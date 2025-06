Traer autos usados de exterior: los obstáculos inesperados que pueden encontrar los argentinos que quieran importar vehículos

La importación de un auto por parte de un particcular podrá hacerse para unidades 0 km, pero probablemente no se pueda implementar para autos usados. REUTERS/Anderson Cohelo

A pesar de ser parte del contenido de reformas de la Ley Nacional de Tránsito introducidas en el decreto 196/2025 del pasado 17 de marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a anunciar que el Gobierno argentino liberará las operaciones de importación de autos para personas particulares.

Lo hizo en el marco de su competencia, la de desburocratizar trámites oficiales para los ciudadanos, teniendo en cuenta que hasta ahora no era posible que una persona que vive y tributa en Argentina importe un vehículo que no se vende en el mercado local. Sin embargo, el ministro dio un paso más, al confirmar que la medida podría ampliarse a todo tipo de autos, nuevos y también usados.

“Estamos viendo la posibilidad, bajo condiciones bastante más amplias que las de ahora, la de los autos usados”, dijo Sturzenegger. “El gobierno de Milei es siempre un gobierno que está pensando en la gente”, argumentó, para rematar la explicación diciendo que “no es que vamos en contra de nadie, vamos a favor de la gente”, agregó en una entrevista con Alejandro Fantino.

El tema volvió a ser motivo de consultas y reuniones en terminales automotrices, importadores y concesionarios. Hace tres meses, Infobae había consultado a fuentes del Gobierno por esa idea, porque se suponía que era un objetivo de la administración libertaria. Sin embargo, la respuesta en aquel momento fue que importar autos usados no estaba en los temas de agenda.

Federico Sturzenegger, ministro de desregulación y transformación del Estado, quiere impulsar la importación de autos nuevos y usados para personas particulares

“Acabamos de leer un informe de AFAC, la entidad que nuclea a los autopartistas argentinos, en el que se observa que el parque automotor argentino está envejeciendo y que se necesitarían vender 1,1 millones de autos cero kilómetro por año sólo para detener ese proceso. Un parque automotor viejo significa que hay más autos con tecnologías obsoletas, que generan más emisiones, consumen más combustible y son menos seguros. Debe haber muy pocos países del mundo que permiten importar autos usados, y el factor común es que en esos mercados no hay una industria automotriz como sí ocurre en Argentina”, explicaron desde una terminal local.

Pero una idea no siempre es aplicable, aún con el acuerdo de todas las partes interesadas a nivel local, porque existen convenios internacionales de libre comercio como el que se mantiene con Brasil, que no se pueden violar.

“Está bien que quieran ofrecer las mayores libertades posibles, es un tema conceptual que tiene que ver con la filosofía del gobierno”, explicó un importador de varias marcas en Argentina.

“Pero la importación de autos usados no va a ser posible porque no lo permite el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 14) que Argentina tiene firmado en el Mercosur”, aclaró.

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil se mantiene sin alteraciones hasta el 30 de junio de 2029. Ese convenio impide importar autos usados

La importación de autos cero kilómetro sí será posible a nivel técnico. El empresario sostuvo que “eso va a salir aunque no sea el buen negocio que la gente imagina. Importar un auto como particular costará lo mismo o más que comprarlo en Argentina. Entonces será una solución para quienes quieran importar vehículos de nicho o modelos muy específicos y muy caros, que no se traen al país oficialmente”, dijo.

Adicionalmente, ese tipo de autos no podrán actualizar el software que los controla y no tendrán Service Oficial, por lo tanto, perderán la garantía. “Eso algo que los consumidores ignorar y habría que decírselo, porque después va a terminar siendo un dolor de cabeza y un verdadero problema”, finalizó.

El ACE14 es el acuerdo de libre comercio que Argentina tiene firmado con Brasil, y al que suscriben parcialmente también Colombia, México y Uruguay, por medio del cual los autos de fabricación nacional que se importen entre estos países no pagan ningún arancel de importación y, en cambio, tienen un arancel común extrazona del 35%. Este acuerdo tiene fecha de vencimiento el 30 de junio de 2029, por lo cual, en teoría, no sería posible importar autos usados por lo menos hasta esa fecha.

Ese mismo acuerdo es el que exige que importar un auto desde Chile o Paraguay, dos mercados sin aranceles en los que se podrían comprar autos a menor precio que en Argentina, sean considerados como extrazona, por lo tanto, también deberían pagar el arancel del 35% al momento de nacionalizarlos en nuestro país.

“Este acuerdo de comercio entre Argentina y Brasil está pensado para darle mejores condiciones al país más débil industrialmente de los que lo suscriben, que en este caso es Argentina. Aunque suene muy atractivo desprenderse de la relación con Brasil, es muy poco probable que se elimine cuando llegue la fecha de decidir su renovación o su continuidad”, indicaron desde la cúpula de otra termina.

Traer un auto importado implica comprarlo en el país de origen en una concesionaria. El importador lo paga a precio mayorista

Más allá de opiniones opuestas a la idea, que pueden ser cuestionadas por interés en defender a la industria, para que un particular pueda importar un automóvil, tanto nuevo como usado, debe existir una reglamentación técnica que explique los trámites de homologación.

Sturzenegger dijo que “si un auto funciona bien en Estados Unidos o en Europa, debería funcionar bien también en Argentina”. Sin embargo, la misma Ley Nacional de Tránsito especifica que debe autorizarse por medio de dos licencias técnicas de seguridad y medioambiente. Estas licencias se podrán obtener más fácilmente, pero todavía se desconoce el modo en que se realizará.

El ministro dijo que en las próximas horas saldría la resolución, que este viernes no se publicó y que el próximo lunes tampoco estará en el Boletín Oficial. Habrá que esperar a la semana próxima para tener esa documentación.