Economía

El “efecto Trump” generó que organismos prometan fondos extra, en un contexto local de sorpresa por las liquidaciones del agro

La rueda de hoy tiene motivos para seguir alcista, en particular los bonos soberanos con legislación extranjera. Los inversores, además, aguardan el menú de las Letras que licitará el viernes el Tesoro 

Luis Beldi

Por Luis Beldi

Guardar
Traders eufóricos en el piso
Traders eufóricos en el piso del New York Stock Exchange (NYSE) en New York (EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo)

Fue un día donde las buenas noticias no le dieron tregua a Javier Milei en Estados Unidos.

El posteo en X del lunes del secretario del Tesoro, Scott Bessent, entusiasmó a los inversores y se creía que nada podía superarlo. Pero ayer Donald Trump fue más contundente y alejó cualquier fantasma de default para 2026 y, seguramente para 2027. En el mercado calculan que el apoyo de EEUU para que la Argentina se olvide de los swaps chinos que integran casi la mitad de las reservas de la Argentina sería de entre USD 12.000 y 15.000 millones. La suma está acordada, resta que los técnicos encuentren la forma de canalizarla. ¿Será con Estados Unidos comprando bonos con vencimientos posteriores al mandato de Javier Milei?

Cuando el principal socio de los organismos multilaterales tiene estos gestos, los directorios responden de la misma manera. Tras el anuncio de Trump el Banco Mundial, anunció que adelantará USD 4.000 millones de un acuerdo de USD 12.000 millones. Este adelanto cubre los vencimientos de enero porque si bien se destinan a inversiones concretas, esos dólares quedan en el Central que los cambia por pesos al Tesoro.

El Banco Interamericano de Desarrollo, no quedó afuera de la estrategia y anunció USD 3.900 millones para la Argentina.

Los tenedores de bonos reaccionaron inmediatamente. Los títulos que vencen en 2030, Bonares y Globales tuvieron alzas que los llevaron a superar los precios que tenían antes de las elecciones de setiembre donde fue derrotada ampliamente la LLA y comenzaron a hablar de fin de ciclo mientras caían bonos y acciones y el riesgo país llegó a perforar 1.200 puntos básicos.

Los bonos que vencen a partir de 2035 están a poco de alcanzar los precios previos a la elección legislativa de la provincia de Buenos Aires.

El ingreso de dinero de fondos del exterior se insinuó ayer y comenzará a tomar forma hoy. Los títulos con ley local tuvieron alzas de hasta 6%, pero no se ponderan en la medición del riesgo país. En cambio, los Globales que se rigen por la legislación de Nueva York, subieron hasta 3,4% e hicieron bajar 60 unidades (-5,5%) el riesgo país a 1.023 puntos básicos, pero es una medición que viene atrasada y el nuevo cálculo puede estar cerca de los 950 puntos.

Hoy, el interés por los bonos de la deuda supera a cualquier otra alternativa de inversión.

https://www.infobae.com/economia/2025/09/23/el-banco-mundial-anuncio-adelantara-prestamos-por-usd-4000-millones-para-apoyar-a-la-argentina/

Salvador Vitelli, analista financiero especializado en operaciones agropecuarias, hizo un cálculo sorprendente que señala que, a este ritmo de liquidación de exportaciones, “en dos o tres semanas el agro cubriría el cupo de USD 7.000 millones y se termina el cupo con retenciones cero”.

Vitelli señaló que la tonelada de soja estuvo USD 5 arriba, pero finalizó en baja. Se negociaron 800 toneladas. “Hay que estar atentos porque el dólar mayorista que ayer bajó $39 a $1.360, puede seguir cayendo atento a las futuras liquidaciones”.

El analista observó que se viene liquidando a buen ritmo, especialmente en el segmento soja. “No sólo los disponibles con entrega ahora y cobro ahora, sino los negocios diferidos. Por caso, la soja entrega mayo que estaba en USD 295 ahora estaba negociándose en USD 325, una suba gravitante que mejora el margen de los números ajustados del agro”, detalló.

Otro dato que no es menor es que, si bien no cubre lo que se deja de percibir por retenciones habrá un aumento en la recaudación del impuesto a las Ganancias por los mejores balances del agro. Vitelli recordó que “muchas empresas están cerrando balance entre septiembre y octubre y se tributa, independientemente de que no se venda la soja. Por ejemplo, si el balance cierra a fin de este mes, la soja que tenés en tu poder se toma al precio de ese día, porque también se tributa por el stock”.

El movimiento del agro está influyendo en todos los mercados. Por caso, los exportadores liquidan sus dólares en el mercado contado con liquidación y recompran MEP para luego liquidarlos al Banco Central. Esto explica la brecha de $10 entre ambos dólares. El MEP cerró en $1.397,85 (-2,1%) y el CCL en $1.407,94 (-2%). El “blue” se acomodó a la nueva situación y cedió $65 (-4,4%) a $1.410 y está a menor precio que los financieros.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 516,3 millones a $1.360 que representa una baja de $39 (-2,77%). Este dólar había alcanzado un precio mínimo de $1.348 pero se cree que el Tesoro compró en bloques $1.350 para ir acumulando reservas lentamente. La operación podría repetirse diariamente como lo hace Chile. La Argentina necesita sumar USD 1.000 millones mensuales a sus reservas de libre disponibilidad, aunque con estas ayudas del exterior no es una condición necesaria, pero podría provocar euforia en los inversores. Las reservas ayer crecieron USD 58 millones a 39.176 millones y el dólar mayorista quedó 8% por debajo de la banda superior.

