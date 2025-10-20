El Gobierno anunció que negocia un plan de recompra de deuda con la participación de organismos multilaterales

El Gobierno busca un ordenamiento de los vencimientos de los pagos de deuda (REUTERS)

El Gobierno anunció este lunes que comenzó las negociaciones para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana en moneda extranjera “con el objetivo de reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”. Así lo informó el secretario de Finanzas Pablo Quirno a través de su cuenta de X, quien además confirmó que la operación será estructurada por JP Morgan.

Diez minutos después de la publicación de Quirno los títulos Bonares y Globales revirtieron su tendencia bajista, por lo que ahora cotizan con subas de hasta 2 por ciento en el caso del GD35.

“Esta operación, comúnmente llamada Deuda por Educación, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración, se ha designado a JP Morgan como el banco que nos asistirá en este proceso”, explicó el secretario de Finanzas.

“Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos”, agregó el funcionario.

Noticia en desarrollo