Economía

Los préstamos otorgados por fintech crecieron un 68% en el último año y llegaron a más de 5 millones de usuarios

En el primer trimestre de 2025, las tecnológicas de las finanzas otorgaron 5,7 millones de créditos. Los receptores de este tipo de financiamiento ya suman 5,2 millones, aunque el sector aún representa solo el 2% del volumen total del sistema financiero

Guardar
Online banking businessman using smartphone
Online banking businessman using smartphone with credit card Fintech and Blockchain concept

La industria fintech argentina consolida su expansión en el negocio crediticio. En el primer trimestre de 2025, la cantidad de créditos otorgados por estas empresas alcanzó los 5,7 millones de operaciones vigentes, lo que representa un crecimiento del 68% interanual, según el último Informe de Crédito Fintech elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto al ITBA.

El número de usuarios de crédito fintech llegó a 5,2 millones, un aumento del 65% respecto al año anterior. Este universo equivale al 27% de los tomadores de crédito del sistema financiero, que en total suman 19,2 millones de personas. De esta manera, uno de cada cuatro usuarios de crédito en Argentina recurre actualmente a las fintech para financiarse.

Ahora bien, al considerar las fintech con licencia bancaria, el total de créditos otorgados asciende a 6,1 millones, con una participación del 6,5% del mercado. Entre las entidades incluidas en esta categoría figuran Naranja Digital, Wilobank, Transatlántica, Banco del Sol y Brubank.

A pesar de la fuerte expansión en cantidad de operaciones, el volumen de crédito otorgado por las fintech todavía representa una porción menor dentro del sistema financiero. El monto promedio de cada préstamo se ubicó en $424.090, y el conjunto del sector apenas explica alrededor del 2,2% del volumen total de créditos.

Desde la Cámara Argentina Fintech destacaron que “el crédito fintech se consolida como una alternativa cada vez más utilizada por los argentinos, aunque todavía con espacio para crecer en términos de volumen dentro del sistema financiero tradicional”.

Quiénes son los usuarios

El informe ofrece un panorama detallado sobre quiénes son los principales clientes de estos créditos. Las mujeres concentran el 53% de las operaciones, liderando la adopción de servicios de financiamiento digital. En tanto, los jóvenes de entre 18 y 39 años representan el 53,5% de los clientes, una proporción que supera en 20 puntos a la registrada en la banca tradicional.

En el segmento corporativo, el crédito fintech también avanza. El número de personas jurídicas con financiamiento digital creció 36% interanual, alcanzando alrededor de 5.000 empresas, con un monto promedio de 44 millones de pesos por operación.

Otro dato relevante es que el 29% de los clientes opera exclusivamente con fintech, mientras que el 71% combina estas herramientas con servicios bancarios. Este porcentaje de usuarios exclusivos es 4 puntos menor al de 2024, lo que refleja una creciente integración entre ambas modalidades.

El desempeño de la cartera crediticia se mantiene bajo control. La tasa de incobrables se redujo en 2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2024, cerrando marzo de 2025 en torno al 4%. El informe detalla que los jóvenes presentan mayores niveles de irregularidad en los pagos, mientras que las empresas exhiben menores índices de mora que las personas físicas.

Cómo se relevó la información

La información del estudio se construyó a partir de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que administra el Banco Central, donde se registran todas las deudas vigentes de personas físicas y jurídicas. Además, introduce un ajuste metodológico: desde julio de 2024, por resolución del BCRA, solo deben reportarse los créditos superiores a $25.000. Por esa razón, el informe excluye las operaciones de menor monto y ajusta las series históricas para mantener la consistencia.

La incorporación de tecnología para administrar el riesgo crediticio y la inclusión del crédito como servicio dentro de billeteras electrónicas, sistemas de pago y plataformas de comercio electrónico ha permitido que accedan a esta herramienta personas previamente excluidas del sistema financiero.

En la actualidad, más de 30 empresas socias de la Cámara Argentina Fintech participan en este segmento, que se ubica como uno de los de mayor dinamismo en el ecosistema local, detrás del de medios de pago.

Temas Relacionados

FintechSector financieroCréditosPréstamosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jornada financiera: el dato de inflación respaldó un firme rebote de precios para acciones y bonos

Tras la debacle del lunes, las acciones subieron con fuerza en la plaza local y en el exterior. La Bolsa ganó 5,6% y los ADR escalaron hasta 7%. Los títulos públicos en dólares avanzaron por segundo día. El dólar subió a $1.435 en el Banco Nación

Jornada financiera: el dato de

El Gobierno cubrió más del 90% de los vencimientos en la licitación de deuda en pesos

El Ministerio de Economía informó que la operación dejará “sueltos” en el mercado algo más de $600.000 millones que podrá absorber con otros mecanismos. Las tasas fueron similares a la de la licitación anterior

El Gobierno cubrió más del

Luis Caputo firmó convenios con Chubut y Tucumán para extinguir deudas y transferir obras y viviendas

Según destacó Economía, son acuerdos que buscan saldar deudas mutuas y transferir responsabilidades, “protegiendo el equilibrio fiscal del Estado Nacional”. En paralelo, foco en el detalle de Presupuesto 2026

Luis Caputo firmó convenios con

Una familia tipo necesita ganar $1.160.780 al mes para no ser pobre

En agosto, la línea de indigencia quedó en $550.529. Las canastas Básica y Alimentaria mostraron subas de 1% en relación a mes anterior

Una familia tipo necesita ganar

Presupuesto 2026: el Gobierno planteará otro año de superávit pero los proyectos de la oposición le demandarían más ajuste

El Ministerio de Economía termina de delinear el contenido de la ley de leyes. Las iniciativas aprobadas por el Congreso agregan casi 1% del PBI de gasto anual para 2026

Presupuesto 2026: el Gobierno planteará
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los servicios del tren Mitre

Los servicios del tren Mitre estarán interrumpidos por obras: cómo afectará al servicio

Manejaba borracho, a alta velocidad y fue detenido: tenía 1,55 gramos de alcohol en sangre

Llegó a su casa y encontró a tres delincuentes que atacaban a su madre y a sus hermanas: seis detenidos

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

Imputaron a Julieta Makintach por cohecho, abuso de autoridad y malversación en la causa que lleva la justicia de San Isidro

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Qatar

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

Cómo la globalización está redefiniendo la confianza en los casinos en línea

Israel intensificó su ofensiva contra los hutíes: lanzó otro ataque con drones

El líder de la ONU advirtió sobre el “riesgo real” de una expansión de la guerra de Ucrania tras la incursión de drones rusos en Polonia

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

TELESHOW
La emoción de Tamara Báez

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”

El fuerte ida y vuelta ente Wanda Nara y Mauro Icardi: nuevos tatuajes, lobos e indirectas

Luisana Lopilato mostró cómo su hija Cielo organizó el almuerzo familiar y se enterneció: “Me derrite”

La noche romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera: salida a solas sin Cruz

De Calu Rivero a Penélope Cruz: la lista de famosos que saludaron a Úrsula Corberó y Chino Darín por su embarazo