Economía

La ofensiva legislativa contra el superávit fiscal le puso un freno al rally de bonos y acciones

Hubo caída de acciones locales, pese a que Wall Street tuvo otra jornada favorable y subió fuerte el mercado brasileño. El dólar, en cambio, llevó alivio con una cuarta baja consecutiva hasta los $1.340

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Guardar
Jaime Olivos
Jaime Olivos

Luego de varias jornadas de subas consecutivas que llevaron al índice S&P Merval a niveles equivalentes a 1.800 dólares, las acciones argentinas se tomaron ayer una pausa. La nueva ofensiva del Congreso que aumenta el gasto público y compromete el superávit fiscal volvió a poner en alerta a los inversores, lo que se reflejó en una toma de ganancias de 2,7% entre las acciones líderes.

En Wall Street hubo caídas significativas en los principales ADR luego de una jornada que había resultado muy favorable. Supervielle devolvió la mitad de las ganancias del miércoles al caer 3,8%, mientras que Pampa fue la más castigada con una pérdida de casi 7% luego de un balance algo más flojo de lo esperado. Pero el resto de los papeles cayó entre 2% y 2,5%.

Wall Street tuvo una jornada que arrancó floja y luego fue repuntando, aunque el índice Dow Jones terminó con una merma de 0,5%. Las acciones brasileñas, sin embargo, tuvieron subas destacadas que superaron en promedio el 2%.

No solo las acciones argentinas tuvieron un día flojo. Los bonos tampoco pudieron continuar con su racha alcista, que venía más lenta pero mostrando una recuperación. El riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos básicos y mantiene a la Argentina por ahora lejos del financiamiento internacional.

Los inversores se mantienen alertas ante los constantes embates del Congreso para atacar el plan fiscal, que es el corazón del plan económico de Javier Milei. De hecho, se comprometió con el FMI un superávit de 1,6% para este año, que se eleva a más de 2% el próximo.

Los buenos números fiscales le permitieron al gobierno eliminar la emisión monetaria para financiar al fisco. La baja de la inflación va de la mano de ese mayor control monetario, lo que representa un aspecto central del plan económico.

La semana que viene habrá además un nuevo round legislativo que también preocupa a los mercados. El Congreso volverá a la carga para anular los vetos ya dispuestos por Javier Milei a varias leyes, como la de aumento de jubilaciones, un incremento a los planes por discapacidad o la reapertura de la moratorio previsional, entre todos. Todas las leyes vetadas suman 2,5% del PBI.

Aunque no estarían dadas las condiciones para que el Congreso junte los dos tercios de los presentes que se requieren para anular esos vetos, nada está descartado. El año pasado el Gobierno consiguió 87 votos para frenar la ofensiva.

El inicio de la campaña electoral también empieza a generar ruido y habrá más ansiedad a medida que se acerque el 7 de septiembre, que es el comicio en la provincia de Buenos Aires. Ayer arrancó la campaña con una foto del propio Javier Milei y sus principales referentes en el Conurbano profundo.

El alivio para el Gobierno llegó por el lado del dólar, que bajó por cuarta jornada consecutiva hasta $ 1.340. Se siente el efecto de una mayor liquidación del agro luego de la baja permanente de retenciones que puso en marcha el Gobierno. Y por otra parte son las jornadas de mayores compras del público tras haber cobrado el sueldo. Por eso, muchos analistas no descartan que el tipo de cambio vuelva a niveles de $ 1.300 en las próximas semanas.

La mayor estabilidad cambiaria ayudaría, por otra parte, a que la inflación de agosto se mantenga bajo mayor control. Algunas consultoras como FMyA y EcoGo estimaron que el índice de agosto se ubicaría en niveles de 1,9%, es decir se mantendría por debajo del 2% a pesar de los ajustes que ya se anunciaron en combustibles, autos y en muchos productos de consumo masivo. Además, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) divulgado por el Central arrojó que las consultoras y bancos esperan un índice de 1,7%. Por lo tanto, el traspaso de la inflación a precios se mantendría muy acotado.

Temas Relacionados

CongresoSuperávit fiscalaccionesbonosdólarEconomía-Argentina

Últimas Noticias

El traslado a precios de la suba del dólar fue bajo pero le puso un piso de 2% a la inflación de agosto

Una consultora midió un salto de 2% solo en la primera semana del mes. Otras observaron variaciones más leves o estabilidad en alimentos y bebidas. El Gobierno insiste en que no hay “convalidación monetaria” para que haya aumentos

El traslado a precios de

Sin retenciones: Milei impulsa las inversiones en cobre, que podría ser la nueva joya del sector minero argentino

El oro, la plata y el litio empujaron las exportaciones hasta el año pasado y se espera un récord de ventas externas en 2025. El espejo con Chile. Los proyectos ingresados al RIGI y los que prepara la solicitud

Sin retenciones: Milei impulsa las

Caputo descartó cambios en el esquema de flotación entre bandas para el dólar después de las elecciones

Tras una semana de baja en el tipo de cambio, el ministro de Economía aseguró que no habrá modificaciones y el presidente del Banco Central Santiago Bausili agregó que el sistema actual está diseñado para que la transición hacia flotación sin techo ni piso no requiera una modificación brusca

Caputo descartó cambios en el

Digital Finance Forum: el gurú Michio Kaku explicó la revolución cuántica y su impacto en las finanzas y la vida humana

En su paso por Buenos Aires, el físico y divulgador estadounidense describió cómo la inteligencia artificial y la computación cuántica marcarán un cambio de época

Digital Finance Forum: el gurú

Jornada financiera: el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso alteró el ánimo del mercado

El dólar volvió a bajar y quedó a $1.340 en el Banco Nación. El S&P Merval bajó 2,7% y los ADR cayeron hasta 7% en Wall Street

Jornada financiera: el revés que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mataron a una joven cuando

Mataron a una joven cuando quiso defender a su novio de una pelea en Córdoba y ya son cinco los detenidos

Sin retenciones: Milei impulsa las inversiones en cobre, que podría ser la nueva joya del sector minero argentino

Con el apoyo de Rodríguez Larreta, la Coalición Cívica competirá bajo el sello “Hagamos Futuro” en las elecciones

LLA cerró un acuerdo con Rogelio Frigerio en Entre Ríos y enfrentará a los oficialismos provinciales en Corrientes y Misiones

La historia de María Reolina, una brasileña de 117 años que inspira con su longevidad saludable

INFOBAE AMÉRICA
Un libro en dos mil

Un libro en dos mil palabras: “El Conde de Montecristo”, historia de una venganza

Receta de papas a la crema con verdeo, rápida y fácil

Qué leer esta semana: el hermano alemán que le apareció a Chico Buarque (y cómo)

George Ward Price, el periodista que cedió su pluma a Hitler: diarios secretos, entrevistas manipuladas y la sombra de Goebbels

Israel aprobó el plan para ocupar la Ciudad de Gaza y ordenó al Ejército prepararse para una nueva fase ofensiva

TELESHOW
Fátima Florez actuará en la

Fátima Florez actuará en la gala a beneficio de Antonio Banderas: las figuras internacionales que asistirán

La tajante decisión de Lali Espósito luego de que tres participantes la decepcionaran en La Voz Argentina

Cinthia Fernández mostró cómo avanzan las remodelaciones de su casa: “El caos que hay”

Marixa Balli sorprendió al revelar su insólito hábito al manejar: “Me encanta”

El gesto de Nacha Guevara tras la amenaza a Lali Espósito y el juicio de Julieta Prandi: “Siempre del lado de ustedes”