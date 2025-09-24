El “efecto Trump” generó que organismos prometan fondos extra, en un contexto local de sorpresa por las liquidaciones del agro

Traders eufóricos en el piso del New York Stock Exchange (NYSE) en New York (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

Fue un día donde las buenas noticias no le dieron tregua a Javier Milei en Estados Unidos.

El posteo en X del lunes del secretario del Tesoro, Scott Bessent, entusiasmó a los inversores y se creía que nada podía superarlo. Pero ayer Donald Trump fue más contundente y alejó cualquier fantasma de default para 2026 y, seguramente para 2027. En el mercado calculan que el apoyo de EEUU para que la Argentina se olvide de los swaps chinos que integran casi la mitad de las reservas de la Argentina sería de entre USD 12.000 y 15.000 millones. La suma está acordada, resta que los técnicos encuentren la forma de canalizarla. ¿Será con Estados Unidos comprando bonos con vencimientos posteriores al mandato de Javier Milei?

Cuando el principal socio de los organismos multilaterales tiene estos gestos, los directorios responden de la misma manera. Tras el anuncio de Trump el Banco Mundial, anunció que adelantará USD 4.000 millones de un acuerdo de USD 12.000 millones. Este adelanto cubre los vencimientos de enero porque si bien se destinan a inversiones concretas, esos dólares quedan en el Central que los cambia por pesos al Tesoro.

El Banco Interamericano de Desarrollo, no quedó afuera de la estrategia y anunció USD 3.900 millones para la Argentina.

Los tenedores de bonos reaccionaron inmediatamente. Los títulos que vencen en 2030, Bonares y Globales tuvieron alzas que los llevaron a superar los precios que tenían antes de las elecciones de setiembre donde fue derrotada ampliamente la LLA y comenzaron a hablar de fin de ciclo mientras caían bonos y acciones y el riesgo país llegó a perforar 1.200 puntos básicos.

Los bonos que vencen a partir de 2035 están a poco de alcanzar los precios previos a la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires.

El ingreso de dinero de fondos del exterior se insinuó ayer y comenzará a tomar forma hoy. Los títulos con ley local tuvieron alzas de hasta 6%, pero no se ponderan en la medición del riesgo país. En cambio, los Globales que se rigen por la legislación de Nueva York, subieron hasta 3,4% e hicieron bajar 60 unidades (-5,5%) el riesgo país a 1.023 puntos básicos, pero es una medición que viene atrasada y el nuevo cálculo puede estar cerca de los 950 puntos.

Hoy, el interés por los bonos de la deuda supera a cualquier otra alternativa de inversión.

https://www.infobae.com/economia/2025/09/23/el-banco-mundial-anuncio-adelantara-prestamos-por-usd-4000-millones-para-apoyar-a-la-argentina/

Salvador Vitelli, analista financiero especializado en operaciones agropecuarias, hizo un cálculo sorprendente que señala que, a este ritmo de liquidación de exportaciones, “en dos o tres semanas el agro cubriría el cupo de USD 7.000 millones y se termina el cupo con retenciones cero”.

Vitelli señaló que la tonelada de soja estuvo USD 5 arriba, pero finalizó en baja. Se negociaron 800 toneladas. “Hay que estar atentos porque el dólar mayorista que ayer bajó $39 a $1.360, puede seguir cayendo atento a las futuras liquidaciones”.

El analista observó que se viene liquidando a buen ritmo, especialmente en el segmento soja. “No sólo los disponibles con entrega ahora y cobro ahora, sino los negocios diferidos. Por caso, la soja entrega mayo que estaba en USD 295 ahora estaba negociándose en USD 325, una suba gravitante que mejora el margen de los números ajustados del agro”, detalló.

Otro dato que no es menor es que, si bien no cubre lo que se deja de percibir por retenciones habrá un aumento en la recaudación del impuesto a las Ganancias por los mejores balances del agro. Vitelli recordó que “muchas empresas están cerrando balance entre septiembre y octubre y se tributa, independientemente de que no se venda la soja. Por ejemplo, si el balance cierra a fin de este mes, la soja que tenés en tu poder se toma al precio de ese día, porque también se tributa por el stock”.

