La ofensiva legislativa contra el superávit fiscal le puso un freno al rally de bonos y acciones

Jaime Olivos

Luego de varias jornadas de subas consecutivas que llevaron al índice S&P Merval a niveles equivalentes a 1.800 dólares, las acciones argentinas se tomaron ayer una pausa. La nueva ofensiva del Congreso que aumenta el gasto público y compromete el superávit fiscal volvió a poner en alerta a los inversores, lo que se reflejó en una toma de ganancias de 2,7% entre las acciones líderes.

En Wall Street hubo caídas significativas en los principales ADR luego de una jornada que había resultado muy favorable. Supervielle devolvió la mitad de las ganancias del miércoles al caer 3,8%, mientras que Pampa fue la más castigada con una pérdida de casi 7% luego de un balance algo más flojo de lo esperado. Pero el resto de los papeles cayó entre 2% y 2,5%.

Wall Street tuvo una jornada que arrancó floja y luego fue repuntando, aunque el índice Dow Jones terminó con una merma de 0,5%. Las acciones brasileñas, sin embargo, tuvieron subas destacadas que superaron en promedio el 2%.

No solo las acciones argentinas tuvieron un día flojo. Los bonos tampoco pudieron continuar con su racha alcista, que venía más lenta pero mostrando una recuperación. El riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos básicos y mantiene a la Argentina por ahora lejos del financiamiento internacional.

Los inversores se mantienen alertas ante los constantes embates del Congreso para atacar el plan fiscal, que es el corazón del plan económico de Javier Milei. De hecho, se comprometió con el FMI un superávit de 1,6% para este año, que se eleva a más de 2% el próximo.

Los buenos números fiscales le permitieron al gobierno eliminar la emisión monetaria para financiar al fisco. La baja de la inflación va de la mano de ese mayor control monetario, lo que representa un aspecto central del plan económico.

La semana que viene habrá además un nuevo round legislativo que también preocupa a los mercados. El Congreso volverá a la carga para anular los vetos ya dispuestos por Javier Milei a varias leyes, como la de aumento de jubilaciones, un incremento a los planes por discapacidad o la reapertura de la moratorio previsional, entre todos. Todas las leyes vetadas suman 2,5% del PBI.

Aunque no estarían dadas las condiciones para que el Congreso junte los dos tercios de los presentes que se requieren para anular esos vetos, nada está descartado. El año pasado el Gobierno consiguió 87 votos para frenar la ofensiva.

El inicio de la campaña electoral también empieza a generar ruido y habrá más ansiedad a medida que se acerque el 7 de septiembre, que es el comicio en la provincia de Buenos Aires. Ayer arrancó la campaña con una foto del propio Javier Milei y sus principales referentes en el Conurbano profundo.

El alivio para el Gobierno llegó por el lado del dólar, que bajó por cuarta jornada consecutiva hasta $ 1.340. Se siente el efecto de una mayor liquidación del agro luego de la baja permanente de retenciones que puso en marcha el Gobierno. Y por otra parte son las jornadas de mayores compras del público tras haber cobrado el sueldo. Por eso, muchos analistas no descartan que el tipo de cambio vuelva a niveles de $ 1.300 en las próximas semanas.

La mayor estabilidad cambiaria ayudaría, por otra parte, a que la inflación de agosto se mantenga bajo mayor control. Algunas consultoras como FMyA y EcoGo estimaron que el índice de agosto se ubicaría en niveles de 1,9%, es decir se mantendría por debajo del 2% a pesar de los ajustes que ya se anunciaron en combustibles, autos y en muchos productos de consumo masivo. Además, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) divulgado por el Central arrojó que las consultoras y bancos esperan un índice de 1,7%. Por lo tanto, el traspaso de la inflación a precios se mantendría muy acotado.