Dólar hoy: la divisa anota una nueva suba y se ofrece a $1.480 en el Banco Nación

El dólar al público avanza 15 pesos o 1% entes del mediodía, a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En el mercado mayorista toca un récord $1.470,50, muy cerca de las posturas de venta observadas desde el inicio de los negocios, en $1.473,50, y atribuidas a entes oficiales, lo que podría representar la intención de intervenir en el límite superior de la banda cambiaria.

El dólar minorista en el Banco Nación abre en $1.475 y sube 0,7% en el día. El dólar tarjeta se vende a $1.917,50, también con un aumento de 0,7%. El dólar blue continúa en $1.425, sin cambios. El dólar MEP cotiza a $1.474 y el contado con liquidación a $1.484, ambos sin variación. El mayorista cerró el viernes en $1.453 y arrancó este lunes en $1.460 por unidad.

La operatoria en el mercado mayorista inició con fuertes posturas vendedoras -no ejecutadas- en un rango de cinco a diez millones de dólares a $1.473,50 en el MAE (Mercado Abierto Electrónico), esto es cerca del límite superior de la banda de libre flotación de la divisa en el segmento de contado, lo que hace suponer la presencia oficial para ponerle un limite a un eventual ascenso de la cotización.

La semana pasada el dólar al público anotó una suba de 85 pesos o un 6,2% , a $1.465 en el Banco Nación . El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista alcanza los $1.467,42 para la venta (suba semanal de $80,62 o 5,8%) y $1.414,58 para la compra.

En las últimas ruedas, la aceleración de la dinámica negativa en los negocios financieros respondió al resultado político de las legislativas bonaerenses, evidenciando un Gobierno nacional debilitado ante los próximos comicios de medio término.

Rápido asimiló el mercado a las recientes novedades políticas y económicas. El amplio triunfo de las listas de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses, que colocaron al gobernador Áxel Kicillof como serio candidato a postularse a la Presidencia de la Nación en 2027, desataron las ventas de acciones y bonos argentinos, que ya venían descontando un escenario de incertidumbre económica desde los máximos de enero.

18:24 hs

El dólar mayorista “testeó” el techo de la banda cambiaria

En una rueda Volumen operado en el segmento de En una rueda con un volumen de USD 388,6 millones, el dólar mayorista cerró a $1.453 para la venta, con un alza de 19 pesos o 1,3% en el día, luego de alcanzar un récord nominal de $1.457 intradiario. Operadores dieron cuenta de posturas vendedoras en oferta -que no llegaron a concretarse- en los $1.472, que se condicen con el límite superior de las bandas cambiarias de libre flotación para la divisa, como dispuso el BCRA. A partir de esa cotización la autoridad monetaria está habilitada a vender dólares sin necesidad de esterilizar los pesos emitidos, para ponerle freno a la devaluación.

En la semana posterior al triunfo de la lista de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses el tipo de cambio oficial escaló 98 pesos o 7,2 por ciento.

“Para los inversores será importante validar que el BCRA venderá en caso de que el dólar toque el techo de la banda de flotación, dado que dicho accionar justamente podría permitir transitar con mayor calma esta etapa hasta las elecciones de octubre“, afirmó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“La dinámica del mercado volvió a reflejar la sensibilidad frente a las expectativas. A pesar de que el Tesoro logró refinanciar el 91% de los vencimientos de deuda en pesos, el 9% restante, que no encontró ‘rolleo’ (renovación), se volcó rápidamente a posiciones de cobertura cambiaria”, explicó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.