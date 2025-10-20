Economía

Los desafíos de Caputo después del domingo: vencimientos, tasas y pase de dólar a precios

Luego de la elección el Tesoro deberá enfrentar fuertes vencimientos en pesos y el costo del crédito no ayuda. Una buena para el gobierno es que el reciente impacto del dólar sobre la tasa de inflación es mucho más bajo que en experiencias anteriores

Guardar
Foto de archivo - El
Foto de archivo - El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, responde preguntas druante una conferencia de prensa el la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina. Ene 26, 2024. REUTERS/Tomas Cuesta

Luego de la elección del próximo domingo, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que enfrentar importantes desafíos en términos de vencimientos en pesos en un contexto de tasas altas, que podrían moderarse en caso de que el resultado sea favorable para el oficialismo.

“En el corto plazo, el Tesoro deberá afrontar vencimientos por $11,8 billones apenas tres días después de las elecciones legislativas“, destacaron en un informe de la consultora Invecq que se volverán aún más desafiantes en noviembre y diciembre con $21,3 y $41,28 billones respectivamente.

"Con un resultado electoral favorable, el refinanciamiento podría transitar con mayor fluidez; de lo contrario, el escenario se tornaría más complejo y podría reavivar las tensiones financieras”, destacaron.

La semana pasada, la Secretaría de Finanzas llevó a cabo una licitación por casi $4 billones, en donde se decidió no convalidar tasas altas argumentando que eran circunstanciales y no respondían a fundamentos económicos. “Por ello, los instrumentos a tasa fija quedaron desiertos, cancelando vencimientos por $2,112 billones. Todo lo adjudicado se concentró en instrumentos dólar linked”, marcaron.

La licitación de la semana
La licitación de la semana pasada fue la fue la primera de la gestión de Javier Milei en que la composición colocada fue 100% en dólar Linked.

Se trataba de una licitación clave antes de la elección del próximo domingo en donde la decisión que tomará el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, revelaría pistas sobre lo que viene en el programa económico: convalidar tasas altas para llegar con cierta calma cambiaria o liberar pesos para frenar la suba de tasas y dar un alivio a la actividad.

Y el resultado terminó siendo el segundo: de los $3,87 billones que vencían se adjudicaron $1,76 billones, alcanzando así un rollover del 45,68%, el más bajo del año. Lo que permitió liberar $2,112 billones de liquidez al sistema, que se tradujo en una ayuda a la compresión de tasas en las últimas ruedas de la semana.

Dólar y precios

La desaceleración de la inflación, que era la bandera económica del Gobierno en la campaña, sufrió un golpe la última semana cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comunicó que en septiembre tuvo un salto a 2,1%.

Pese a la aceleración de 0,2 puntos porcentuales (p.p.), sobre un indicador cuyo metodología está atrasada, retocaron el discurso a su conveniencia: el bajo pass through, el bajo traspaso a precios de la suba del dólar.

Es que septiembre, luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires por más de 13 p.p. de La Libertad Avanza (LLA) sobre Fuerza Patria el dólar mayorista llegó a $ 1.475 -el techo de ese momento- y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, perdió USD 1.110 millones.

infografia

"La inflación en septiembre fue de 2,1% m/m y, si bien esto implica una leve aceleración, continúa verificándose un muy bajo traslado a precios de la depreciación del peso. Desde abril, el tipo de cambio oficial se depreció 31%, la inflación general acumuló 13% y la de bienes sólo 10%, configurando el pass-through más bajo de los últimos episodios de tensión cambiaria", comentaron en Invecq.

Así, el pass-through resultante —cercano al 32%— resulta el más bajo de los últimos episodios de tensión cambiaria. Ya que tras la devaluación de diciembre de 2023, con el cambio de Gobierno, el traslado a precios fue del 66% y tras el salto cambiario de agosto de 2023 superó el 90%.

