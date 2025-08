Clima de Negocios: Dólar, turbulencias y por qué “esta vez será diferente”, según el titular de la entidad de los CFO argentinos

Pablo Miedziak, presidente del IEAF

“Lo más importante que hizo este Gobierno es que ordenó la macroeconomía y hoy tenemos una situación mucho más previsible”, afirmó Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), al analizar el rumbo económico de la Argentina bajo la gestión de Javier Milei.

En diálogo con Infobae, y en la antesala del 7° Digital Finance Forum, que el IAEF organiza bajo el lema de “Proyecta el futuro, revoluciona el presente”, el ejecutivo compartió su mirada sobre los principales cambios de la coyuntura y los desafíos pendientes para el país.

Miedziak es Contador Público de la UADE y ex CFO de Marriot Sudamérica, Aerolíneas Argentinas, San Antonio Internacional y San Miguel Global.

— ¿Qué balance hace de la economía en el año y medio de gestión de Javier Milei?

— El balance es súper positivo. Tenemos un Gobierno con un equipo económico que se enfrentó a una bomba que iba a explotar y la desactivaron. Hay que mirar en perspectiva todo lo que pasó el último año y medio. Cuando tuvimos situaciones similares, como a fines de los ‘80 y principio del año 2000, las bombas terminaron explotando. Veníamos ante algo similar y el Gobierno resolvió todo de manera excelente y mucho más rápido de lo que todos esperábamos.

— ¿Qué medidas concretas destaca?

— Este Gobierno tomó el mando con una inflación del 25% mensual, que si la anualiza, daría 1.300 por ciento. Hoy, un año y medio después, tenemos cifras de de 1,5% o 2% mensuales, que anualizadas dan cerca del 20 por ciento. Además, hay previsibilidad y se sabe qué va pasar con el dólar, con la contabilidad de cada uno. Las empresas tenían un tipo de cambio real y otro para los balances, con una brecha que las hacía enfocarse sólo en las finanzas. Ahora hay un tipo de cambio super estable, algo que pasaba hacía muchísimo tiempo. Ordenaron la macro.

— ¿Qué importancia le da al déficit cero en este contexto?

— Pocos países en el mundo logran y mantienen el déficit cero, unos cinco en el mundo. Tener déficit cero significa no gastar de más. Ese fue uno de los estandartes del Presidente desde siempre y cumplió su palabra. No tengo dudas de que estamos en el camino correcto. Ordenar la macro es algo que había que hacer, porque les da a los empresarios un mejor tablero para tomar decisiones. El mensaje de la semana pasada de bajar las retenciones es muy bueno también.

— ¿Y que debería venir?

— Ahora tiene que venir la segunda etapa: necesitamos reformas estructurales. No podemos tener las leyes laborales ni los impuestos que tenemos. Es algo que tiene que resolver el Congreso porque perdemos competitividad con el mundo. Estamos en una transición que suele llevar tiempo y nosotros siempre queremos soluciones rápidas. Hay otra cosa importante que habla de la gestión: las empresas estatales, que siempre tenían déficit y el Estado debía salir a ayudarlas. Hay casos emblemáticos, como AySA y Aerolíneas Argentinas. Por primera vez en dieciocho años, Aerolíneas, donde trabajé, dijo que no va a pedir subsidios y que solo con los ingresos va a sacar la compañía adelante. AySA está dando resultados operativos. Eso habla de una buena gestión.

— Milei y Caputo dicen que esta vez sí es diferente. ¿Está de acuerdo?

— Sí, coincido. Lo que veo diferente es la convicción y el trabajo en conjunto entre el Presidente y su equipo económico. No explotó ninguna bomba, e íbamos camino a que ocurriera; tenemos un país con déficit cero. Necesitamos ser más eficientes, pero estoy convencido de que estamos frente a un cambio profundo y rotundo. Esta vez sí debería ser diferente.

Volatilidad financiera, tasas y perspectivas

— ¿Cómo explica la turbulencia reciente en el mercado financiero después del desarme de las Lefis?

