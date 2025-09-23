El BID aseguró que aumentará “significativamente” las operaciones en Argentina y podría acelerar desembolsos ya acordados

El logo of Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) comunicó que “trabaja para expandir de manera significativa sus operaciones en los próximos 15 meses en la Argentina para incrementar su respaldo al país”.

La noticia se da luego de la reunión entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el argentino Javier Milei

Si bien el organismo multilateral que preside Ilan Goldfajn no habló de nuevos montos ni créditos, sí podría acelerarse la llegada de desembolsos ya acordados, lo que se conoce como front load. Una estrategia similar comunicó esta tarde el Banco Mundial.

El BID aprobó a mediados de julio de este año la Estrategia País para Argentina. Allí se establece que pondrá foco en prioridades clave para el desarrollo de Argentina, incluyendo la consolidación fiscal, el impulso a la competitividad, la modernización de la infraestructura, y la promoción de la inversión privada.

Ilan Goldfajn y Javier Milei

El Grupo BID destacó que prevé cerrar este año con cinco operaciones nuevas aprobadas para el sector público, por un total de USD 2.900 millones, destinadas a apoyar reformas estructurales. A estos programas se suman USD 1.000 millones adicionales canalizados a través de BID Invest, dirigidos a sectores estratégicos como energía, minerales críticos, conectividad, servicios de salud y financiamiento a PyMEs mediante instituciones financieras.

“Actualmente, la cartera de BID Invest en Argentina es la más grande de toda la región. En el marco del programa del FMI y de su Estrategia País, el Grupo BID está brindando respaldo a Argentina mediante un paquete de financiamiento de hasta USD 10.000 millones para los próximos tres años”, destacó el organismo.

En julio pasado, el organismo aprobó la Estrategia País 2025-2028, “una hoja de ruta elaborada junto con el Gobierno argentino para apoyar al país a consolidar su transformación y fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente, liderado por el sector privado que contribuya al progreso social y económico de la población, en particular de los sectores más vulnerables”.

La misma incluyó un paquete de apoyo financiero por un total de USD 10.000 millones durante los próximos tres años. De ese monto, el BID destinará USD 7.000 millones para respaldar iniciativas del sector público, mientras que BID Invest canalizará USD 3.000 millones para fortalecer la inversión privada.

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei, en la reunión de este mediodía en las Naciones Unidas, en Nueva York (REUTERS/Al Drago)

De ese total llegarían los adelantos este año.

“La Estrategia País 2025-2028 refleja nuestro compromiso de largo plazo con Argentina. Trabajaremos junto al Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales para promover un crecimiento económico sostenido y resiliente liderado por el sector privado, que contribuya a la creación de empleos de calidad, la reducción de la pobreza y una mayor conectividad con alto retorno social”, afirmó Viviana Alva-Hart, representante del BID en Argentina.

Banco Mundial

Como se detalló, hoy por la tarde Banco Mundial informó que “está acelerando el apoyo a la Argentina”, combinando financiamiento público, inversión privada y movilización de capital para “desplegar hasta USD 4.000 millones en los próximos meses”.

El organismo detalló que el paquete se orientará a “motores clave de la competitividad”. Entre ellos mencionó “desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleos y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes”.

La comunicación oficial en Washington señaló que este paso “avanza sobre el paquete de apoyo por USD 12.000 millones anunciado en abril”.