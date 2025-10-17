Economía

El influencer que desafió a los empresarios de IDEA: “Ustedes se retiraron de la conversación pública, no conversan y no dialogan”

El panel “La confianza se gana en la cancha” fue protagonizado por dos influencers. “El Coloquio está muy bien, pero hay que conversar con la sociedad”, dijo el politólogo Rosendo Grobocopatel. Hubo aplausos

Guardar
Rosendo Grobocopatel
Rosendo Grobocopatel

Desde Mar del Plata - “La confianza se gana en la cancha” fue uno de los paneles de la última jornada del 61 Coloquio de IDEA, que se hace en esta ciudad.

Coordinados por Carlos Pérez, de One Step Ahead, fueron protagonistas dos influencers: Rosendo Grobocopatel, joven politólogo y fundador de Constelaciones, y Lara López Calvo, economista y magíster en Finanzas. El objetivo fue contar cómo le hablan e interactúan con sus comunidades, integradas por los millones de seguidores en las redes sociales.

En ese contexto, Grobocopatel -hijo de Gustavo, llamado en su momento “rey de la soja” y fundador de Los Grobo- desafió a los empresarios y levantó aplausos.

Destacó que cuando comenzó el Coloquio Argentina tenía menos del cinco por ciento de pobreza y menos del cinco por ciento de desempleo. “Correlación implica causalidad, nos enseñan en economía. Pero desde que está el Coloquio de Idea, Argentina solo va para abajo”, expresó y la platea se rio fuerte.

El panel “La confianza se
El panel “La confianza se gana en la cancha”

Grobo se puso serio: “Me gusta que nos lo tomemos con actitud positiva. A mí un poco a veces me angustia, pero eso de alguna manera nos tiene que ser un llamado de atención. Yo creo que Argentina tiene un problema grande y ustedes son parte del problema. Nosotros somos parte del problema. ¿Qué vamos a hacer para proponerle a nuestra generación? ¿Cómo vamos a hacer para hacer que Argentina de verdad esté a la altura de lo que puede ser? Y creo que hay muchos que tocaron este tema, lo dijo Lauría, Scola, Cambiaso. La conversación está, pero no alcanza con las buenas intenciones", expresó.

Y en ese momento lanzó una crítica a los presentes: “Yo pienso que el empresariado decidió retirarse de la conversación pública. Ustedes decidieron retirarse de la conversación pública. No conversan, no dialogan. Y no sirve lo institucional, porque lo institucional va ocupando un rol cada vez menor”. Otra vez hubo aplausos.

“El Coloquio de IDEA está muy bien y es un espacio en donde hay que conversar, pero hay que conversar con la sociedad. El problema de legitimidad empresarial está con la sociedad, no está en el círculo rojo. Hay que dejar de conversar entre nosotros. Entonces, yo celebro e invito a que hagan este ejercicio que hace Lara, que hago yo, que hacen muchos con distintos tonos y que salgan a conversar. No estamos planteando que todos se conviertan en influencers porque nos dejan sin laburo, pero estamos planteando que la sociedad está esperando entender qué hacen sus empresas. No lo entienden. Y qué hace el sector privado, no lo entiende. Y su respuesta en general es endogámica y es autocomplaciente. Ya hacemos demasiado, hacemos responsabilidad social empresarial, ya estamos en el coloquio, ya hacemos. No alcanza, porque si alcanzara veríamos a la Argentina creciendo, y hace 61 coloquios de IDEA que estamos más abajo", explicó.

López Calvo completó: “A lo de Rosendo, agrego dos cosas: arriesguen y no hay que mentir a la hora de construir confianza”.

Grobocopatel cerró con un mensaje positivo. “El diagnóstico es duro, pero el talento también está. Hay que subirse a ese tren. Argentina va a cambiar y yo voy a estar ahí empujando. Buena parte de mi generación quiere que las cosas sean distintas. Tenemos que ponerle más, no alcanza. Soy optimista porque tenemos todo para que eso ocurra”.

Temas Relacionados

Coloquio de IDEAInfluencersRosendo GrobocopatelEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una de las principales cadenas de supermercados del país cerró varias sucursales y dejó a más de 100 empleados sin tareas

El gigante del retail Cencosud se deshizo de al menos cuatro sucursales de Vea en distintas partes del país, y no se descartan más cierres. Caída de consumo y el trasfondo de la competencia por comprar Carrefour

Una de las principales cadenas

Dólar hoy en vivo: en al Banco Nación sube a $1.465 para la venta

El dólar al público es ofrecido con alza de 40 pesos o 2,8%. A lo largo de la semana anota un alza de 15 pesos

Dólar hoy en vivo: en

El Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos: esta vez intervino en el dólar financiero

La autoridad financiera estadounidense realizó movimientos en plazas bursátiles y en el segmento financiero considerado paralelo, en estrecho contacto con el gabinete económico local

El Tesoro de EEUU volvió

Cuáles son los 4 gigantes de Wall Street que negocian con EEUU un fondo de USD 20.000 millones para la Argentina

Un paquete de ayuda financiera busca estabilizar la economía local y cuenta con respaldo privado y público del sistema estadounidense

Cuáles son los 4 gigantes

La Casa Blanca aseguró que India ya redujo el consumo de petróleo ruso en un 50%

Fuentes de Nueva Delhi dijeron que el recorte aún no era visible, aunque podría reflejarse en las cifras de importación de diciembre o enero

La Casa Blanca aseguró que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Itai Hagman denunció una campaña

Itai Hagman denunció una campaña antisemita en su contra: “Hay un cálculo electoral detrás de esos ataques”

Una de las principales cadenas de supermercados del país cerró varias sucursales y dejó a más de 100 empleados sin tareas

Científicos explican cómo el llamado “gen Jolie” también influye en el cáncer de próstata

Dólar hoy en vivo: en al Banco Nación sube a $1.455 para la venta

El Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos: esta vez intervino en el dólar financiero

INFOBAE AMÉRICA
Kelly Reichardt cuenta en “Mente

Kelly Reichardt cuenta en “Mente maestra” una visión inesperada sobre los robos de arte

Un impactante hallazgo desconcierta a la ciencia: descubrieron un pez con dientes en la cabeza

Quentin Tarantino revela cuál es la única trilogía perfecta del cine: “Es algo que no suele ocurrir nunca”

Científicos descubren que las neuronas tienen su propia “batería” para enfrentar el estrés

En medio del alto el fuego, siete soldados paquistaníes murieron en un atentado suicida cerca de la frontera afgana

TELESHOW
El enérgico descargo de Nico

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”

Thiago Medina mostró cómo avanza su recuperación luego del grave accidente: “Ya aumenté dos kilos”

Mel Brizuela y Harry Potter, el libro que marcó su vida: “Cuando me sentía diferente, fue mi compañía”