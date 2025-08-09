Economía

El Gobierno habilitó a una empresa de Estados Unidos a ofrecer tecnología 5G satelital

A través de una resolución del ENACOM, la compañía Omnispace obtuvo una licencia para prestar Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Significa el desembarco de competencia para Starlink, la firma de Elon Musk

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) otorgó a la empresa Omnispace Argentina la licencia para operar servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (conocidas como TIC) en todo el país.

La autorización, formalizada mediante la Resolución 990/2025 del organismo y firmada por su interventor, Javier Ozores, habilita a la filial local de la compañía a ofrecer conectividad 5G a través de una constelación de satélites. Se suma un nuevo competidor al mercado de internet satelital, donde hasta ahora Starlink, de Elon Musk, tenía un protagonismo destacado.

La decisión del ENACOM no solo permite a Omnispace prestar servicios fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, sino que también le concede la posibilidad de operar con o sin infraestructura propia.

Además, la empresa podrá inscribirse en el Registro de Servicios TIC y ofrecer telefonía móvil por satélite, replicando el modelo de Starlink, que ya brinda en Argentina acceso a internet satelital para celulares mediante su tecnología Direct to Cell.

Este sistema posibilita que los teléfonos móviles se conecten directamente a los satélites sin requerir antenas externas ni hardware adicional, lo que resulta especialmente útil en zonas remotas o en situaciones de emergencia donde la cobertura terrestre es insuficiente.

No obstante, la autorización del ENACOM impone a Omnispace una serie de condiciones técnicas y regulatorias: la empresa deberá operar únicamente en bandas de frecuencias debidamente atribuidas tanto a nivel nacional como internacional y demostrar que ha completado el proceso de coordinación y notificación internacional de su sistema satelital, conforme a los artículos 9 y 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Estas normativas buscan garantizar un uso eficiente y equitativo del espectro radioeléctrico y de las órbitas satelitales, evitando interferencias y conflictos entre servicios y países. Adicionalmente, Omnispace está obligada a coordinar su sistema con las redes satelitales argentinas involucradas, obtener la autorización nacional para el uso del espectro radioeléctrico y aportar información detallada sobre su constelación de satélites no geoestacionarios, incluyendo la fecha de entrada en servicio, el inicio de operaciones comerciales y las características técnicas de cada etapa del proyecto.

El ENACOM también exige que las estaciones terrenas de interconexión y las terminales de usuario cuenten con la debida autorización en Argentina.

Aunque la presencia de Omnispace en el país se percibe como una competencia para Starlink, la naturaleza de sus servicios presenta diferencias sustanciales. Mientras que la empresa de Elon Musk se enfoca en internet satelital de banda ancha global, Omnispace orienta su modelo hacia la conectividad directa de dispositivos IoT a través de satélites, sin depender de estaciones terrestres.

Esta estrategia apunta a redefinir la conectividad móvil, permitiendo que usuarios y dispositivos de IoT accedan a una red interoperable en cualquier parte del mundo, gracias a la combinación de una constelación de satélites no geoestacionarios y las redes móviles de los principales operadores globales.

La compañía, con sede en Washington DC, EEUU, y fundada por ejecutivos experimentados en la industria satelital y de telecomunicaciones, sostiene que su objetivo es “redefinir la conectividad móvil para el siglo XXI”.

En Argentina, Omnispace planea ofrecer soluciones de conectividad global para aplicaciones críticas en sectores como gobierno, transporte y defensa, garantizando comunicaciones ininterrumpidas en cualquier ubicación y bajo condiciones climáticas adversas.

Además, la empresa trabaja en el desarrollo de una red híbrida que combine comunicaciones satelitales y terrestres, con el objetivo de transformar la experiencia móvil y permitir la transición fluida entre diferentes tipos de redes.

La medida del ENACOM aclara que la autorización concedida a Omnispace no implica una obligación del Estado Nacional de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del servicio. La empresa deberá tramitar los permisos correspondientes ante el organismo regulador y cumplir con todas las exigencias normativas para evitar sanciones.

