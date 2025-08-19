Economía

Antes de la publicación del nuevo índice de precios, el Indec anunció dos cambios en su equipo técnico

El organismo estadístico anunció que reemplazará a los dos funcionarios que supervisan el trabajo del IPC y de Condiciones de Vida que miden el nivel de pobreza e indigencia

Guardar
El Indec anunció dos cambios
El Indec anunció dos cambios en su organigrama técnico. EFE

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que habrá cambios en dos áreas de su organigrama. Desde el 1° de septiembre, la Dirección de Índices de Precios de Consumo quedará a cargo de la economista Josefina Rim, quien ya había ocupado ese puesto entre octubre de 2017 y diciembre de 2020.

Su regreso se produce tras varios años en Corea, donde completó un doctorado en Gestión de Innovaciones Globales para la producción de estadísticas de precios en la Universidad KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology). Rim es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Cuyo, tiene estudios de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella y una maestría en Métodos Cuantitativos y Econométricos Aplicados por la Universidad Aix-Marseille, en Francia.

En el Indec reemplazará a Georgina Giglio, quien por motivos personales retomará funciones en la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires, informó un comunicado del organismo. La entidad que preside Marco Lavagna aclaró que Giglio seguirá vinculada al sistema estadístico nacional y mantendrá coordinación con la Dirección Nacional de Índices de Precios.

En paralelo, el Indec confirmó la salida del director de Estadísticas de Condiciones de Vida, Guillermo Manzano. La explicación oficial fue que la renuncia se debió a “diferencias de criterios y formas sobre la gestión de equipos”. La institución señaló que este cambio no afecta la producción de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y subrayó que cualquier novedad de carácter metodológico “se comunicará oportunamente, en línea con las buenas prácticas estadísticas”.

Los movimientos en el área de precios se producen en un contexto en que la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) está en la agenda inmediata. Según un informe técnico del Fondo Monetario Internacional, el nuevo índice debería entrar en vigencia antes de fin de año. La discusión forma parte de la revisión de metas del programa económico, que incluye cuestiones estadísticas además de fiscales y monetarias.

Marco Lavagna, director del Indec
Marco Lavagna, director del Indec

La renovación del IPC busca adecuar la canasta de bienes y servicios a patrones de consumo más recientes. Los estándares internacionales recomiendan hacerlo cada cinco o diez años, a fin de que el indicador no pierda representatividad. La última encuesta de gastos de los hogares utilizada para el cálculo en la Argentina data de 2017/2018, y desde entonces se acumularon postergaciones.

Fuentes del Indec indicaron que el trabajo técnico ya está concluido y que sólo resta la validación institucional para poner en marcha la actualización. El Ministerio de Economía, consultado sobre los plazos, evitó precisar cuándo será la implementación. El FMI, en tanto, consignó en su último reporte que la fecha exacta se definirá en la próxima revisión de metas, prevista para enero.

De acuerdo con estimaciones privadas, la nueva canasta implicará un reacomodamiento en el peso de varios rubros dentro del índice. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que actualmente representan el 26,9% del total, bajarían a 22,7%, una disminución de 4,2 puntos porcentuales. Prendas de vestir y calzado pasarían de 9,9% a 6,8%, mientras que Restaurantes y hoteles retrocederían de 9% a 6,6%. También registrarían descensos salud (de 8% a 6,4%), bebidas alcohólicas y tabaco (de 3,5% a 2%) y equipamiento del hogar (de 6,4% a 5,5%).

En sentido inverso, algunos ítems ganarían participación. Vivienda, electricidad, gas y otros servicios públicos crecerían de 9,4% a 14,5%, lo que implica un salto de 5,1 puntos. Transporte subiría de 11% a 14,3%, es decir, 3,3 puntos más. Comunicaciones aumentaría de 2,8% a 5,1%. Recreación y cultura, en tanto, subiría a 8,6%, bienes y servicios varios a 4,4% y educación a 3,1%. Estos cambios muestran que en el futuro la evolución del índice reflejará con más fuerza los ajustes en tarifas, transporte y servicios de comunicación.

Temas Relacionados

IndecIPCInflaciónCosto de vidaPobrezaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Jornada financiera: el dólar se mantuvo estable, cayeron las acciones y siguió la volatilidad de las tasas

El dólar bajó a $1.310 en el Banco Nación. El S&P Merval cayó 4,8% y los ADR en Wall Street se desplomaron hasta 7%. Las tasas de caución operaron en torno al 40%, pero cayeron a casi 0% al cierre por el nuevo esquema de encajes que libera liquidez en la última hora de negocios

Jornada financiera: el dólar se

Las prepagas definieron sus aumentos para septiembre: cuánto subirán las principales empresas

Los incrementos serán de entre 1,6% y 1,9%, de acuerdo a información oficial. Los valores serán informados en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud

Las prepagas definieron sus aumentos

El costo de la construcción aumentó en julio en CABA, pero quedó por debajo de la inflación

Subas en salarios y gastos impactaron en el índice del sector. Materiales presentaron la menor variación anual

El costo de la construcción

Los controladores aéreos anunciaron un cronograma de medidas de fuerza y habrá vuelos afectados en 5 días de agosto

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) definió las fechas en que se verá afectada la operación por un conflicto salarial

Los controladores aéreos anunciaron un

La inflación mayorista fue de 2,8% en julio y acumuló un alza del 12,3% en lo que va del año

Los precios a los que los productores venden en el mercado interno avanzaron a mayor ritmo que el IPC general. Cuáles fueron los productos más volátiles

La inflación mayorista fue de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Refuerzo de presupuestos universitarios: hubo

Refuerzo de presupuestos universitarios: hubo dictamen en el Senado y quedó listo para su sanción

Elecciones 2025: ¿quiénes pueden votar en Argentina el próximo 26 de octubre?

Receta de pimientos asados en freidora de aire, rápida y fácil

Murió el policía baleado en la cabeza durante una persecución en Lanús: hay dos detenidos

El glamour de Rosalía: cómo su estilo romántico e innovador transforma la moda global

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea y Estados

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Guyana denunció que la mayoría de las drogas que ingresan al país provienen de Venezuela

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

Reino Unido retira demanda contra Apple en la que pedía acceso a los datos de los usuarios de iCloud

TELESHOW
La palabra de Nico Vázquez

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA

Pampita y Martín Pepa volvieron al país luego de su reconciliación: “La idea era no contarlo hasta octubre”

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios luego del reclamo judicial de Wanda Nara