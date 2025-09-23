Economía

El BID aseguró que aumentará “significativamente” las operaciones en Argentina y podría acelerar desembolsos ya acordados

El organismo multilateral tiene aprobada una Estrategia País bajo la cual este año estaba prevista la llegada de unos USD 3.900 millones

Guardar
El logo of Banco Interamericano
El logo of Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) comunicó que “trabaja para expandir de manera significativa sus operaciones en los próximos 15 meses en la Argentina para incrementar su respaldo al país”.

La noticia se da luego de la reunión entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el argentino Javier Milei

Si bien el organismo multilateral que preside Ilan Goldfajn no habló de nuevos montos ni créditos, sí podría acelerarse la llegada de desembolsos ya acordados, lo que se conoce como front load. Una estrategia similar comunicó esta tarde el Banco Mundial.

El BID aprobó a mediados de julio de este año la Estrategia País para Argentina. Allí se establece que pondrá foco en prioridades clave para el desarrollo de Argentina, incluyendo la consolidación fiscal, el impulso a la competitividad, la modernización de la infraestructura, y la promoción de la inversión privada.

Ilan Goldfajn y Javier Milei
Ilan Goldfajn y Javier Milei

El Grupo BID destacó que prevé cerrar este año con cinco operaciones nuevas aprobadas para el sector público, por un total de USD 2.900 millones, destinadas a apoyar reformas estructurales. A estos programas se suman USD 1.000 millones adicionales canalizados a través de BID Invest, dirigidos a sectores estratégicos como energía, minerales críticos, conectividad, servicios de salud y financiamiento a PyMEs mediante instituciones financieras.

“Actualmente, la cartera de BID Invest en Argentina es la más grande de toda la región. En el marco del programa del FMI y de su Estrategia País, el Grupo BID está brindando respaldo a Argentina mediante un paquete de financiamiento de hasta USD 10.000 millones para los próximos tres años”, destacó el organismo.

En julio pasado, el organismo aprobó la Estrategia País 2025-2028, “una hoja de ruta elaborada junto con el Gobierno argentino para apoyar al país a consolidar su transformación y fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente, liderado por el sector privado que contribuya al progreso social y económico de la población, en particular de los sectores más vulnerables”.

La misma incluyó un paquete de apoyo financiero por un total de USD 10.000 millones durante los próximos tres años. De ese monto, el BID destinará USD 7.000 millones para respaldar iniciativas del sector público, mientras que BID Invest canalizará USD 3.000 millones para fortalecer la inversión privada.

Los presidentes Donald Trump y
Los presidentes Donald Trump y Javier Milei, en la reunión de este mediodía en las Naciones Unidas, en Nueva York (REUTERS/Al Drago)

De ese total llegarían los adelantos este año.

“La Estrategia País 2025-2028 refleja nuestro compromiso de largo plazo con Argentina. Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales para promover un crecimiento económico sostenido y resiliente liderado por el sector privado, que contribuya a la creación de empleos de calidad, la reducción de la pobreza y una mayor conectividad con alto retorno social”, afirmó Viviana Alva-Hart, representante del BID en Argentina.

Banco Mundial

Como se detalló, hoy por la tarde Banco Mundial informó que “está acelerando el apoyo a la Argentina”, combinando financiamiento público, inversión privada y movilización de capital para “desplegar hasta USD 4.000 millones en los próximos meses”.

El organismo detalló que el paquete se orientará a “motores clave de la competitividad”. Entre ellos mencionó “desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleos y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes”.

La comunicación oficial en Washington señaló que este paso “avanza sobre el paquete de apoyo por USD 12.000 millones anunciado en abril”.

Temas Relacionados

Banco Interamericano de DesarrolloBIDJavier MileiÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Las empresas quieren que pase rápido la elección, están optimistas para 2026 y se resignan a ganar menos

La incertidumbre cambiaria que acompaña al proceso electoral es vivida por los planificadores como una nebulosa a superar antes de diseñar el próximo año

Las empresas quieren que pase

Tras la quita de retenciones, el Gobierno sostuvo que el campo es “prioritario” y lo consideró como “aliado”

“Tomamos al campo como sector prioritario, lo vemos como aliado”, afirmaron desde el Ejecutivo

Tras la quita de retenciones,

El impacto del fuerte respaldo de Trump: tendencia positiva para los bonos, dólar en baja y riesgo país que cayó otro 6 por ciento

Los títulos públicos en dólares repuntaron hasta 7 por ciento. El índice de JP Morgan operó por debajo de los 1.000 puntos y quedó en 1.023 unidades. La divisa cedió a $1.385 en el Banco Nación y a $1.369 en la rueda mayorista, un mínimo desde el 5 de septiembre, sin intervención del BCRA

El impacto del fuerte respaldo

Sin intervención oficial en el mercado de cambios por segundo día, subieron las reservas del Banco Central

Los activos de la entidad mejoraron USD 58 millones, a USD 39.176 millones. Expectativas por las liquidaciones del agro con la rebaja de retenciones, el posible auxilio financiero de EEUU y créditos multilaterales

Sin intervención oficial en el

“Fuerte señal”: el análisis de un gigante de Wall Street sobre el alivio para la deuda y el potencial de los bonos argentinos

La señal de confianza internacional al gobierno de Milei, luego del encuentro con Donald Trump, alivia tensiones inmediatas, aunque la sostenibilidad fiscal y la dependencia de capital privado siguen en el centro del debate

“Fuerte señal”: el análisis de
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Camau” Espínola: “Después de octubre,

“Camau” Espínola: “Después de octubre, Milei va a tener que recuperar el diálogo con el Senado”

La Plata: un automovilista atropelló a dos personas, se escapó y todo quedó grabado por una cámara de seguridad

La NASA acelera el regreso a la Luna: la misión tripulada Artemis II podría despegar antes de lo previsto

A Bastián lo mataron por la espalda: declararon un forense y peritos en el juicio por jurados al policía

Batalla campal en Salta por la cancelación del show de una banda de cumbia mexicana

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN advirtió que usará

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

Trump reunió a líderes árabes y musulmanes en Nueva York para impulsar un alto el fuego en Gaza

Qué tan lejos puede ir la humanidad en la exploración del espacio, según un referente de la nueva generación de astronautas

TELESHOW
Rocío Marengo prepara a lo

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

Gastón Portal emocionó con un homenaje a Raúl Portal en el día de su cumpleaños: “Gracias totales”

Angie Balbiani reveló detalles inéditos de robo que sufrió Pampita en su casa: “Yo creo que hay algo más”

Las postales campestres de María Susini con su hijo Yaco: pasión por los caballos y puro relax

La palabra de Agustín Rada tras ser demandado por plagio en su espectáculo: “Me puso muy triste”