— Siempre que hay cambios hay volatilidad. Argentina está atravesando transformaciones importantes, con una nueva matriz energética y el desarme de pesos circulando. A algunas empresas les cuesta acceder al mercado financiero y a otras no tanto. Antes había muchos pesos dando vueltas buscando cobertura, lo que generaba inflación y tasas altas. Hoy hay menos pesos, el Gobierno saca excedentes y controla el tipo de cambio y la inflación. Por supuesto hay procesos puntuales de volatilidad, pasó con el anuncio de la salida del cepo y ahora, pero los niveles están mucho más estables.

— ¿Considera que el equipo económico cometió algún error en ese proceso?

— No creo que haya habido errores. El equipo económico tiene un plan claro, saben qué hacen y hacia dónde van. Algunas decisiones alcanzan el resultado esperado y otras no tanto, como la flexibilización en el uso de dólares, que no traccionó tanto como se esperaba. Son ajustes y algunos salen mejor que otros.

— ¿Le preocupa que la tasa de interés esté arriba del 60%?

— No, porque no será algo que durará mucho en el tiempo. Es una tasa alta, pero momentánea. En breve vamos a tener tasas similares a las de antes; fue algo bastante puntual.

— ¿Creé que puede haber impacto de esa tasa en la actividad económica?

— Cuando se hacen cambios tan grandes, algunos sectores se ven favorecidos y otros no tanto. Esta situación es puntual y de muy corto plazo, no tendrá impacto en el largo plazo.

— ¿Alcanza con el ancla cambiaria?

— Hoy, el tipo de cambio flota. El Gobierno dio una señal muy clara y es “no intervengo”. Si hizo algo fue mínimo y hay libre oferta y demanda. Fue todo quirúrgico y seguimos en la banda. Es una de las anclas que no solo puso el Gobierno, sino con la que está también de acuerdo el Fondo, el principal prestamistas que tiene el Gobierno. La relación con el FMI es muy buena, se consiguió algo muy importante.

Reformas estructurales pendientes y el rol del Congreso

— ¿Qué le preocupa hoy de la economía argentina?

— Lo que más me preocupa es que se den los cambios estructurales que necesita la economía para que las empresas tengan claro cuáles serán las nuevas reglas. Una vez ordenada la macro, deben venir las reformas estructurales rápido: que vayan al Congreso reformas tributarias y laborales, para que las pymes y compañías sepan como crecer.

— ¿Qué escenario prevé respecto al avance de estas reformas tras las próximas elecciones?

— Creo que debería suceder después de las elecciones, en un par de meses, cuando haya una diferente composición en el Congreso. De hecho, en lo que se anunció como Pacto de Mayo se está trabajando en diez medidas concretas, muchas de ellas reformas estructurales. Lo más importante es que haya reglas claras. Desde el punto de vista de las reformas, lo fundamental es definir la nueva modalidad de contratación de personal, posibles cambios impositivos y una baja en la cantidad de impuestos. Son puntos que deberían definirse lo más rápido posible.

El contexto preelectoral introduce, según Miedziak, un nivel de volatilidad e incertidumbre que condiciona tanto a empresas como a inversores. Para el presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, la política sigue teniendo un peso determinante sobre la economía, ya que “siempre que está por definirse algo grande, las compañías prefieren esperar a ver qué pasa en términos políticos antes de avanzar con grandes inversiones”.

Miedziak destacó que esto es característico del país y lo diferenció de otras experiencias en la región: “Me gusta mucho el caso de Perú, donde el presidente del Banco Central, Julio Velarde, que lleva diecinueve años en el cargo y el país pasó seis periodos presidenciales, pero mantiene estabilidad financiera. Eso lamentablemente no lo tenemos en Argentina y cualquier definición política impacta fuerte en el clima de negocios”.

En ese marco, subrayó que actualmente el Gobierno logró establecer previsibilidad en la macroeconomía mediante límites claros al tipo de cambio y la inflación, pero insistió en que la efectividad de esas reglas dependerá de las próximas decisiones políticas. “Las empresas esperan ver qué puede pasar en las elecciones de medio término y cómo quedará el escenario para decidir inversiones a largo plazo”, agregó el dirigente, remarcando que “cuando en Argentina las políticas cambian drásticamente, el impacto para quienes hacen negocios es muy grande”.

— ¿Después de las elecciones veremos cambios, otra etapa del programa económico?

