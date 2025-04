Milei dijo que terminó la etapa de estabilización y le dedicó una frase célebre de Maradona a los detractores del acuerdo con el FMI

El presidente Javier Mili brindó un discurso en ExpoEFI 2025 y dio definiciones sobre la economía que viene

El presidente Javier Milei habló más de una hora ante empresarios en el marco de la Expo EFI 2025 que se celebra en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El mandatario aseguró que la etapa de estabilización impulsada por el Gobierno terminó y anticipó que “es la hora del crecimiento económico”.

Milei también aprovechó para verter críticas sobre detractores y dijo que los que criticaron el acuerdo con el FMI “la tienen adentro”, en referencia a la famosa frase de Diego Maradona en sus tiempos de técnico de la Selección Argentina.

“Hemos concluido la etapa de la estabilización, no quiere decir que las cosas estén perfectas”, dijo el Presidente antes de afirmar que comenzó la hora del crecimiento. En el mismo evento el ministro de Economía, Luis Caputo, había estimado ayer que la economía podría crecer por encima del 6 por ciento.

El Presidente sostuvo que el equilibrio fiscal permitirá que la relación deuda-PBI no sea creciente

“¿Por qué vamos a crecer mucho? El último dato dio 5,7% interanual, el desestacionalizado 0,8%, eso anualizado, dice que venimos viajando a una velocidad del 10%. El primer trimestre va a estar en torno al 6%, el segundo al 8%. La Argentina va a ser el país que más crezca en la región en los próximos 30 años. De hecho, en el World Economic Outlook del Fondo, ya estamos segundo en el ranking. Viene primero India, después nosotros", mencionó.

El Presidente sostuvo que el equilibrio fiscal permitirá que la relación deuda-PBI no sea creciente, por lo que el país será solvente intertemporalmente y el riesgo país debería desplomarse. Eso permitiría acceder nuevamente a la calificación de “investment grade" (grado de inversión) y volver a los mercados voluntarios de crédito.

El Presidente repitió que “estábamos al borde de la crisis más grande de la historia argentina” y enumeró los desequilibrios que heredó, como el monetario similar a la previa al Rodrigazo; y el del Banco Central tres veces peor de lo que había en la previa de la hiperinflación de Alfonsín, episodio que termino con una inflación mayorista en orden al 5.000 por ciento, según recordó.

“Vuelvo a repetirlo, lo voy a decir en latín, la economía argentina va a subir como pedo de buzo. No solo eso, sino que además vamos a terminar eliminando la inflación, por lo tanto la distorsión de precios relativos que mataba el crecimiento económico también va a desaparecer. Además, estamos planeando hacer una reforma tributaria que genere competencia entre las distintas provincias”, anticipó Milei.

Milei cargó contra quienes criticaron las formas en las que el Gobierno consiguió la autorización del Congreso para firmar el acuerdo con el FMI

“A partir de ahí, nosotros con Toto (Caputo), con quien tenemos una relación simbiótica, básicamente compartíamos el diagnóstico de que si bien la inflación es siempre un fenómeno monetario, el origen de esa emisión estaba dado por el déficit fiscal. Probablemente, una de las charlas más impresionantes fue la primera que dio Toto al inicio del Gobierno, cuando anunciaba las características del programa y mostró como todo el problema era fiscal”, agregó.

Milei cargó contra quienes criticaron las formas en las que el Gobierno consiguió la autorización del Congreso para firmar el acuerdo con el FMI: “Anunciamos el primero de marzo que íbamos a ir a un acuerdo con el FMI y tenía que pasar por el Congreso, que no pasó nunca en la historia, todos hicieron acuerdos sin esas restricciones, se quejaron de la masterclass que le metimos a la política y les duele... Esperaban que no lo pudiéramos pasar por el Congreso, empezaron a llorar los ñoños republicanos... No me importan sus sentimientos, juego dentro de la ley, soy bilardista. Dentro de la cancha vale todo el reglamento, que la vayan a buscar, la tienen adentro”.

En ese sentido, el mandatario fue muy agresivo con el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien llamó “imbécil, incapaz e infradotado”.

Milei cerró su exposición anticipando que cada vez más gente viajará al exterior por el fortalecimiento del peso: “¿Qué quieren? Que seamos una manga de miserables que no podemos ni movernos de la casa. Digo, ¿en verano qué hacemos? Ponemos un fuentón de agua para refrescarnos. Sí, man, digamos, vamos a ser ricos y como parte de eso vamos a viajar por todo el mundo, sí. ¿Cuál es el problema si la saco del bolsillo mío? Digo, muchos blanquearon y esa plata que blanquearon, que entra como ingreso de capitales, sí, se la fueron y se la fumaron en otro país de vacaciones. ¿Cuál es el problema? Digo, por favor, digamos, traten de poder identificar a los simios. Bueno, no, los del planeta de los simios son más inteligentes que, digamos, estas bestias”.