Un “dato positivo” que se plantea frente a la expectativa sobre lo que sucederá con el régimen cambiario después del próximo domingo. Sobre todo si el Gobierno obtiene un mal resultado en las urnas que condicionaría la asistencia financiera de los Estados Unidos en palabras del presidente, Donald Trump.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el BCRA el 6 de octubre, la mediana de las respuestas arrojó que la inflación de septiembre sería 2% (diferencia de 0,1 p.p. con el dato del Indec). Un nivel en el que se mantendría en octubre, mientras que en noviembre presentaría otro salto a 2,2%, para volver a desacelerar en diciembre. Y estabilizarse en los primeros tres meses del 2026 en el rango de 1,7% a 1,8%.

Temas Relacionados

Luis CaputoTasasVencimientosDólarInflación

Últimas Noticias

El resultado que esperan las consultoras y el escenario después del domingo: la gobernabilidad es la clave

Las cinco jornadas hasta las elecciones serán de espera: no habrá apuestas, solo cobertura

El resultado que esperan las

Transporte público: Argentina tiene una tarifa promedio superior a las de varias capitales latinoamericanas, pero el AMBA tiene las más baratas de la región

Entre las distintas jurisdicciones se observan fuertes diferencias de precios. La canasta de transporte comparada con otros países de la región

Transporte público: Argentina tiene una

Ajuste fiscal: el gasto público crece menos que la economía y se profundizan los recortes en subsidios y empleo estatal

En los primeros nueve meses de 2025, las erogaciones indexadas, como jubilaciones y pensiones, tuvieron un aumento real moderado, mientras que las partidas no ajustadas -salarios públicos, obra pública y asistencia energética- bajaron

Ajuste fiscal: el gasto público

Dólar: la pulseada entre el Tesoro de EEUU y el mercado queda con final abierto

La ventas a cuenta de la administración Trump en la plaza local no consiguieron frenar la suba de precios de la divisa. Los interrogantes después del 26 de octubre

Dólar: la pulseada entre el

Swap con Estados Unidos: la expectativa para esta semana y cuánto de la letra chica se va a conocer

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que esperan que se active antes de las elecciones. Los antecedentes sobre cuánto podría saberse del nuevo acuerdo. El swap con China nunca se hizo público

Swap con Estados Unidos: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Encontraron el cuerpo del adolescente

Encontraron el cuerpo del adolescente que era intensamente buscado tras caer al río Paraná en Santa Fe

Detuvieron a un hombre que golpeó brutalmente a otro durante una pelea y le provocó una caída que lo mató

Los macabros detalles del parricidio en Jujuy: cuántos días convivió con el cuerpo y otros datos que reveló la autopsia

La ANMAT prohibió un antibiótico inyectable y ordenó su retiro inmediato del mercado

Agredieron a militantes de LLA en Formosa y responsabilizaron a los seguidores de Gildo Insfrán

INFOBAE AMÉRICA
El ministro de Justicia de

El ministro de Justicia de Francia afirmó que los servicios de seguridad fallaron tras el robo de joyas en el Louvre

Zelensky pidió aumentar la presión internacional para frenar la agresión rusa: “La guerra continúa solo porque Moscú no quiere ponerle fin”

Trump confirmó la vigencia del alto el fuego entre Israel y Hamas pese a los bombardeos y enfrentamientos recientes

EEUU felicitó a Rodrigo Paz y dijo que está dispuesto a colaborar con Bolivia “tras dos décadas de mala gestión”

El Gobierno de Ecuador suspendió el diálogo con los movimientos indígenas ante el incumplimiento de acuerdos y bloqueos continuos

TELESHOW
Julián Weich cuenta cómo cambió

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025: la despedida y sus palabras finales

Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y a pura emoción contó los motivos: “Estoy triste”

El motivo por el que Wanda Nara y Evangelina Anderson pidieron un aplauso para Maxi López en MasterChef Celebrity

El homenaje que Susana Roccasalvo le rindió a Luis Pedro Toni: “Un personaje entrañable de los que ya no quedan”