El movimiento del agro está influyendo en todos los mercados. Por caso, los exportadores liquidan sus dólares en el mercado contado con liquidación y recompran MEP para luego liquidarlos al Banco Central. Esto explica la brecha de $10 entre ambos dólares. El MEP cerró en $1.397,85 (-2,1%) y el CCL en $1.407,94 (-2%). El “blue” se acomodó a la nueva situación y cedió $65 (-4,4%) a $1.410 y está a menor precio que los financieros.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 516,3 millones a $1.360 que representa una baja de $39 (-2,77%). Este dólar había alcanzado un precio mínimo de $1.348 pero se cree que el Tesoro compró en bloques $1.350 para ir acumulando reservas lentamente. La operación podría repetirse diariamente como lo hace Chile. La Argentina necesita sumar USD 1.000 millones mensuales a sus reservas de libre disponibilidad, aunque con estas ayudas del exterior no es una condición necesaria, pero podría provocar euforia en los inversores. Las reservas ayer crecieron USD 58 millones a 39.176 millones y el dólar mayorista quedó 8% por debajo de la banda superior.

Ante esta situación y con la licitación de Letras del Tesoro por delante para cubrir $6 billones de vencimiento, Tatiana Bienatti, Portfolio Manager de Fondos Crecer del Banco Ciudad señaló que a la espera de la publicación de las letras y bonos de licitación del próximo viernes, los bonos en pesos se contagiaron de la dinámica positiva de los bonos en dólares, mostrando subas a lo largo de la curva, con mayores rendimientos en tramos de mediano y largo plazo. “Dentro de las alternativas de inversión nos inclinamos por nuestro Fondo Crecer Renta Plus compuesto principalmente por bonos duales cuyo ajuste por Tamar (promedio de depósitos a plazo fijo mayores a 1.000 millones de pesos) resulta atractivo en un escenario que a corto plazo no muestra señales de baja de tasas”, dijo.

En ese sentido las Lecap subieron, especialmente en los plazos más largos y los rendimientos se redujeron a entre 3,4% y 4,1% efectivo mensual. Una buena señal para la licitación del Tesoro que podría bajar el costo de su endeudamiento.

Acciones locales en Wall Street (Rava, precios en dólares)

Los Boncer que ajustan por costo de vida subieron hasta 6,57% y tienen rendimientos anuales cercanos a 30%.

Según la consultora F2, de Andrés Reschini, “el humor que se vive en los mercados ha cambiado diametralmente pero el Merval en dólares aún se encuentra en con un rendimiento acumulado en lo que va del año de -38,6%, es uno de los 3 peores desempeños para esta fecha desde, al menos, 2015”.

Sobre el mercado de futuros señaló que “con la baja de hoy en los futuros, BCRA ya estaría en terreno de empate con las posiciones que mantiene abiertas desde que comenzaron a intensificarse las intervenciones, lo que ayuda a la salud del balance de la entidad”.

En la Bolsa, sobre el final mermó el entusiasmo de los inversores y hubo una toma de ganancias acompañada de compradores que entraban apenas bajaba el precio. El S&P Merval de las acciones líderes, cerró con una suba de 0,24% en pesos y 2,1% en dólares. Tiene un largo tramo para crecer. Por caso, las acciones de los bancos están hasta 15% por debajo de lo que cotizaban antes de las elecciones en PBA.

Lo mejor pasó por Metrogas (+12,21%), BYMA (+8%) y Transener (+6,94%).

En los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- predominaron las bajas por la caída del dólar CCL, que es el que marca las cotizaciones. IRSA y Loma Negra con una baja de 2,8% fueron las más afectadas. Entre los ganadores estuvieron Edenor (+2,6%) y BBVA (+2,8%).

La rueda de hoy tiene motivos para subir, en particular los bonos soberanos con legislación extranjera. Los inversores, además, aguardan el menú de las Letras que licitará el viernes el Tesoro.