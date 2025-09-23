Economía

Cuánto debió gastar una familia del AMBA en servicios públicos durante septiembre

Pese a la suba de tarifas, la estacionalidad hizo que el gasto se redujera frente al mes pasado. Los servicios que mostraron bajas

Guardar
La energía eléctrica registró un
La energía eléctrica registró un descenso en el consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de los servicios públicos en el presupuesto de los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentó en septiembre una disminución significativa en relación a agosto, impulsada principalmente por la caída en el consumo de gas y energía eléctrica tras el fin del invierno.

Así, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política -IIEP- (UBA-Conicet), un hogar promedio sin subsidios destinó $173.625 a cubrir sus necesidades de energía, transporte y agua potable, lo que representa una baja del 7,7% respecto de agosto. No obstante, este monto resulta 26% superior al registrado en septiembre de 2024.

El desagregado de gasto mensual por servicio quedó de la siguiente manera:

  • Gas: $34.765 (-19,3% respecto a agosto)
  • Energía eléctrica: $33.703 (-17,6%)
  • Transporte: $74.692 (+2,3%)
  • Agua: $30.466 (-2,3%)
Canasta de los servicios públicos
Canasta de los servicios públicos (IIEP)

El análisis de la evolución mensual indica que la reducción del gasto en la canasta total se explica, en gran medida, por la menor demanda de gas y electricidad, ya que la estacionalidad dejó atrás los meses de mayor consumo.

En el caso del gas, aunque el cuadro tarifario se incrementó en 3,1% para el cargo fijo y 1,6% para el variable, la disminución en las cantidades consumidas compensó el impacto de las subas.

De manera similar, la energía eléctrica registró un descenso en el consumo, mientras que las tarifas aumentaron 3% en el cargo fijo y 1,5% en el variable.

El transporte público también mostró variaciones. El boleto de colectivos en las líneas de la Ciudad de Buenos Aires se ajustó en septiembre con un incremento de 3,9%, resultado de la fórmula Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2%.

En contraste, las líneas interjurisdiccionales, bajo jurisdicción nacional, no modificaron su tarifa respecto del mes anterior, aunque acumulan un 22% de aumento en los últimos tres meses. Como consecuencia, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos subió 2,3% en septiembre.

En cuanto al servicio de agua, el cuadro tarifario se incrementó, pero el consumo se ajustó a la cantidad de días del mes, ya que septiembre cuenta con 30 días, uno menos que agosto.

Esta combinación de factores permitió que la reducción en las cantidades consumidas superara el efecto de los aumentos tarifarios en todos los servicios públicos.

El informe del IIEP señala que la canasta de servicios públicos del AMBA, desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, acumula una suba del 526%, mientras que el nivel general de precios avanzó 164% en el mismo período. En lo que va de 2025, la canasta registra un aumento del 24%, superando la inflación acumulada del 21%.

Aumento de la canasta de
Aumento de la canasta de servicios públicos en el AMBA (IIEP)

Al desglosar el aumento interanual por servicio, el transporte lidera con un 33% de incremento respecto a septiembre de 2024, superando el índice de precios al consumidor estimado. El agua y el gas natural aumentaron 23% cada uno, mientras que la energía eléctrica lo hizo en 18%.

El gasto en transporte aportó 13 puntos porcentuales al incremento interanual total de 26 puntos, seguido por la energía eléctrica y el agua, con 4 puntos porcentuales cada uno, y el gas, con los 5 puntos porcentuales restantes.

De esta manera, la canasta de servicios públicos de septiembre representa el 11,1% del salario promedio registrado estimado para el mes, que asciende a $1.564.013. Con ese ingreso, un trabajador puede adquirir 9 canastas de servicios públicos, frente a las 7,8 canastas que podía comprar en septiembre de 2024. El transporte constituye el 43% del gasto total en servicios públicos, duplicando la incidencia de cualquiera de los otros servicios sobre el salario.

Vale mencionar que en promedio, las tarifas de servicios públicos que pagan los hogares del AMBA cubren el 50% de los costos reales, por lo que el Estado asume el 50% restante mediante subsidios. Esta proporción, sin embargo, varía según el segmento de hogares y el tipo de servicio.

Las tarifas de servicios públicos
Las tarifas de servicios públicos que pagan los hogares del AMBA cubren el 50% de los costos reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto se da aún en un contexto de quita de los subsidios económicos. Los destinados a los sectores de agua, energía y transporte experimentaron una reducción nominal del 35% anual acumulado a septiembre, lo que implica una caída real del 54% anual.

Los subsidios a la energía, que representan el 67% del total acumulado, se redujeron 44% en términos nominales y 61% en términos reales en el último año.

Para el próximo año, el IIEP afirmó: “El presupuesto contempla una reducción relativa de los subsidios a energía y transporte respecto a lo previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de avanzar en la consolidación fiscal. En electricidad, se estima que los usuarios financiarán en 2026 alrededor del 80,5% del costo de generación, mejorando la cobertura respecto al 65% proyectado para el cierre de 2025″.

Sin embargo, “esta mejora requiere aumentos tarifarios, reducción de costos, mejor focalización de los subsidios o una combinación de estas medidas. Las proyecciones presupuestarias advierten que los subsidios energéticos están fuertemente condicionados por la evolución del tipo de cambio y los precios internacionales del petróleo”, añadió.

Temas Relacionados

tarifasluzaguaenergíaserviciostransporteúltimas noticias

Últimas Noticias

El BID aseguró que aumentará “significativamente” las operaciones en Argentina y podría acelerar desembolsos ya acordados

El organismo multilateral tiene aprobada una Estrategia País bajo la cual este año estaba prevista la llegada de unos USD 3.900 millones

El BID aseguró que aumentará

Las empresas quieren que pase rápido la elección, están optimistas para 2026 y se resignan a ganar menos

La incertidumbre cambiaria que acompaña al proceso electoral es vivida por los planificadores como una nebulosa a superar antes de diseñar el próximo año

Las empresas quieren que pase

Tras la quita de retenciones, el Gobierno sostuvo que el campo es “prioritario” y lo consideró como “aliado”

“Tomamos al campo como sector prioritario, lo vemos como aliado”, afirmaron desde el Ejecutivo

Tras la quita de retenciones,

El impacto del fuerte respaldo de Trump: tendencia positiva para los bonos, dólar en baja y riesgo país que cayó otro 6 por ciento

Los títulos públicos en dólares repuntaron hasta 7 por ciento. El índice de JP Morgan operó por debajo de los 1.000 puntos y quedó en 1.023 unidades. La divisa cedió a $1.385 en el Banco Nación y a $1.369 en la rueda mayorista, un mínimo desde el 5 de septiembre, sin intervención del BCRA

El impacto del fuerte respaldo

Sin intervención oficial en el mercado de cambios por segundo día, subieron las reservas del Banco Central

Los activos de la entidad mejoraron USD 58 millones, a USD 39.176 millones. Expectativas por las liquidaciones del agro con la rebaja de retenciones, el posible auxilio financiero de EEUU y créditos multilaterales

Sin intervención oficial en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos pronostican episodios simultáneos de

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Boric presentó oficialmente la

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

TELESHOW
La pelea de las mellizas

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”