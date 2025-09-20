Economía

Claves de una semana en la que el dólar puso a prueba al Gobierno: cayeron activos locales y saltó el riesgo país

El BCRA debió sacrificar USD 1.110 millones de reservas para defender la banda cambiaria. Pero los dólares financieros se acercaron a $1.600. Los bonos en dólares se hundieron hasta 16%. El Merval cedió 10% en dólares

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

Guardar
El dólar alcanzó precios máximos
El dólar alcanzó precios máximos y el BCRA debió vender USD 1.110 millones en el mercado.

Con un dólar en el techo de la banda cambiaria, el Banco Central quedó como oferente protagónico en el mercado de cambios, iniciativa que le costó venta de reservas por más de 1.100 millones de dólares.

A cinco semanas de las cruciales elecciones legislativas aumentaron en el mercado las dudas y la incertidumbre acerca de la consistencia de esta estrategia. Los precios de los activos bursátiles lo reflejaron con toda su magnitud: los bonos en dólares volvieron a los precios con los que salieron al mercado en 2020 (cerca de USD 50), el riesgo país se disparó hasta alcanzar los 1.500 puntos básicos y el índice líder de la Bolsa regresó a un piso desde agosto de 2024.

El dólar en el Banco Nación cerró a $1.515 para la venta, con un ascenso semanal de 50 pesos o 3,4 por ciento. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista finalizó a $1.523,75 para la venta (alza semanal de de 56,33 pesos o 3,8%) y a $1.465,77 para la compra.

Con un férreo techo ahora en los $1.475,32, defendido por copiosas ventas oficiales, el dólar mayorista quedó a $1.475, con un ascenso de 22 pesos o 1,5% respecto del viernes 12.

La cotización blue del dólar avanzó 95 pesos o 6,7%, a a $1.520 para la venta, un máximo nominal que ubica ahora al billete marginal por encima del dólar minorista en el Banco Nación.

Las ventas del Banco Central en el mercado de cambios regresaron después de cinco meses y en las últimas tres ruedas operativas acumularon 1.110 millones de dólares. Esta dinámica repercutió en las reservas internacionales brutas, que descontaron USD 1.050 millones, a USD 39.259 millones, un mínimo desde el 15 de julio.

Los dólares financieros escalaron con fuerza, muestra de la desconfianza de los agentes bursátiles. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó el viernes a $1.576,18 con un incremento de 92 pesos o 6,2% desde el viernes 12. El dólar MEP quedó pactado a 1.567,49 pesos.

El ministro Luis Caputo confirmó el jueves que venderán hasta el último dólar en el techo de la banda: “Vamos a vender todos los dólares que sean necesarios”, declaró. Y remarcó que el plan “está muy bien diseñado y no se va a modificar”.

“El Gobierno apuesta a defender el esquema de bandas cambiarias a toda costa. Si esta dinámica persiste, terminaría vendiendo al menos entre USD 4.000 millones y USD 5.000 millones” hasta las elecciones, estimó Max Capital.

“Con el dólar mayorista aún pegado al techo de la banda, la atención se focaliza en el nivel de ventas que lleva diariamente el BCRA, dado que con calculadora en mano generan serias preocupaciones estas dinámicas frente a las cantidad de jornadas por delante hasta las elecciones de fines de octubre”, puntualizó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El impacto más grande del desequilibrio de las variables financieras se registró en los bonos soberanos. Las ventas oficiales en el mercado de cambios que reducen el stock de divisas en manos del Gobierno y generan dudas por el cumplimiento de los pagos, llevaron a caídas semanales del 11% en promedio para los bonos Globales -con ley extranjera- y de 16% en promedio sobre los Bonares -con ley argentina-.

El riesgo país de JP Morgan, en los 1.442 puntos básicos, acumuló una suba de 302 puntos en la semana. Y sube 536 unidades desde la derrota de La Libertad Avanza en los comicios legislativos bonaerenses del 7 de septiembre. El indicador llegó a marcar un máximo de 1.516 puntos el viernes, una cifra que no se alcanzaba desde el 23 de agosto de 2024.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires descendió a los 1.683.960 puntos, mínimo desde el 29 de agosto de 2024. En dólares el Merval quedó en 1.074 puntos, un piso desde el 5 de agosto de 2024. La caída del panel de acciones líderes en el balance de cinco ruedas operativas fue de 4,3% en pesos y de 10,5% en dólares.

Fuente: Rava Bursatil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursatil-precios en dólares.

