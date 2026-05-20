Disparidad sectorial: cuáles son los cinco rubros que más crecieron y los cinco que más cayeron en la era Milei

La explotación de minas y canteras creció 18,6%, impulsada por la expansión de la actividad petrolera y gasífera en Vaca Muerta.

La economía argentina ha crecido de forma dispar desde el inicio de la gestión de Javier Milei. De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), algunas actividades registraron fuertes expansiones, mientras otras todavía operan por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno.

El analista económico, Christian Buteler, analizó los resultados por rubro, en base a los datos desestacionalizados del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Según informó el especialista, la actividad con mayor expansión desde noviembre de 2023 y hasta febrero de 2026, fue la pesca, con un crecimiento acumulado de 42,8 por ciento. El dato refleja una recuperación respecto de los bajos niveles observados a fines de 2023 y parte de 2024, en un contexto marcado por conflictos gremiales y problemas operativos que habían afectado al sector.

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En segundo lugar quedó la intermediación financiera, con un avance de 26,6 por ciento. El repunte se vio reflejado en el aumento de la cantidad de créditos otorgados al sector privado, más allá de la desaceleración de los últimos meses.

La explotación de minas y canteras ocupó el tercer puesto entre los rubros con mejor desempeño, con una suba de 18,6 por ciento. El crecimiento del sector estuvo impulsado por la expansión de proyectos vinculados al litio, el petróleo y el gas, especialmente en Vaca Muerta, además de mayores exportaciones energéticas.

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La pesca fue la actividad con mayor crecimiento acumulado entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, con una suba de 42,8%. (The Grosby Group)

El sector de “hoteles y restaurantes” registró un incremento de 13,5% en lo que va de la gestión Milei. La actividad mostró recuperación en distintos períodos de 2025 y principios de 2026, favorecida por una mejora en algunos segmentos del turismo y del consumo asociado a servicios.

El quinto lugar entre los mayores avances correspondió al rubro “impuestos netos de subsidios”, con una mejora de 10,5% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Ese indicador refleja cambios fiscales vinculados a la reducción de subsidios económicos y modificaciones en la estructura tributaria y tarifaria implementadas por el Gobierno nacional.

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Detrás de esos sectores también se ubicó agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un crecimiento acumulado de 9,3 por ciento. El agro tuvo una recuperación importante luego de la sequía que afectó la producción durante 2023.

Las actividades con mayores caídas

El sector más afectado desde el inicio de la gestión Milei fue la construcción, con una baja acumulada de 13,8% en los primeros 27 meses del gobierno de Milei. La actividad sufrió el impacto de la paralización de la obra pública nacional, la caída del poder adquisitivo y el encarecimiento del financiamiento durante buena parte del período.

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En segundo lugar entre las mayores bajas aparece "electricidad, gas y agua", con una caída de 12,1 por ciento. El comportamiento del sector estuvo atravesado por cambios tarifarios, menor consumo en algunos segmentos y variaciones en la demanda industrial.

La industria manufacturera, por su parte, acumuló una contracción de 9,7 por ciento. Según los expertos, la actividad fabril se vio afectada por la caída del consumo interno, el ajuste económico y las dificultades de distintos sectores productivos para sostener niveles de producción.

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Diversos informes industriales publicados durante los últimos meses mostraron retrocesos en ramas como metalurgia, textiles, calzado y materiales para la construcción, aunque algunos segmentos vinculados a exportaciones y energía mostraron mejoras.

La administración pública y defensa registró una baja de 3,6 por ciento. El Gobierno avanzó desde el inicio de la gestión con recortes en distintas áreas del Estado, reducción de estructuras administrativas y disminución del gasto público.

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Por su parte, el sector de “comercio mayorista, minorista y reparaciones” cayó 3,4 por ciento. El sector estuvo condicionado por la pérdida de poder de compra de los salarios y jubilaciones durante distintos períodos de la gestión, aunque mostró algunos repuntes parciales en determinados meses.

Los sectores vinculados a exportaciones y recursos naturales estuvieron entre los que mostraron mejor desempeño durante la actual gestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una recuperación despareja

Los datos difundidos por Buteler muestran una dinámica desigual entre sectores. Mientras las actividades vinculadas a exportaciones, energía y finanzas lograron expandirse, otros rubros ligados al mercado interno todavía exhiben niveles inferiores a los registrados antes del inicio de la actual administración.

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En total, nueve actividades mostraron crecimiento en la serie desestacionalizada entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, mientras seis permanecieron en terreno negativo.

Durante los últimos meses algunos indicadores oficiales y privados comenzaron a mostrar señales de recuperación en ramas que habían registrado fuertes caídas durante 2024. Sin embargo, los niveles de actividad continúan siendo muy desiguales y todavía hay sectores que no lograron recuperar el terreno perdido.

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Las diferencias entre sectores son más que significativas. Mientras la pesca acumuló un crecimiento superior al 40%, la construcción registró una contracción cercana al 14 por ciento.