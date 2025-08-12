Economía

YPF: la justicia de EEUU decidirá hoy si el Estado argentino debe entregar el 51% de las acciones que tiene en la petrolera

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se pronunciará sobre el pedido de suspensión de la transferencia accionaria. Argentina quiere esperar hasta que se decida si la orden de Loretta Preska es correcta. Si hay fallo adverso, el Gobierno acudiría a la Corte Suprema de ese país

Sebastián Catalano

Por Sebastián Catalano

Guardar
Un trabajador carga combustible en
Un trabajador carga combustible en una camioneta en una estación de servicio de YPF en Buenos Aires (AP Foto/Rodrigo Abd)

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, decidirá hoy si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF en su poder o si podrá continuar la apelación sin deshacerse del capital accionario que tiene en una de las empresas más importantes del país (o deberá poner otra garantía).

Así, ese tribunal estadounidense de segunda instancia deberá pronunciarse sobre el pedido del Estado argentino de posponer la transferencia (“turnover”) de las acciones. El fallo podría desencadenar consecuencias de gran alcance para la economía y la política exterior del país, especialmente si la justicia estadounidense determina que la Argentina incurre en desacato.

El conflicto judicial se remonta a la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. La jueza Loretta Preska, a cargo del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, ya condenó en primera instancia al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la nacionalización de la petrolera. Los intereses acumulados desde entonces han elevado la cifra a USD 18.000 millones, una suma que representa una carga extraordinaria para un país que enfrenta serias dificultades para fortalecer las reservas del Banco Central.

La jueza de Nueva York,
La jueza de Nueva York, Loretta Preska

El fallo de primera instancia fue apelado y la audiencia correspondiente está prevista recién para fines de octubre, después de las elecciones legislativas nacionales.

Mientras tanto, Burford Capital, el fondo de inversión que adquirió los derechos de litigio y principal beneficiario del caso, ha intensificado la presión sobre la Argentina. Burford busca demostrar que el Estado y la petrolera actúan como un “alter ego”, es decir, que no existe una verdadera independencia entre ambos, lo que permitiría avanzar sobre otros activos estatales. Para ello, solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, además de reclamar la transferencia directa del 51% de las acciones estatales en YPF.

En este contexto, la jueza Preska ya determinó que las acciones deben ser entregadas, aunque la Argentina apeló la decisión. El país solicitó un “stay”, es decir, la suspensión de la medida hasta que se resuelva la apelación, algo que sucederá en septiembre.

La inminente resolución de la Corte de Apelaciones podría tomar varios caminos. Si la decisión resulta adversa para la Argentina, el Estado estaría dispuesto a recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, una instancia poco habitual para este tipo de litigios administrativos, según fuentes consultadas por Infobae. No obstante, en la mayoría de los casos, el tribunal superior opta por no intervenir, lo que dejaría firme la decisión de la Cámara de Apelaciones.

Si la Argentina no acata el fallo, incurriría en desacato, una situación que podría acarrear sanciones severas. En ese contexto, las posibles sanciones no se limitan a multas económicas y Burford, que será el encargado de pedirle a Preska que declare al país en desacato, podría ir más allá que las consecuencias naturales de entrar en confrontación directa con la principal corte financiera de mundo, como trabas para la emisión de deuda o el aumento de la desconfianza de inversores internacionales, en un momento en que la administración de Javier Milei busca atraer capitales extranjeros.

Podría, siempre según allegados a la causa, buscar impedir que funcionarios del Gobierno argentino ingresen a Estados Unidos o incluso la revocación de visas para ciudadanos argentinos. Claro, la jueza Preska deberá poner su firma en medias de tal magnitud.

Al menos, tres caminos

Según detalló este medio días atrás, estos son los principales caminos que podría tomar la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito la semana próxima:

  1. No concede la suspensión y confirma la orden de la jueza Preska.
  2. Concede una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF.
  3. Concede la suspensión a Argentina.