“Desde el Congreso, la oposición logró avanzar con medidas que proponen aumentar el gasto público, lo que implica una amenaza, real o potencial, al ancla fiscal y consecuentemente a la monetaria –el último dato muestra que el Sector Público Nacional registró en agosto un resultado fiscal acumulado del 0,40% del PIB–“, indicó un informe del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

“El foco ahora está puesto sobre la capacidad -y voluntad- del BCRA para defender la banda cambiaria, así como la demanda de dólares por parte del mercado. Una hipotética flotación del dólar podría deteriorar aún más las expectativas y alimentar la caída demanda de dinero, lo que generaría inflación aún sin haber emitido pesos -velocidad del dinero-“, argumentaron desde IEB.

“El humor del mercado ahora está más explicado por la política que por los fundamentals económicos. Los malos resultados del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de que los vetos se reviertan en el Congreso minaron la confianza del mercado en esta gestión", evaluó GMA Capital.

“Hasta que no haya definiciones políticas claras, la volatilidad va a continuar. Nadie va a querer quedarse con pesos o activos argentinos hasta que no comprueben en las elecciones que los argentinos mayoritariamente queremos ir a la normalidad”, afirmó Aldo Abram, director Ejecutivo de Libertad y Progreso.

Temas Relacionados

Wall Streetdólar hoyreservas BCRAriesgo país ArgentinaElecciones 2025últimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Jornada financiera: los dólares alternativos se acercaron a los $1.600 y el riesgo país tocó los 1.500 puntos

La entidad monetaria se desprendió de USD 678 millones para defender el esquema cambiario. Bonos y acciones operaron con debilidad y la prima de riesgo alcanzó máximos en 13 meses

Jornada financiera: los dólares alternativos

Javier Milei dijo que está negociando un préstamo del Tesoro de EEUU para pagar vencimientos de deuda en 2026

El mandatario habló en Córdoba y reconoció que el Gobierno está “trabajando muy fuertemente” con Estados Unidos y que “estamos muy avanzados”

Javier Milei dijo que está

El Gobierno entró al top 10 de mayores ventas diarias de dólares del Banco Central desde 2003

Para registrar desembolsos mayores a los USD 678 millones que el BCRA debió aportar hoy al mercado hay que remontarse a 2018 y 2019

El Gobierno entró al top

Fuertes ventas del BCRA, dólar en alza y tensión política: qué dijeron los analistas sobre otra jornada adversa para el Gobierno

Economistas advirtieron que la venta de divisas de la entidad monetaria y la dolarización de carteras reflejan un proceso de desmonetización que será difícil de revertir

Fuertes ventas del BCRA, dólar

El Banco Central tuvo otra jornada de ventas y desembolsó USD 678 millones en el mercado para frenar la suba del dólar

Fue la mayor venta en un solo día de los últimos 6 años. Desde que la cotización tocó el techo de la banda cambiaria ya vendió USD 1.110 millones

El Banco Central tuvo otra
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué ser donante de

Por qué ser donante de médula ósea puede salvar miles de vidas: cómo sumarse

“Una invasora submarina”: científicos usan inteligencia artificial para rastrear un alga exótica en el Mar Argentino

La falta de vacunación reactiva enfermedades zoonóticas graves en Argentina

Milei lanzó la campaña en Córdoba y afirmó que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial

Chocó a un grupo de amigos, mató a dos y fue detenido tras cuatro meses prófugo

INFOBAE AMÉRICA
Estonia solicitó una reunión de

Estonia solicitó una reunión de emergencia de la OTAN tras la invasión de cazas rusos en su espacio aéreo

Pedro Mairal: “Yo no pongo mis libros en mi biblioteca, los guardo en un ropero; no me gusta verme”

Arnaldo Antunes, cronista de un tiempo distópico: “Parece que estamos caminando hacia un suicidio colectivo”

Chiachio & Giannone y Pablo Siquier en Benzacar: un regreso a las raíces

“No se conoce la libertad sino en el músculo del corazón...”: fragmento de ‘Animal amor’ de Hélène Cixous

TELESHOW
Torta decorada, ramo de flores

Torta decorada, ramo de flores y mucho amor: Las Trillizas de Oro festejaron el cumpleaños de su madre

Lali brilló con un look sofisticado en la inauguración del Festival de Cine San Sebastián

El filoso comentario de Charlotte Caniggia contra Tini Stoessel: “Ella se metió con Cami Homs estando embarazada”

Mariana Brey y Cinthia Fernández protagonizaron un tenso cruce en vivo: “Sos bastante puntillosa”

Sabrina Rojas habló sobre su filoso comentario contra Griselda Siciliani: “No me meto con personas que tengan novia”