— La elección será fundamental para el Gobierno. Serán un test y luego vendrá una nueva fase, sin dudas. Me imagino un segundo semestre partido en dos, antes y luego de votar. Primero con algo de incertidumbre y luego quedará todo más claro. El Gobierno ya tiene las decisiones en cabeza, el tema es hasta dónde va a tener la posibilidad de ejecutar e implementar.

Clima de negocios

— ¿Por qué se fueron varias multinacionales del país?

— Una multinacional no toma la decisión de irse de un día para el otro, acumula problemas tras ver sus balances, año a año. Muchas comenzaron a irse en el gobierno anterior, cuando no podían girar dividendos, había inflación altísima, no se podía importar ni hacer pagos al exterior. Al final, grandes empresas que tienen pocos réditos o incluso pérdidas, optan por poner el foco en países donde hacer negocios es mucho más sencillo.

— ¿Esos movimientos terminan impactando en el clima de negocios local?

— Generan espacio para que las compañías nacionales tomen protagonismo. Cuando una multinacional se va, no la reemplaza otra internacional, sino una nacional que entiende la idiosincrasia local y sabe cómo manejarse. En sectores clave, como Vaca Muerta, los principales actores son argentinos porque comprenden mejor el contexto. Proyectos tan largos como los energéticos requieren esa adaptación. Argentina necesita capital para desarrollarse, sobre todo en proyectos grandes. En 2024, las empresas argentinas lograron financiamiento en el exterior por más de seis mil millones de dólares, un 60% más que en 2023. Eso refleja más credibilidad del país. Si no se accede al financiamiento, es imposible crecer.

— ¿Cómo cambió el trabajo de los CFO en el último año y medio?

— Hasta noviembre del año pasado, el foco era casi exclusivamente la caja diaria. El balance podía variar mucho según los movimientos de divisas y si no se lograba cobertura ante una devaluación, podía haber problemas graves. Hoy, por suerte, se puede pensar más estratégicamente junto al equipo, proyectar a largo plazo y ya no es tan urgente estar atento al tipo de cambio cada día. No hay tanta preocupación por lo que va a pasar de un día para el otro. Se puede pensar en proyectos a largo plazo, analizar oportunidades y trabajar con proyecciones claras.

Un nuevo Digital Finance Forum

Miedziak valoró el proceso de transformación del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y subrayó la importancia del próximo Digital Finance Forum, un evento que “ya se posiciona como referencia para todo el ecosistema financiero y empresarial del país”.

El evento, el séptimo en ese formato, se realizará el jueves 7 de agosto en Goldencenter, a lo largo del todo el día. Su comité organizador está encabezado por Casiana Silveyra Perdriel, socia del estudio Beccar Varela, se realizará bajo el lema “Proyectá el futuro. Revolucioná el presente” y reunirá a más de 1.000 líderes del mundo financiero, tecnológico, corporativo y emprendedor.

Contará con el gurú tech estadounidense Michio Kaku, quien disertará sobre qué pasará en la próxima década y luego será entrevistado por Demian Reidel; y también estarán presentes Daniel Hadad (Infobae), Fabián Kon (Banco Galicia), Roberto Nobile (Telecom), Gustavo Manriquez (Supervielle), Sofia Guidotti (Oracle), Sebastián Serrano (Ripio) y Rafael Soto (MODO), entre muchos otros.

El presidente del IAEF remarcó que la agenda del foro estará enfocada en innovación, inteligencia artificial, blockchain, computación cuántica, criptomonedas y finanzas digitales, y contará con la participación tanto de referentes locales como internacionales. “La clave es entender cómo las nuevas tecnologías están transformando la gestión financiera, acortando procesos y permitiendo a las organizaciones prepararse para las oportunidades del futuro”, destacó.

A modo de ejemplo, Miedziak explicó cómo la inteligencia artificial ya impacta las finanzas: “En una emisión internacional, cargamos toda la información de la compañía y la inteligencia artificial armó el suplemento para bonos en apenas diez minutos, cuando antes eso llevaba semanas. Es inimaginable el potencial que tiene”.

Miedziak concluyó que el desafío actual pasa por “aprender a hacer buenas preguntas y aprovechar al máximo las nuevas herramientas digitales”, en un entorno donde la capacitación y la actualización permanente serán determinantes.