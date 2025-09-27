Economía

La futura directora de ONU Turismo destacó los atractivos y el potencial turístico de la Argentina

Shaikha Nasser Al Nowais inaugurará hoy la Feria Internacional de Turismo de América Latina. En su primera visita al país, quedó encantada con Buenos Aires, pero destacó el rol de los pequeños pueblos para atraer más turistas del exterior

Por Sergio Serrichio

Shaikha Nasser Al Nowai

En mayo pasado, con el apoyo de la Argentina, Shaikha Nasser All Nowais fue elegida para asumir a fin de año y ejercer hasta fines de 2029 la dirección general de ONU Turismo, agencia de promoción mundial del sector como medio de acercamiento e intercambio entre pueblos y culturas.

Shaikha es una líder en el sector hotelero, al punto de presidir el Grupo De Trabajo de Turismo de la Cámara de Abu Dhabi e integrar el Consejo Directivo del Dubai Hotel Group y participará este sábado, Día Mundial del Turismo, de la inauguración de la Feria Internacional del Turismo de América Latina, que se desarrollará hasta el miércoles 28 en el predio de la Sociedad Rural y a la que asistiría el presidente Javier Milei.

En el evento, organizado por la Federación Argentina de Empresarios de Viajes y Turismo (Faevyt y la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de Buenos Aires (Aviabue), habrá más de 1.700 expositores de las 24 provincias argentinas y 55 países de todas las regiones del mundo, con Portugal como invitado especial.

Shaikha Nasser Al Nowais y sus primeras impresiones sobre Argentina

La ejecutiva del turismo y futura funcionaria internacional fue recibida en la Casa Rosada por el jefe del Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, mantuvo reuniones con el equipo del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, quedó encantada con su primer y breve recorrido porteño, tango incluido, y dialogó con Infobae sobre las posibilidades de la Argentina como destino internacional y de su próxima agenda al frente de ONU Turismo.

¿Cuál fue su primera impresión sobre Argentina, o al menos de Buenos Aires?

— La primera impresión es que me encantó. Muchísimo. Me encantaron el clima y mis diferentes encuentros con la gente. Siento que las personas son muy amables, muy cálidas y acogedoras. Así que, hasta ahora, mi experiencia es hermosa. Me recordó a Europa. Sentí que los edificios son muy europeos. También estuvimos muy agradecidos cuando hicimos una visita a la Casa Rosada ayer. El paisaje era simplemente hermoso.

La designada Directora ONU Turismo y el programa “Mejores Pueblos Turísticos”

¿Cuáles fueron los principales temas que trató con el equipo del secretario de Turismo, Daniel Scioli?

— Scioli ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Me encanta su dedicación y su pasión por la industria. Siento que hay mucho que se puede lograr, así que hablamos sobre conectividad y sobre cómo podemos ayudarlos con sus campañas de promoción. Es muy importante para nosotros ver cómo podemos tender puentes entre el sector privado y el sector público. El sector privado puede aportar mucho a la industria del turismo, ya sea a través de inversiones, creando nuevos empleos, enfocándose en áreas rurales. Hay un programa bajo la ONU Turismo llamado “Mejores Pueblos Turísticos” (Best Tourist Villages) y hasta ahora siete pueblos han sido certificados en Argentina. Son pueblos hermosos que representan la cultura y son muy auténticos. Y lo bueno de esto es que, al ser certificados les daremos más visibilidad, algo que ayudará en términos de posicionamiento y permitirá más viajes. Nuestro objetivo es lograr más visibilidad internacional y global para esos pueblos.

Recientemente Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) fue certificado como el octavo candidato argentino a los "Best Tourism Villages”, sumándose sumándose a los siete previamente elegidos: Famatina (La Rioja), Seclantás (Salta), Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Uspallata (Mendoza), Saldungaray (Buenos Aires) y Villa Elisa (Entre Ríos). Todos participarán de la FIT 2025. La lista de ganadores mundiales se conocerá el 17 de octubre en una ceremonia en China. El año pasado Argentina también nominó 8 pueblos, de los que cuatro fueron seleccionados como Best Tourism Villages 2024: Caviahue-Copahue (Neuquén), Gaiman (Chubut), Trevelin (Chubut) y Villa Tulumba (Córdoba).

Conectividad y colaboración público-privada

Debe haber una perspectiva cultural, además de bellezas naturales, explicó Shaikha. “El propósito es crear empleos y ayudar a las comunidades que viven en estos pueblos hacienda que estos destinos que no son muy conocidos se vuelvan conocidos”, destacó.

¿Cuáles serán sus prioridades como directora de ONU Turismo?

— Hay cinco áreas en las que me gustaría enfocarme: Sostenibilidad, Inversión, Desarrollo de capacidades y educación, Transformación digital y Gobernanza corporativa y Transparencia. Hay cinco regiones diferentes a las que serviré. Cada región tendrá sus propios requerimientos y necesidades. Quiero abordar cada una por separado y ver qué se necesita. Por ejemplo, en la Argentina, sabemos que quieren enfocarse en la conectividad. Sabemos que quieren enfocarse en el desarrollo de capacidades, capacitación y educación. Sabemos que quieren ver cómo podemos tender puentes o ayudar a promover diferentes inversiones y cómo podemos hacer que el sector privado tenga más confianza y se sienta cómodo invirtiendo. Una de las cosas que discutimos son los programas de visa. Queremos facilitar la llegada de viajeros a Argentina.

Los desafíos en el puesto global que asumirá este año

¿Y cómo cree que podría lograrse?

— Podemos hacer sugerencias al Gobierno, mientras no comprometa la seguridad. Es su decisión.

¿En qué áreas o países debería concentrarse la Argentina para atraer más turismo internacional?

— Aparte de los países vecinos, creo que el mayor emisor hacia Argentina ahora es Estados Unidos. Pero Asia es un mercado para explorar. Están China, India, áreas de las que puede venir más gente si hay una infraestructura adecuada.

¿Cuán importante es el tipo de cambio y que un país sea un destino más barato o más caro para atraer turistas del exterior?

— Lo que determina el precio es la demanda, siempre es así. Por eso es muy importante tener una variedad de destinos. Todos saben de Buenos Aires, pero siempre puede haber otros destinos que no están explorados y pueden brindar experiencias a un precio razonable.

Entre sus prioridades mencionó la “transformación digital”.

— La tecnología puede ayudarnos a entender mejor a nuestros clientes y viajeros. Una tecnología adecuada nos permitirá recopilar los datos correctos para entender cómo podemos abordar a los viajeros, cómo acercarnos y brindarles la mejor experiencia y el mejor servicio. Usar estos datos permitirá operar de una manera mucho más eficiente, reduciendo costos donde sea necesario y enfocándonos más en el huésped. Una de las cosas que Scioli nos dijo fue que quienes visitan la Argentina quieren volver, lo cual es muy importante.

