La deuda pública aumentó más de USD 7.000 millones en agosto por la volatilidad del dólar y la emisión de bonos

La Secretaría de Finanzas ejecutó pagos, financiamiento y canjes que alcanzaron a USD 53.119 millones. Esto generó una caída neta de USD 7.639 millones. Ajustes contables y regulación de la liquidez en pesos llevaron el stock de obligaciones al equivalente de USD 454.230 millones

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Pablo Quirno, informó que agosto finalizó con un incremento de la deuda del 1,6% respecto de julio

El tipo de cambio mayorista registró al cierre de agosto una baja de $28 respecto de fin de julio, lo que contribuyó a potenciar el aumento de la deuda en pesos equivalente en la divisa, más el efecto de la indexación parcial por inflación y capitalización de intereses. Esa suba fue atenuada con la baja resultante de las amortizaciones, canjes y cancelaciones que superaron las nuevas financiaciones y emisiones, tendencia observada principalmente en los últimos doce meses.

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Pablo Quirno, informó que agosto finalizó con un incremento de la deuda de la Administración Central de USD 7.028 millones, alcanzando un total de USD 454.239 millones. Este ajuste primario representó una suba del 1,6% respecto de julio.

La reducción de depósitos oficiales en el Banco Central en USD 2.333 millones -hasta llegar a USD 10.907 millones- permitió atender parte de los vencimientos del mes. Junto al aumento de la emisión de Boncap en pesos, por el equivalente a USD 13.067 millones, el ingreso del segundo desembolso del acuerdo de préstamo con el FMI por USD 2.645 millones, y cancelación de Letras del BCRA por USD 3.269 millones, determinaron una suba de la deuda consolidada del Tesoro y del ente monetario de USD 9.360 millones, que se ubicó en USD 443.323 millones.

La aplicación de una política de disciplina fiscal desde el Ministerio de Economía y la recapitalización del Banco Central luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril influyeron sobre la variación de la deuda, que obedeció principalmente a la capitalización de intereses de bonos y Letras emitidos previamente y a la volatilidad del mercado tras el inicio del régimen de flotación desde el 14 de abril.

El balance oficial detalló que las operaciones de deuda pública totalizaron en agosto USD 53.119 millones: USD 22.740 millones en nuevos financiamientos y USD 30.379 millones en cancelaciones, generando una caída neta de USD 7.639 millones en el mes.

Simultáneamente, la deuda bajo legislación extranjera se elevó en USD 2.867 millones (alcanzando USD 164.092 millones), por efecto del segundo desembolso del FMI y nuevos préstamos del Banco Mundial, mientras que la deuda bajo legislación nacional subió en el equivalente a USD 4.161 millones, situándose al tipo de cambio mayorista del cierre de agosto en $1.340 por dólar en USD 290.137 millones.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -sin incluir al FMI- para recapitalizar el Banco Central y avanzar con reformas que no requieren legislación, junto al impacto del ajuste de valuación de las divisas durante el mes, determinaron que el total de estos compromisos aumentara en USD 51 millones, sumando USD 38.289 millones. Por su parte, los préstamos tomados del FMI crecieron a USD 58.614 millones.

Por otro lado, por diferencias de cambio, los Adelantos del Banco Central a la Tesorería aumentaron en el equivalente de USD 63 millones, alcanzando USD 3.090 millones.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 28.936 millones. No obstante, al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro y la variación de depósitos oficiales en el ente monetario, el stock consolidado mostró una baja neta de USD 43.628 millones.

Perspectivas para septiembre y octubre

El Tesoro, a través de la Secretaría de Finanzas, expresó su decisión de mantener una estrategia financiera alineada con la política monetaria, con el objetivo de regular la liquidez del mercado tanto en pesos como en dólares. Este enfoque cobra especial relevancia en un contexto de volatilidad política por las elecciones de medio término, fenómeno que comenzó a observarse desde mediados de agosto, previo a los comicios en la provincia de Buenos Aires.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la deuda consolidada de la Administración Central y el BCRA disminuyó en el equivalente de 43.628 millones

En la segunda semana de septiembre, la Secretaría de Finanzas adjudicó $6,63 billones en licitaciones de deuda sobre un total de vencimientos de $7,25 billones de Lecap y otros bonos atados tanto a la inflación como al tipo de cambio. Las licitaciones de estos últimos se declararon desiertas.

De este modo, el Ministerio de Economía renovó el 91% de los vencimientos de deuda en pesos de la semana y liberó al mercado $0,62 billones.

La Secretaría de Finanzas precisó: “Por recomendaciones de manuales estadísticos y definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para comparabilidad y estandarización de estadísticas. Todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en: pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.

Ajustes contables, operaciones superiores a las emisiones y el comportamiento del mercado cambiario determinaron la dinámica de la deuda en agosto y anticipan un escenario condicionado por la volatilidad política y financiera de los próximos meses.

De sostenerse hasta fin de septiembre la suba del tipo de cambio mayorista al umbral de intervención del Banco Central, provocará una sustancial disminución de la deuda pública en pesos en su equivalente en dólares.

