Claves de una semana en la que el dólar puso a prueba al Gobierno: cayeron activos locales y saltó el riesgo país

El dólar alcanzó precios máximos y el BCRA debió vender USD 1.110 millones en el mercado.

Con un dólar en el techo de la banda cambiaria, el Banco Central quedó como oferente protagónico en el mercado de cambios, iniciativa que le costó venta de reservas por más de 1.100 millones de dólares.

A cinco semanas de las cruciales elecciones legislativas aumentaron en el mercado las dudas y la incertidumbre acerca de la consistencia de esta estrategia. Los precios de los activos bursátiles lo reflejaron con toda su magnitud: los bonos en dólares volvieron a los precios con los que salieron al mercado en 2020 (cerca de USD 50), el riesgo país se disparó hasta alcanzar los 1.500 puntos básicos y el índice líder de la Bolsa regresó a un piso desde agosto de 2024.

El dólar en el Banco Nación cerró a $1.515 para la venta, con un ascenso semanal de 50 pesos o 3,4 por ciento. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista finalizó a $1.523,75 para la venta (alza semanal de de 56,33 pesos o 3,8%) y a $1.465,77 para la compra.

Con un férreo techo ahora en los $1.475,32, defendido por copiosas ventas oficiales, el dólar mayorista quedó a $1.475, con un ascenso de 22 pesos o 1,5% respecto del viernes 12.

La cotización blue del dólar avanzó 95 pesos o 6,7%, a a $1.520 para la venta, un máximo nominal que ubica ahora al billete marginal por encima del dólar minorista en el Banco Nación.

Las ventas del Banco Central en el mercado de cambios regresaron después de cinco meses y en las últimas tres ruedas operativas acumularon 1.110 millones de dólares. Esta dinámica repercutió en las reservas internacionales brutas, que descontaron USD 1.050 millones, a USD 39.259 millones, un mínimo desde el 15 de julio.

Los dólares financieros escalaron con fuerza, muestra de la desconfianza de los agentes bursátiles. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó el viernes a $1.576,18 con un incremento de 92 pesos o 6,2% desde el viernes 12. El dólar MEP quedó pactado a 1.567,49 pesos.

El ministro Luis Caputo confirmó el jueves que venderán hasta el último dólar en el techo de la banda: “Vamos a vender todos los dólares que sean necesarios”, declaró. Y remarcó que el plan “está muy bien diseñado y no se va a modificar”.

“El Gobierno apuesta a defender el esquema de bandas cambiarias a toda costa. Si esta dinámica persiste, terminaría vendiendo al menos entre USD 4.000 millones y USD 5.000 millones” hasta las elecciones, estimó Max Capital.

“Con el dólar mayorista aún pegado al techo de la banda, la atención se focaliza en el nivel de ventas que lleva diariamente el BCRA, dado que con calculadora en mano generan serias preocupaciones estas dinámicas frente a las cantidad de jornadas por delante hasta las elecciones de fines de octubre”, puntualizó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El impacto más grande del desequilibrio de las variables financieras se registró en los bonos soberanos. Las ventas oficiales en el mercado de cambios que reducen el stock de divisas en manos del Gobierno y generan dudas por el cumplimiento de los pagos, llevaron a caídas semanales del 11% en promedio para los bonos Globales -con ley extranjera- y de 16% en promedio sobre los Bonares -con ley argentina-.

El riesgo país de JP Morgan, en los 1.442 puntos básicos, acumuló una suba de 302 puntos en la semana. Y sube 536 unidades desde la derrota de La Libertad Avanza en los comicios legislativos bonaerenses del 7 de septiembre. El indicador llegó a marcar un máximo de 1.516 puntos el viernes, una cifra que no se alcanzaba desde el 23 de agosto de 2024.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires descendió a los 1.683.960 puntos, mínimo desde el 29 de agosto de 2024. En dólares el Merval quedó en 1.074 puntos, un piso desde el 5 de agosto de 2024. La caída del panel de acciones líderes en el balance de cinco ruedas operativas fue de 4,3% en pesos y de 10,5% en dólares.

Fuente: Rava Bursatil-precios en dólares.

“Desde el Congreso, la oposición logró avanzar con medidas que proponen aumentar el gasto público, lo que implica una amenaza, real o potencial, al ancla fiscal y consecuentemente a la monetaria –el último dato muestra que el Sector Público Nacional registró en agosto un resultado fiscal acumulado del 0,40% del PIB–“, indicó un informe del Grupo IEB (Invertir en Bolsa).

“El foco ahora está puesto sobre la capacidad -y voluntad- del BCRA para defender la banda cambiaria, así como la demanda de dólares por parte del mercado. Una hipotética flotación del dólar podría deteriorar aún más las expectativas y alimentar la caída demanda de dinero, lo que generaría inflación aún sin haber emitido pesos -velocidad del dinero-“, argumentaron desde IEB.

“El humor del mercado ahora está más explicado por la política que por los fundamentals económicos. Los malos resultados del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de que los vetos se reviertan en el Congreso minaron la confianza del mercado en esta gestión", evaluó GMA Capital.

“Hasta que no haya definiciones políticas claras, la volatilidad va a continuar. Nadie va a querer quedarse con pesos o activos argentinos hasta que no comprueben en las elecciones que los argentinos mayoritariamente queremos ir a la normalidad”, afirmó Aldo Abram, director Ejecutivo de Libertad y Progreso.