Chubut eliminó impuestos y aranceles en zonas francas para atraer inversiones

De izquierda a derecha: Gustavo Mena, vicegobernador de Chubut; el gobernador Ignacio Torres y el titular de ARCA, Juan Pazo

La provincia de Chubut anunció la eliminación total de impuestos y aranceles para las empresas que se radiquen en las zonas francas de Trelew y Comodoro Rivadavia. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres presentó este jueves la medida como un incentivo clave para atraer inversiones, fomentar la creación de empleo y transformar la matriz productiva de la región patagónica.

El paquete de beneficios fiscales y aduaneros incluye la exención de derechos de exportación sobre el valor agregado, la eliminación de aranceles a la importación, y la supresión de impuestos provinciales como ingresos brutos, impuesto a los sellos e impuesto inmobiliario. Además, las empresas quedarán exentas de tasas municipales y accederán a una tarifa plana para los servicios de agua y electricidad. Según Torres, este esquema de alivio fiscal representa un cambio sustancial en las condiciones para la radicación de nuevas compañías en el territorio chubutense.

Chubut busca atraer inversiones para apuntalar el crecimiento de la provincia (FOTO: DANIEL VIDES/NA)

El Gobernador explicó que la iniciativa busca permitir la radicación de inversiones, la generación de mano de obra intensiva y la industrialización de los recursos provinciales. Destacó que estos incentivos se lograron gracias a la articulación entre el Estado provincial, el Estado nacional y los municipios, y subrayó la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo regional. “Lo que vamos a lograr con estas medidas es romper ese cuello de botella que hoy tenemos en la provincia, y sacarle la pata de encima a la producción y al trabajo”, afirmó durante el acto de presentación.

En un posteo en su cuenta de X, Torres detalló los beneficios para las empresas que se radiquen en la Zona Franca de Trelew y Comodoro Rivadavia:

0% a Derechos de Exportación

0% en Aranceles a la Importación

0% Ingresos Brutos

0% Impuestos a los Sellos

0% Impuesto Inmobiliario

0% Tasas municipales

Tarifa plana en los servicios de agua y luz

El anuncio contó con la presencia de figuras clave del ámbito político y empresarial. Acompañaron a Torres el vicegobernador Gustavo Menna, el director general de Aduanas José Andrés Veliz, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Juan Alberto Pazo, y los intendentes de Trelew, Gerardo Merino; de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; de Rawson, Damián Biss; y de Gaiman, Darío James. También participaron el presidente de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, José Ignacio Bellorini, la diputada nacional Ana Clara Romero y la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, junto a representantes de cámaras empresariales, entidades rurales y la Aduana de Puerto Madryn.

En su intervención, Torres remarcó la necesidad de refundar la matriz productiva de Chubut, especialmente en la Comarca VIRCh-Valdés, para pasar de una economía basada en la extracción de recursos a una estructura industrializada con mayor valor agregado. El mandatario señaló que la creación de la Zona Franca Norte, autorizada por el gobierno nacional y considerada una de las más grandes y competitivas del país, constituye un hito para la provincia y abre nuevas oportunidades para la promoción de inversiones y la generación de empleo calificado.

El Gobernador reconoció la iniciativa del intendente de Trelew, Gerardo Merino, por impulsar la adhesión a este régimen de beneficios, y exhortó al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, a sumarse a la política de alivio fiscal. Torres advirtió sobre los riesgos de mantener una “voracidad recaudatoria” que, según sus palabras, “lo único que logra es entrar en un espiral de destrucción de empleo”, e instó a los municipios a priorizar la llegada de nuevas inversiones.

Con la implementación de este esquema fiscal, Chubut busca consolidarse como un polo productivo, industrial y logístico en la región, impulsando la competitividad y la generación de empleo de calidad a través de un entorno más favorable para el desarrollo empresarial.