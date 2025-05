Dólar versus pesos: ¿conviene hacer “carry trade” con las tasas de interés actuales?

El "carry trade" busca obtener ganancias en dólares a través de la tasa de interés en moneda local.

Los dólares financieros exhibieron un notorio recorrido bajista en pleno reacomodamiento del mercado tras la reciente liberación cambiaria, en un movimiento que dejó expuesta la urgencia de liquidez en pesos que, a la vez, alentó el desarme de posiciones dolarizadas.

La política monetaria instrumentada por el Gobierno del presidente Javier Milei está provocando una sostenida revaluación del peso. Este “súper peso” estuvo arrastrando a la cotización del dólar a la punta compradora de divisas determinada por el esquema de bandas de intervención oficial dispuesto para el Banco Central, con un piso en los $1.000 y un techo de 1.400 pesos. Como esta banda se amplía a la suba para el techo, y la baja para el piso, a un ritmo del 1% mensual, el límite inferior de intervención quedó esta semana a $994, con un dólar mayorista que quedó a 1.170 pesos.

Desde que se flexibilizó el cepo, el dólar MEP bajó 165,34 pesos o un 12,3%, desde los 1.340,06 a los 1.174,72 pesos, mientras que el “contado con liquidación” retrocedió 147,10 pesos, desde los 1.336,88 a 1.189,76 pesos.

Vale recordar que el dólar mayorista alcanzó los $1.200 el martes 15 de abril y ahora quedó ofrecido a $1.170, con un incremento de 92 pesos o un 8,5% por encima del nivel registrado el último día con “cepo” en 1.078 pesos.

¿Cómo se interpreta esta estabilización del dólar? Con bandas cuyo movimiento está determinado en 1% y un dólar con escaso horizonte al alza, la apuesta al “carry trade”, es decir aquellas en provecho de la tasa de interés en pesos, resulta la más atractiva. O dicho de otro modo, la fijación de una banda cambiaria también alienta el proceso de carry trade, pues se especula financieramente con el peso a cambio de hacerse de más dólares en un futuro cercano.

El carry trade consiste en vender dólares e invertir los pesos obtenidos en instrumentos que paguen una tasa de interés. En el menú de títulos públicos disponibles, se encuentran Lecap, Boncap, Plazos Fijos, Cuenta Remuneradas o FCI (Fondos Comunes de Inversión) Money Market que pagan intereses mucho más altos que las tasas para posiciones en dólares en el mercado.

En la práctica, el carry trade implica postergar la compra de dólares para invertir en pesos, aprovechando tasas más altas, con la expectativa de que el tipo de cambio se mantenga estable. Y es que si el dólar se mantiene dentro de los márgenes establecidos por el BCRA, la estrategia permite rentas extraordinarias en moneda dura, gracias al diferencial de tasas.

En este marco, los analistas evalúan la conveniencia de apostar por el peso en un escenario de estabilización cambiaria.

Un informe de GMA Capital precisó que “un tipo de cambio en torno a $1.170 favorecería el inicio de una posición en pesos si se lo compara con los valores cercanos a $1.070 vistos hace solo una semana. Con el dólar más cerca del centro de la banda, hay menos lugar para una depreciación del peso, y más espacio para una apreciación”.

“Con rendimientos entre 2,5% y 2,7% mensual en 2025, la curva de Lecaps logra ofrecer retornos en moneda dura principalmente si el dólar se mantiene en el centro de la banda, o aún si éste se coloca en el 75% de ésta para el último trimestre del año”, continuó el reporte.

Sin embargo, ¿son estas tasas lo suficientemente atractivas para hacer un “all in” (todo) a la moneda local?

Fuente: GMA Capital.

GMA Capital recalcó que “la tasa de interés en pesos también juega su rol. Al fin y al cabo, la ganancia que se desprende de la operación de carry no tiene que ver únicamente con el valor relativo entre las monedas, sino también con el diferencial de tasas. Justamente, las Lecaps han acumulado un 5,1% en dólares desde el último día de la Fase 2, sólo superadas por los Duales TAMAR (5,3%). Unos escalones más atrás quedaron los bonos CER (1,4%) y los plazos fijos Badlar (1,7%) y TAMAR (1,8%), aunque todos lograron capitalizar la compresión del (dólar) contado con liquidación”.

“Así, con rendimientos entre 2,5% y 2,7% mensual en 2025, la curva de Lecaps logra ofrecer retornos en moneda dura principalmente si el dólar se mantiene en el centro de la banda, o aún si éste se coloca en el 75% de ésta para el último trimestre del año”, añadió el estudio.

¿Son las tasas actuales atractivas?

Para GMA Capital, “dada la actual curva de tasa fija, la pérdida máxima a fines de octubre se ubica en 9% en dólares. Esto implica un tipo de cambio breakeven (punto de equilibrio) de $1.370 para unos días luego de las elecciones. Más allá de estos niveles, queda claro la gran expectativa de quien apuesta al peso es que la cotización de la divisa norteamericana logre ubicarse cercano al piso de la banda. Quizás sea necesario un mayor retorno en moneda local para que el Gobierno logre esa hazaña, aunque para esto deberíamos ver una política monetaria más restrictiva, tal como se anunció junto con la flexibilización cambiaria".

“Más allá del contexto de la curva de tasa fija, la búsqueda de ganancias en dólares a partir de Lecaps no es la única opción viable. Si bien los rendimientos en tasa fija no han sido tan volátiles con los movimientos del dólar, no podemos decir lo mismo de la curva CER. Es que, desde mediados de abril, las tasas entre 6% y 7% a 2026 se han convertido en retornos de dos dígitos. En este contexto, los activos indexados pueden ser una alternativa un poco más segura para el inversor en pesos, más aún si buscamos estirar duration“, concluyó el estudio.