Si ocurre alguno de los primeros dos puntos, es casi un hecho que Argentina apelará a la Corte Suprema de Estados Unidos. Es una medida que los expertos definen como “poco habitual” por tratarse de un tema administrativo, pero el Estado estaría dispuesto a solicitarla, según fuentes consultadas por este medio. Burford dirá que Argentina sólo quiere seguir demorando y Preska seguramente esté de acuerdo con eso, aunque seguramente esperará la decisión de la instancia máxima de la justicia de EEUU. Por el tipo de trámite es muy posible que el tribunal superior decida rápido: en general, son casos en los que decide no intervenir y, por lo tanto, queda vigente la decisión de la Cámara de Apelaciones.

Si el fallo es negativo (las opciones 1 o 2 mencionadas arriba), se mantiene firme y Argentina no responde, incurrirá en desacato.

Si es positivo para el país (3) se suspenderá la resolución final sobre la entrega de las acciones un par de meses, hasta septiembre, cuando la Cámara decida sobre si es procedente o no la orden de turnover de Preska.

Temas Relacionados

YPFArgentinaBurford CapitalCorte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva YorkEstados UnidosCasa RosadaExpropiaciónLoretta PreskaEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno se prepara para inyectar pesos e intentar una baja de tasas, con la mirada en el dólar

El margen para una disminución relevante de los rendimientos es acotado, porque se espera un aumento de la demanda de divisas a medida que se acerque la elección bonaerense, el 7 de septiembre

El Gobierno se prepara para

Por la suba de tasas, el Gobierno frenó la colocación de bonos por USD 1.000 millones al mes para sumar reservas

El equipo económico no quiere convalidar el aumento de tasas que se generó tras el desarme de las Lefi en títulos con vencimiento a largo plazo. El cambio de estrategia oficial para fortalecer al Banco Central

Por la suba de tasas,

Con el dólar estable y a la espera de la licitación del Tesoro, los bonos y la Bolsa tuvieron una leve suba

El dólar cerró a $1.335 en el Banco Nación. La brecha cambiaria ajustó a solo 1%. Las altas tasas en pesos condicionaron la operatoria de cara a los vencimientos de esta semana

Con el dólar estable y

Los alquileres aumentaron por debajo de la inflación en CABA: cuáles son los precios promedio

En el segundo trimestre del año, los departamentos en locación mantuvieron la desaceleración en sus valores aunque en un ritmo menor a meses anteriores

Los alquileres aumentaron por debajo

El dólar mayorista acumula una baja de casi 4% en agosto, contenido por la suba de las tasas de interés

La cotización minorista quedó sin cambios a $1.335. En el segmento de los grandes operadores, registró el séptimo descenso consecutivo. El mercado apuesta a los rendimientos en pesos, a la espera de la licitación del Tesoro

El dólar mayorista acumula una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Máximo Kirchner, Massa o un

Máximo Kirchner, Massa o un intendente: los nombres que suenan para encabezar la boleta del PJ en PBA

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

Día Mundial del Elefante: las amenazas que enfrenta y su rol clave en los ecosistemas

Un estudio global advirtió sobre la contaminación plástica en ríos y sus consecuencias ambientales

Salud mental en deportistas de élite: estudios evidencian los retos y el valor del apoyo profesional

INFOBAE AMÉRICA
Ataque armado en Ecuador: sicarios

Ataque armado en Ecuador: sicarios con indumentaria militar asesinaron a seis personas en plena vía pública

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

Nueva amenaza de Kim Jong-un: el Ejército norcoreano efectuó disparos de artillería cerca de la frontera con Corea del Sur

El ‘New York Times’ dice que es la mejor novela del siglo XXI, pero no sabemos el verdadero nombre de la autora

Lula y Xi Jinping acordaron ampliar su cooperación pese a las advertencias de EEUU sobre las prácticas desleales de China

TELESHOW
La emotiva historia de superación

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”