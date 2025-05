El empresario que se fue en 2001 y ahora vuelve a invertir asegura que “Milei dio en el clavo con el problema de la Argentina”

Manuel Antelo volvió a hablar públicamente tras un silencio de 20 años. Apuesta por los autos electrificados en Argentina, pero con otros negocios paralelos

El motivo del encuentro de Manuel Antelo con un grupo reducido de periodistas fue la presentación de los nuevos modelos híbridos y eléctricos que comenzará a comercializar el Grupo Antelo a través de la marca Great Wall (GWM). Se trata de los Haval H6 HEV, Jolion Pro HEV y Ora 03. Los dos primeros son híbridos y el tercero es 100% eléctrico. Sin embargo, la charla fue mucho más allá del negocio automotor. El empresario aprovechó la ocasión para contar por qué volverá a invertir con fuerza y a generar empleo en el país y cómo analiza la gestión de Javier Milei.

“Hace 20 años que no doy notas porque me fui de la Argentina en 2002. Y no me gustaba la idea de hablar mal del país. Ahora si, vuelvo a hacerlo porque voy a hablar muy bien de la Argentina. Este es un día muy importante porque para mi es la vuelta a mi país. Veo una luz muy potente, me da mucha alegría el presente de Argentina”, enfatizó Antelo.

En 2001, con la profunda crisis económica, el empresario decidió irse del país como muchos otros. Lo recordó con nostalgia y pesar. Quedó operando únicamente su empresa CarOne, que padeció el cepo y la imposibilidad de importar, de la que conserva el 49 por ciento. “No hace falta que diga lo que pasó en 2001 en la Argentina. Yo tuve que cerrar mis negocios, me fui a vivir a España primero y después a Uruguay, donde actualmente tengo mi residencia permanente. Fue muy triste tener que dejar tantos proyectos”, dijo.

En relación al presente, y a su entusiasmo con el actual Gobierno, el empresario argentino destacó que “Milei dio en el clavo con el problema del país. El problema no era la inflación o la economía, sino la casta. El problema de la casta es que nos tenía imposibilitados de hacer cosas. Y en la casta está también el sector industrial. Que Milei los llame empresaurios también nos muestra lo que pasa. Este país es super rico si se lo administra bien; en la medida en que siga este rumbo, nos vamos a sorprender del país que vamos a tener”, afirmó. También dijo que no conoce personalmente al Presidente, pero sí al ministro de Economía, Luis Toto Caputo.

Además, consideró que “el Gobierno va a seguir bajando impuestos” y que eso se ve en cada medida que va tomando el equipo económico. También remarcó que está muy "en contra de la devaluación como medida para ganar competitividad, ya que es lo más nocivo y perjudicial en el largo plazo”.

Antelo aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a los empresarios argentinos, especialmente ante el nuevo escenario post salida del cepo: “Tenemos que aprender a trabajar con un sistema diferente, no se puede trasladar todos los incrementos de costos a precios si no compensaron con productividad. El mercado no convalida esos aumentos. Ahora, con el dólar flotante tenemos que acostumbrarnos a pensar de otro modo con los cambios de costos. Se tienen que absorben con eficiencia", sentenció.

Manuel Antelo dijo que vuelve a hablar después de 20 años porque ahora tiene cosas positivas para decir de Argentina

Las inversiones previstas

Una vez concluida la charla sobre su visión del país, Antelo contó los proyectos empresariales que están ya en marcha en su regreso a la Argentina

“Este año voy a invertir 60 millones de dólares, y en los próximos años voy a invertir por lo menos 200 millones de dólares en el sector automotriz, pero también en otros proyectos. No me animo a decir cuánto empleo voy a generar con estos negocios, pero serán más de 1.000 fuentes de trabajo”, anunció.

Explicó que los USD 60 millones serán básicamente para los negocios de los autos. "Hemos comprado 4.000 autos ya, de los cuales 3.000 son de las marcas que estamos anunciando hoy de Great Wall. El remanente de 1.000 más será de otras marcas que anunciaremos en los próximos meses”, agregó.

Antelo también habló del crecimiento que progresivamente tendrá que hacer en el mercado, lo que ha limitado el volumen de autos importados en la primera licitación del cupo de 50.000 vehículos electrificados que el gobierno habilitó sin pagar arancel de importación.

El ORA 03 es el primer vehículo 100% eléctrico que el Grupo Antelo trajo a Argentina. REUTERS/Andrew Boyers

Anticipó que tendrán 25 o 26 concesionarios en todo el país y que “los importadores tienen que tener responsabilidad, traer repuestos y tener asistencia post venta”. “La importancia en este proceso nuevo que hay en la Argentina es quien está detrás, garantizando las operaciones. Nosotros tenemos Great Wall en Argentina, pero también en Uruguay y Paraguay. Esa es una fortaleza de nuestra operación de Car One, porque podemos traer los autos más rápido, pero también tener repuestos rápidamente”, explicó.

En relación a los productos que importará del GWM, destacó que es una excelente oportunidad para que el usuario argentino conozca y accesa a esta tecnología.

“Es una oportunidad única que no se la tienen que perder. El costo con el que vamos a vender los autos ahora acá gracias al programa del gobierno. Estos tres autos que estamos presentando hoy están entre 31.000 y 36.000 dólares. Son precios muy competitivos que van a empujar al mercado hacia abajo”, aseguró.

Para cerrar, destacó que es consciente de los desafíos que tienen las marcas de autos chinas electrificadas. Y dijo: “Hay que imponer dos ideas nuevas. Hay que romper el prejuicio de los autos eléctricos por un lado, y con la calidad de los autos chinos por otro. Esto va a ir de boca en boca. En poco tiempo va a crecer mucho este tipo de autos”, finalizó.

Manuel Antelo y Omar Daneri, CEO de CarOne Argentina, explicaron los planes del grupo empresario en la industria automotriz, pero también en otros negocios como la instalación de Decathlon en Argentina

Otros negocios

Los negocios no van únicamente en dirección al sector automotriz. El empresario confirmó que traerá próximamente la marca Decathlon al país.

“Es una marca super interesante, es líder mundial de deporte. Lo que tiene de atractivo es que es una marca para todos. Es muy masiva. Ya tememos la marca en Uruguay y Paraguay, y abriremos 20 tiendas próximamente en Argentina. Antes de fin de año abriremos 2 en la zona de AMBA. No podemos decir todavía el detalle, pero ya están firmados los contratos”, adelantó.

También en el área de Real State habrá inversiones. Contó que se dio cuenta, viviendo en Europa, que los shoppings son espacios abiertos alejados de las ciudades, y Decathlon tiene espacios de 3.000 metros cuadrados, por lo que es imposible meterlo en un shopping. “Entonces hicimos en Uruguay ese tipo de centros comerciales. Y es mi idea traer ese concepto a Argentina, especialmente en el Gran Buenos Aires”, concluyó.