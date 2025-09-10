Los préstamos otorgados por fintech crecieron un 68% en el último año y llegaron a más de 5 millones de usuarios

Online banking businessman using smartphone with credit card Fintech and Blockchain concept

La industria fintech argentina consolida su expansión en el negocio crediticio. En el primer trimestre de 2025, la cantidad de créditos otorgados por estas empresas alcanzó los 5,7 millones de operaciones vigentes, lo que representa un crecimiento del 68% interanual, según el último Informe de Crédito Fintech elaborado por la Cámara Argentina Fintech junto al ITBA.

El número de usuarios de crédito fintech llegó a 5,2 millones, un aumento del 65% respecto al año anterior. Este universo equivale al 27% de los tomadores de crédito del sistema financiero, que en total suman 19,2 millones de personas. De esta manera, uno de cada cuatro usuarios de crédito en Argentina recurre actualmente a las fintech para financiarse.

Ahora bien, al considerar las fintech con licencia bancaria, el total de créditos otorgados asciende a 6,1 millones, con una participación del 6,5% del mercado. Entre las entidades incluidas en esta categoría figuran Naranja Digital, Wilobank, Transatlántica, Banco del Sol y Brubank.

A pesar de la fuerte expansión en cantidad de operaciones, el volumen de crédito otorgado por las fintech todavía representa una porción menor dentro del sistema financiero. El monto promedio de cada préstamo se ubicó en $424.090, y el conjunto del sector apenas explica alrededor del 2,2% del volumen total de créditos.

Desde la Cámara Argentina Fintech destacaron que “el crédito fintech se consolida como una alternativa cada vez más utilizada por los argentinos, aunque todavía con espacio para crecer en términos de volumen dentro del sistema financiero tradicional”.

Quiénes son los usuarios

El informe ofrece un panorama detallado sobre quiénes son los principales clientes de estos créditos. Las mujeres concentran el 53% de las operaciones, liderando la adopción de servicios de financiamiento digital. En tanto, los jóvenes de entre 18 y 39 años representan el 53,5% de los clientes, una proporción que supera en 20 puntos a la registrada en la banca tradicional.

En el segmento corporativo, el crédito fintech también avanza. El número de personas jurídicas con financiamiento digital creció 36% interanual, alcanzando alrededor de 5.000 empresas, con un monto promedio de 44 millones de pesos por operación.

Otro dato relevante es que el 29% de los clientes opera exclusivamente con fintech, mientras que el 71% combina estas herramientas con servicios bancarios. Este porcentaje de usuarios exclusivos es 4 puntos menor al de 2024, lo que refleja una creciente integración entre ambas modalidades.

El desempeño de la cartera crediticia se mantiene bajo control. La tasa de incobrables se redujo en 2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2024, cerrando marzo de 2025 en torno al 4%. El informe detalla que los jóvenes presentan mayores niveles de irregularidad en los pagos, mientras que las empresas exhiben menores índices de mora que las personas físicas.

Cómo se relevó la información

La información del estudio se construyó a partir de la Central de Deudores del Sistema Financiero (Cendeu) que administra el Banco Central, donde se registran todas las deudas vigentes de personas físicas y jurídicas. Además, introduce un ajuste metodológico: desde julio de 2024, por resolución del BCRA, solo deben reportarse los créditos superiores a $25.000. Por esa razón, el informe excluye las operaciones de menor monto y ajusta las series históricas para mantener la consistencia.

La incorporación de tecnología para administrar el riesgo crediticio y la inclusión del crédito como servicio dentro de billeteras electrónicas, sistemas de pago y plataformas de comercio electrónico ha permitido que accedan a esta herramienta personas previamente excluidas del sistema financiero.

En la actualidad, más de 30 empresas socias de la Cámara Argentina Fintech participan en este segmento, que se ubica como uno de los de mayor dinamismo en el ecosistema local, detrás del de medios de pago.