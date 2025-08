El secretario coordinador de Energía anticipó que las tarifas subirán en línea con la inflación a pesar del salto del dólar

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, anticipó que el aumento de las tarifas para los usuarios finales se mantendrá en línea con la inflación a pesar del impacto que tuvo la suba del dólar en los costos de la luz y el gas. El funcionario explicó que los aumentos del 2024 dejaron margen para morigerar el ajuste durante 2025, año electoral.

“Tratamos de acompañar todos los meses para que la evolución de la tarifa no sea muy distinta que la de la inflación, al final del día si no pagamos por la energía lo que cuesta vamos a tener menos energía, parece teórico pero esta es la realidad. Miramos 20 años para atrás y donde estamos ahora claramente es una consecuencia directa de no pagar las cosas por lo que valen”, señaló González.

La evolución del tipo de cambio tiene impacto en el precio mayorista de la energía que consumen los usuarios. El dólar saltó más de 13% en julio y el Gobierno viene postergando el traslado de las subas del dólar en las boletas. Eso, al final del día, implica una carga mayor en subsidios.

La evolución del tipo de cambio tiene impacto en el precio mayorista de la energía que consumen los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionario comentó que en los 18 meses de mandato de Javier Milei la intención fue recomponer dos de los principales componentes de la tarifa, con la dificultad de hacerlo en simultáneo: el costo de la energía, luz o gas, y por otro lado, la retribución para empresas de servicios públicos. Recordó además el atraso que habían acumulado esos ítems en los años previos.

“No teníamos el lujo de ocuparnos de una y no de la otra, el atraso era enorme en ambas. Piensen que cuando llegamos la demanda pagaba el 30% del costo, hoy pagan el 80 en promedio”, dijo.

“Entonces había una necesidad de recomponer las tarifas pero al mismo tiempo tenemos que recomponer los números fiscales, entonces por eso teníamos que focalizarnos en la baja de subsidios. Los subsidios a la energía llegaban a ser más del 2% del PBI, Cammesa pagó en los últimos 20 años más de 100 mil millones de dólares en subsidios a energía eléctrica, entonces los números eran horribles, ahora por suerte son mucho mejores. Hoy los subsidios son 0,5, 0,6% del PBI, entonces nos podemos dar el lujo para adelante, dado que el trabajo más grueso ya lo hicimos, de ser un poquito más selectivos en cómo seguimos evolucionando en cuanto a la reducción de subsidios”, agregó.

“El sector privado, con la tarifa adecuada, vamos a hacer concesiones de obra pública, esperemos que la primera, AMBA I poder concesionarla, si no es este año, al principio del año próximo, hay dos líneas más, una que viene de Cuyo, de Diamante hasta Charlones, hay otra que viene del sur, desde Puerto Madryn, Choelechoele y Bahía Blanca", mencionó.