha negativa de cinco días. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, el Tesoro estadounidense vendió USD 400 millones para sostener la moneda.

En paralelo, la compañía estadounidense continúa ampliando su presencia en Argentina. Meses atrás concretó el mayor acuerdo de alquiler corporativo de las últimas dos décadas en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de un ambicioso plan de expansión que refuerza su presencia en la Argentina y proyecta duplicar su capacidad operativa en el país.

Ocupará más de 20 pisos en un nuevo campus de oficinas, actualmente en construcción, ubicado en la intersección de las calles Manuela Pedraza y Arribeños, en el barrio porteño de Núñez. El proyecto contempla el desarrollo del Centro Empresarial Núñez (CEN) y el Centro Empresarial Libertador (CEL), propiedad de Raghsa, con entregas previstas para 2026 y 2027.

En cuanto a la visión de JP Morgan sobre el país, en uno de sus últimos informe señalaron que cree que la Argentina deberá ampliar el consenso político y recalibrar el esquema cambiario para aprovechar por completo el respaldo del Tesoro estadounidense y alcanzar la estabilización macroeconómica antes de las elecciones de 2027.