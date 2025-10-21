Economía

Duro cruce entre Luis Caputo y la hija de Agustín Rossi por la recompra de deuda

El ministro de Economía cuestionó a Delfina Rossi en redes sociales por sus ingresos en el sector público como respuesta a una crítica por su pasado en JP Morgan

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, discutió en X por el empleo público con la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, quien es hija del ex candidato a vicepresidente, Agustín Rossi. El cruce comenzó cuando la economista criticó la operación de recompra de deuda soberana anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El intercambio entre Caputo y Rossi expuso diferencias sobre el uso de recursos y la transparencia en la gestión pública. Mientras Caputo defendió la recompra como una estrategia para aliviar la carga financiera y priorizar la educación, Rossi advirtió sobre posibles conflictos de interés por el papel de JPMorgan.

La directora del Banco Ciudad,
La directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi

La disputa generó repercusiones en redes sociales y abrió un debate sobre la relación entre la experiencia previa en el sector privado y la función pública en la toma de decisiones económicas.

Rossi posteó en primer lugar al respecto: “1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan; 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable; 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda con ‘asistencia’ del JP Morgan y organismos internacionales ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?“.

A lo que el titular del Palacio de Hacienda respondió: “Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo y ¿sabes cuánto cobran? Nada”.

“Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante. Vos en cambio, trabajas en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público”, dijo Caputo.

“Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también”, añadió.

Caputo a Rossi: “Trabajás por
Caputo a Rossi: “Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés". REUTERS/Agustin Marcarian

Rossi había cuestionado el anuncio de la Secretaría de Finanzas sobre el inicio de negociaciones para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana, cuyo objetivo es reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación.

Esta operación, conocida como “Deuda por Educación”, implica recomprar deuda soberana argentina en el mercado y sustituirla por financiamiento a tasas más bajas, con el respaldo de agencias y organismos multilaterales. JPMorgan ha sido designado como el banco encargado de asistir en este proceso.

“Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos”, afirmó Quirno en su cuenta de X.

La deuda soberana en moneda extranjera alcanza un valor de mercado estimado en USD 56.800 millones, de acuerdo con cálculos del head of research de Romano Group, Salvador Vitelli.

JPMorgan ha sido designado como
JPMorgan ha sido designado como el banco encargado de asistir en este proceso. REUTERS/Eduardo Munoz//File Photo

A valor nominal, los compromisos suman USD 117.920 millones, de los cuales USD 92.095 millones corresponden al capital y USD 25.825 millones a intereses. “La deuda presenta una paridad promedio ponderada del 61,8%”, explicó Vitelli.

En 2024, Costa de Marfil se convirtió en el primer país en aplicar este esquema con el respaldo del Banco Mundial. El acuerdo contempló el canje de unos 400 millones de euros de deuda comercial a altas tasas por un préstamo en condiciones más favorables, con un plazo extendido y período de gracia.

Según el organismo, la operación permitió destinar alrededor de 330 millones de euros a la construcción de más de treinta escuelas, que incluyen instituciones de nivel inicial y benefician directamente a unas treinta mil niñas y niños.

El Banco Mundial consideró que esta estrategia busca mejorar el perfil de la deuda y garantizar recursos estables para el acceso y la calidad educativa.

Temas Relacionados

caputorossidelfina rossiúltimas noticiasempleo público

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: en el Banco Nación sube por sexto día y supera los 1.500 pesos

El dólar al público gana diez pesos en el día, a $1.505 para la venta. El dólar blue asciende a $1.525 y marca un nuevo récord nominal

Dólar hoy en vivo: en

Scott Bessent oficializó el swap con la Argentina y afirmó: “No queremos otro Estado fallido en América Latina”

El secretario del Tesoro norteamericano se refirió al acuerdo alcanzado con el Banco Central y dijo que apunta a un futuro mejor para el país, pero no es un rescate. Volvió a apoyar las reformas del gobierno de Javier Milei

Scott Bessent oficializó el swap

Robo de celulares: cómo proteger las billeteras virtuales y apps bancarias de los ladrones

Las medidas preventivas y las respuestas inmediatas reducen el riesgo de ataques a las credenciales de acceso en dispositivos sustraídos

Robo de celulares: cómo proteger

Según Wall Street Journal, los bancos que trabajan en un paquete de ayuda para la Argentina buscan garantías para avanzar

El medio especializado consultó con fuentes allegadas a las negociaciones. El paquete de USD 20.000 millones tiene dificultades para concretarse al no estar respaldado por activos, como sí ocurrió en el caso de México en los 90

Según Wall Street Journal, los

Dólar: tres gráficos clave que muestran la desconfianza de los inversores a pocos días de las elecciones

Movimientos recientes en instrumentos de cobertura, acciones oficiales y evolución de los límites cambiarios exponen las tensiones del mercado ante la inminente definición política

Dólar: tres gráficos clave que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Números antes de las elecciones:

Números antes de las elecciones: los ingresos cayeron 19% y se estancaron tras una leve recuperación, según un informe privado

Elecciones 2025, en vivo: los últimos movimientos del Gobierno y la oposición antes de la veda

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Dónde voto en CABA: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones legislativas 2025

Receta de hummus de remolacha, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
La nueva fuerza para enfrentar

La nueva fuerza para enfrentar a las pandillas comenzó a ejecutar sus primeras acciones en Haití

La victoria de Rodrigo Paz anticipa un giro en la política exterior de Bolivia y plantea desafíos institucionales

Quiénes son los rehenes asesinados que aún no fueron devueltos por Hamas a Israel

Disfrutar, convivir y crear recuerdos: los 40 años de McDonald’s en México

Indinación por la boda de la hija de un funcionario iraní que reprimía a las mujeres, pero con ella fue más permisivo

TELESHOW
Ángel de Brito habló del

Ángel de Brito habló del futuro de Beto Casella en tevé: su posible paso a América y qué pasará con Bendita

Luis Ventura tuvo un accidente en MasterChef Celebrity y recibió atención médica: el video

El apodo que le puso Andy Chango a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Me encanta que me digas así”

El desopilante diálogo entre Eva Bargiela y la China Ansa en la recta final de sus embarazos: “Dormí temprano”

El día de spa y relax de Camilota luego del alta de su hermano Thiago Medina: “Hoy me elegí a mí”