Ante esta situación y con la licitación de Letras del Tesoro por delante para cubrir $6 billones de vencimiento, Tatiana Bienatti, Portfolio Manager de Fondos Crecer del Banco Ciudad señaló que a la espera de la publicación de las letras y bonos de licitación del próximo viernes, los bonos en pesos se contagiaron de la dinámica positiva de los bonos en dólares, mostrando subas a lo largo de la curva, con mayores rendimientos en tramos de mediano y largo plazo. “Dentro de las alternativas de inversión nos inclinamos por nuestro Fondo Crecer Renta Plus compuesto principalmente por bonos duales cuyo ajuste por Tamar (promedio de depósitos a plazo fijo mayores a 1.000 millones de pesos) resulta atractivo en un escenario que a corto plazo no muestra señales de baja de tasas”, dijo.

En ese sentido las Lecap subieron, especialmente en los plazos más largos y los rendimientos se redujeron a entre 3,4% y 4,1% efectivo mensual. Una buena señal para la licitación del Tesoro que podría bajar el costo de su endeudamiento.

Acciones locales en Wall Street
Acciones locales en Wall Street (Rava, precios en dólares)

Los Boncer que ajustan por costo de vida subieron hasta 6,57% y tienen rendimientos anuales cercanos a 30%.

Según la consultora F2, de Andrés Reschini, “el humor que se vive en los mercados ha cambiado diametralmente pero el Merval en dólares aún se encuentra en con un rendimiento acumulado en lo que va del año de -38,6%, es uno de los 3 peores desempeños para esta fecha desde, al menos, 2015”.

Sobre el mercado de futuros señaló que “con la baja de hoy en los futuros, BCRA ya estaría en terreno de empate con las posiciones que mantiene abiertas desde que comenzaron a intensificarse las intervenciones, lo que ayuda a la salud del balance de la entidad”.

En la Bolsa, sobre el final mermó el entusiasmo de los inversores y hubo una toma de ganancias acompañada de compradores que entraban apenas bajaba el precio. El S&P Merval de las acciones líderes, cerró con una suba de 0,24% en pesos y 2,1% en dólares. Tiene un largo tramo para crecer. Por caso, las acciones de los bancos están hasta 15% por debajo de lo que cotizaban antes de las elecciones en PBA.

Lo mejor pasó por Metrogas (+12,21%), BYMA (+8%) y Transener (+6,94%).

En los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- predominaron las bajas por la caída del dólar CCL, que es el que marca las cotizaciones. IRSA y Loma Negra con una baja de 2,8% fueron las más afectadas. Entre los ganadores estuvieron Edenor (+2,6%) y BBVA (+2,8%).

La rueda de hoy tiene motivos para subir, en particular los bonos soberanos con legislación extranjera. Los inversores, además, aguardan el menú de las Letras que licitará el viernes el Tesoro.

Temas Relacionados

Wall StreetDonald TrumpJavier MileiBonos soberanos argentinosEconomía-Argentina

Últimas Noticias

En cuatro años se perdieron más de 500 colectivos en el AMBA y se duplicó la cantidad de unidades con más de una década de antigüedad

Según la entidad que nuclea a las empresas del sector, la falta de renovación se vincula a la brecha entre los costos reales y los subsidios reconocidos por el Estado

En cuatro años se perdieron

Las ventas financiadas de autos 0km se derrumbaron casi un 16% en agosto por la suba de las tasas de interés

Aunque siguen representando casi la mitad de los patentamientos, el último mes bajaron 2 puntos de participación en el total de ventas

Las ventas financiadas de autos

¿Adiós a las rotondas?: cómo funciona el sistema de cruces que se usa cada vez más en las rutas de Estados Unidos

Las intersecciones de caminos son los puntos críticos para la siniestralidad vial. Colocar grandes rotondas no siempre es posible y las convierte en un obstáculo para la trazada normal

¿Adiós a las rotondas?: cómo

Luego del encuentro Trump-Milei se calmó el temor de default y los bonos volvieron a subir a la espera de los detalles del préstamo

La expectativa está puesta en los anuncios que pueda realizar el Tesoro de EEUU. Se especula con recursos que sirvan para asegurar los futuros pagos de deuda a privados, mientras el Banco Mundial desembolsará USD 4.000 millones que irán a las reservas y habrá adelantos del BID

Luego del encuentro Trump-Milei se

Cayó la confianza de la industria y crece el pesimismo de un sector empresarial por lo que podría pasar en los próximos meses

La falta de pedidos, la debilidad de la demanda interna y las dificultades para acceder al crédito explican las bajas expectativas entre los empresarios

Cayó la confianza de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hoy comienza el juicio por

Hoy comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas luego de que encontraran muerto al principal acusado

La ANMAT prohibió un equipo utilizado para depilación láser

En cuatro años se perdieron más de 500 colectivos en el AMBA y se duplicó la cantidad de unidades con más de una década de antigüedad

¿Adiós a las rotondas?: cómo funciona el sistema de cruces que se usa cada vez más en las rutas de Estados Unidos

Chubut plebiscita la eliminación de fueros especiales para los tres poderes del Estado y sindicalistas

INFOBAE AMÉRICA
Polémica en Brasil: Río de

Polémica en Brasil: Río de Janeiro otorgará un bonus económico a policías que “neutralicen” a presuntos criminales

Los videos más impactantes del supertifón Ragasa tras su paso por China, Taiwán y Filipinas

Marco Rubio y Sergei Lavrov se reunirán este miércoles en Nueva York tras el firme respaldo de Trump a Ucrania

La ONU atribuyó a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

La Corte Constitucional de Ecuador solicitó ajustes al referéndum propuesto por Noboa para instalar una Constituyente

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos