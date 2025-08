El gobierno porteño ya devolvió $10.000 millones en saldos de Ingresos Brutos: quiénes pueden pedir el reintegro

Más de 13.000 personas físicas y jurídicas ya accedieron al nuevo mecanismo digital de devolución exprés (Pixabay)

Más de 13.000 contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya recibieron la devolución de sus saldos a favor generados por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El reintegro, que se acredita en un plazo máximo de 96 horas hábiles, se realiza a través de un procedimiento digital habilitado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

Desde la implementación del sistema exprés, el monto total devuelto por la Ciudad superó los $10.000 millones. Según datos oficiales, el reintegro promedio por contribuyente asciende a $785.000. El trámite, completamente autogestionado y en línea, fue diseñado para agilizar los tiempos de acreditación y facilitar el acceso a los fondos retenidos a vecinos, comercios y pequeñas y medianas empresas.

Hasta mediados de 2025, el procedimiento exprés permitía solicitudes de devolución de hasta $2 millones. Sin embargo, la AGIP amplió ese límite y ahora permite recuperar saldos de hasta $10 millones mediante este canal rápido. Esta actualización permite que un universo más amplio de contribuyentes pueda acceder al beneficio sin necesidad de recurrir a gestiones más extensas.

Cómo se hace el trámite

El trámite se realiza desde la “Cuenta Corriente Tributaria”, disponible en el sitio oficial de AGIP (www.agip.gob.ar). Para ingresar es necesario contar con la Clave Ciudad. Una vez dentro del sistema, se accede a la opción “Operaciones” y luego “Devolución SAF”, donde se inicia el proceso de solicitud. El sistema realiza controles en línea para validar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

El acceso es con Clave Ciudad y permite gestionar el reintegro de forma autogestiva y sin intermediarios (Shutterstock)

Una vez superados esos controles, el contribuyente puede visualizar el detalle del saldo a favor disponible, ingresar los datos del CBU de una cuenta bancaria en pesos y confirmar la solicitud. Si no se detectan inconsistencias, el dinero se transfiere en un plazo de hasta cuatro días hábiles. En caso de que se identifiquen observaciones, estas se notifican automáticamente y el usuario puede subsanarlas para volver a iniciar el trámite. También sigue habilitada la posibilidad de realizar la solicitud a través del canal tradicional, por Trámite a Distancia (TAD).

Cuáles son los requisitos

Entre los requisitos establecidos para acceder al procedimiento exprés, se encuentra la condición de que el monto del saldo a favor no supere los $10 millones. Además, es necesario que el contribuyente haya presentado todas las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no posea deuda judicial ni deuda como agente de recaudación —incluidas las multas—, y no esté en concurso ni quiebra.

También quedan excluidos de este sistema quienes tengan un cargo de fiscalización abierto, estén adheridos a planes de facilidades de pago vigentes, estén inscriptos en distritos económicos o regímenes de promoción económica de la Ciudad, hayan obtenido una devolución de saldo a favor en los últimos 90 días o registren deudas administrativas correspondientes a impuestos recaudados por AGIP.

Durante el proceso, el sistema valida en línea que el titular del CBU ingresado coincida con el responsable del tributo o con su representante legal. Una vez finalizada la solicitud, el comprobante puede descargarse desde la misma plataforma.

La AGIP aclaró que, si bien el proceso es automático, el organismo puede realizar verificaciones adicionales para constatar que el saldo a favor declarado sea correcto. Estas medidas de control no interrumpen el circuito digital, pero pueden derivar en observaciones que deberán resolverse para continuar con la devolución.

El mecanismo exprés de AGIP permite recuperar saldos a favor por montos de hasta $10 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de la puesta en marcha de este mecanismo digital, las devoluciones se gestionaban exclusivamente a través del sistema TAD, con plazos de acreditación que podían extenderse hasta tres meses. La nueva modalidad redujo significativamente los tiempos de espera y centralizó las gestiones en un único portal, que además permite hacer seguimiento del trámite.

Desde el organismo recaudador porteño destacaron que el objetivo de esta iniciativa es simplificar el cumplimiento tributario y brindar herramientas de autogestión más eficientes. En ese sentido, se analiza incorporar nuevas funcionalidades al sistema y ampliar el universo de contribuyentes habilitados para acceder al procedimiento exprés.

Actualmente, más de 13.000 personas físicas y jurídicas ya utilizaron esta herramienta. La evolución del monto máximo habilitado, así como la optimización del canal de atención digital, marcan un cambio en la estrategia de gestión tributaria del distrito.

Las autoridades informaron que el sistema seguirá operativo y se actualizará periódicamente para incorporar ajustes normativos y mejoras en la experiencia de usuario. También se prevé que el procedimiento pueda extenderse a otros impuestos administrados por la Ciudad.