Cuánto cobran las niñeras y cuidadores en agosto 2025

El personal de casas particulares percibe una suma no remunerativa de entre $4.000 y $9.500 según las horas trabajadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal comprendido en la cuarta categoría del régimen de casas particulares, que incluye a niñeras y cuidadores de adultos, recibe en agosto de 2025 una actualización salarial y una suma no remunerativa. Se trata de un acuerdo alcanzado entre la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), los representantes gremiales y los empleadores, luego de varios meses sin ajustes. La medida se suma al esquema de aumentos escalonados que se aplican hasta septiembre y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Cuándo cobran las niñeras y cuidadores por mes

El esquema de actualización salarial definió que las niñeras y cuidadores mensualizados reciban en agosto un aumento del 1% sobre los valores vigentes de julio. Este incremento se suma al 3,5% aplicado sobre los haberes de junio y al 1% otorgado en julio, como parte de un acuerdo global del 6,5% para el período febrero-septiembre.

De esta manera, en agosto los salarios mínimos para quienes trabajan 24 horas semanales o más para un mismo empleador se ajustan en función de la nueva grilla publicada por la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp). Los montos son proporcionales a la carga horaria y varían según el tipo de contratación, aunque los valores detallados aún esperan su homologación en el Boletín Oficial.

La liquidación mensual contempla además otros ítems como antigüedad, aportes jubilatorios y contribuciones a la obra social. En ese sentido, cada año trabajado desde el 1 de septiembre de 2020 suma un 1% adicional sobre el salario básico, sin carácter retroactivo.

El cálculo final de cada recibo de sueldo incluye también el pago de la suma no remunerativa, que se abona en forma extraordinaria durante julio, agosto y septiembre, y que aparece como un concepto diferenciado para facilitar su identificación.

Cuándo cobran las niñeras y cuidadores por hora

El personal de casas particulares que cumple tareas de cuidado bajo un esquema por hora también percibe el aumento en agosto. La grilla difundida por la Upacp establece los valores mínimos para quienes trabajan menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

Al igual que en los contratos mensualizados, los trabajadores por hora reciben el ajuste del 1% correspondiente al mes de agosto. Esto eleva los montos de referencia que los empleadores deben abonar de manera obligatoria. Los pagos deben incluir además la parte proporcional de los aportes previsionales, la obra social y los adicionales legales correspondientes.

En la práctica, el salario horario se calcula en función del total de horas efectivamente trabajadas en el mes y del valor mínimo fijado en la paritaria. Los empleadores que contraten bajo esta modalidad deben inscribir al trabajador en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas pactadas, para garantizar el acceso a la cobertura social y al sistema jubilatorio.

De cuánto es la suma no remunerativa que recibirán en agosto 2025

Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo de la CNTCP incluyó una suma no remunerativa que se paga en julio, agosto y septiembre. El objetivo es compensar la ausencia de aumentos entre febrero y junio de este año.

Los valores de la suma dependen de la cantidad de horas semanales trabajadas:

Para quienes cumplen más de 16 horas, el bono de agosto es de $9.500.

Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas, el monto es de $6.000.

Para quienes cumplen hasta 12 horas semanales, la suma es de $4.000.

Este pago extraordinario está a cargo del empleador y se liquida junto al salario mensual. No se incorpora a la base de cálculo de aportes ni contribuciones, pero debe figurar de manera explícita en el recibo para asegurar la transparencia en la liquidación.

El beneficio alcanza a todas las relaciones laborales vigentes del servicio doméstico y no puede ser reemplazado por ningún otro concepto. Según informaron los representantes gremiales, esta suma constituye un alivio parcial para los trabajadores del sector, que en muchos casos enfrentan condiciones de empleo informal o ingresos por debajo del costo de vida.

En resumen, en agosto de 2025 las niñeras y cuidadores registrados perciben un aumento salarial del 1% sobre los valores de julio, más una suma no remunerativa de entre $4.000 y $9.500 según la carga horaria. A esto se suman los adicionales por antigüedad y los aportes previsionales. La próxima revisión salarial está prevista para octubre, cuando se volverán a discutir las condiciones del sector frente al avance de la inflación.