El drama de la “Generación Silver”: según una encuesta, sólo 7% de los empleados privados tiene más de 50 años

Solo el 7% de las dotaciones de personal está integrado por empleados de entre 50 y 65 años (dpa)

De acuerdo a una encuesta realizada por Bumeran con profesionales de Recursos Humanos, solo el 7,41% de la dotación de sus empresas está conformada por empleados que tienen entre 50 y 65 años, mientras que casi la mitad de los colaboradores tienen entre 30 y 40 años y un tercio pertenecen a la década de 20 a 30 años.

A su vez, el 68% de las empresas consultadas no ha contratado personas de 55 años o más en el último año. Asimismo, cuatro de cada diez empresas indica rangos etarios en sus anuncios de búsqueda laboral, limitando las oportunidades para este grupo de trabajadores más grandes.

Fuente de habilidades y propósito

“La generación silver, es decir los que tienen 55 años o más, representan un pilar de estabilidad y conocimiento en el ámbito laboral. Con años de experiencia acumulada en diversos roles y sectores, este grupo etario tiene la capacidad de abordar desafíos complejos con una perspectiva única. En consecuencia, son una pieza clave para enfrentar los retos de las organizaciones actuales”, aseguraron desde Bumeran.

Según el informe del Ranking Silver 2024 de Great Place to Work Argentina, el 79% de los colaboradores Silver considera que su trabajo tiene un propósito significativo, un porcentaje superior al de otras generaciones. “Además de su compromiso y trayectoria, las personas silver destacan por su disposición a guiar a las generaciones más jóvenes, compartiendo conocimientos y fomentando un ambiente de aprendizaje continuo”, agregaron.

De acuerdo con los especialistas, los cambios demográficos observados en las últimas décadas están llevando a que cada vez más personas pertenezcan a este rango etario, por la mayor longevidad y la menor tasa de natalidad. De hecho, se calcula que para 2036 habrá, en el mundo, más gente de más 60 años que de menos de 10.

Persistencia del sesgo etario

El hecho de que haya cada vez más fuerza laboral disponible perteneciente a la generación silver, y que exista consenso sobre la importancia central de su aporte para los equipos de trabajo, genera nuevos desafíos en las empresas.

Según datos de Great Place To Work y Bumeran, incorporar talento Silver no es solo una cuestión de diversidad, sino una necesidad de negocio. “Los equipos multigeneracionales, donde las personas mayores cumplen un rol clave, fomentan el intercambio de conocimientos, la innovación y la resiliencia organizacional”, explicaron.

El 61% de los trabajadores Silver considera que la edad sigue siendo un factor excluyente en los procesos de selección (Getty Images)

Sin embargo, esto no se ve reflejado en las búsquedas laborales ni tampoco en la conformación de los talentos de las empresas de hoy. El sesgo etario o edadismo sigue siendo determinante.

De acuerdo a los datos recopilados, basados en la mirada del talento senior, un 61% de ellos considera que la edad sigue siendo un factor determinante para las empresas al decidir si contratar o no a alguien.

En esa línea, un 54% de los encuestados declaró haber sido rechazado en procesos de selección debido a su edad, cumpliendo con los requisitos. Y un 77% consideró que la edad es determinante al seleccionar a un nuevo talento.

A su vez, la exclusión en actividades sociales y la falta de oportunidades de ascenso también son prácticas que perciben comunes y que afectan directamente el bienestar y la motivación del talento Silver

Cómo integrar a la generación silver

Desde la empresa que elaboró el estudio, indicaron que el mercado laboral se encuentra frente a un importante desafío, que es poder integrar a un grupo etario que no solo evidencia habilidades necesarias para las organizaciones sino que, además, representa un porcentaje cada vez más amplio de la población.

¿Qué hacen, por lo tanto, las empresas para incluir? De acuerdo a los datos recopilados, un 62,96% de las organizaciones declara tener políticas de inclusión en sus estructuras. Sin embargo, solo el 11,11% cuenta con programas específicos que promueven la contratación equitativa de personas de diferentes edades.

Desde la mirada del talento silver, solo el 44% de las empresas lleva adelante políticas para la inclusión y el respeto por la diversidad etaria, dejando al resto sin estrategias concretas para este desafío.

“En Great Place to Work creemos que el futuro del trabajo se construye valorando la experiencia, no descartándola. Es momento de romper con los prejuicios y abrazar la riqueza que trae la diversidad generacional. La Generación Silver no solo tiene historia: tiene visión, tiene fuerza, y tiene muchísimo por aportar. Hoy más que nunca, necesitamos espacios donde todas las edades sumen, aprendan juntas y lideren el cambio hacia un mundo laboral más justo, más sabio y más humano”, señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina.

“En casi 7 de 10 organizaciones no se contrató a ninguna persona mayor de 55 años en el último año. Además, solo el 7% del talento en las organizaciones pertenece al rango de 50 a 65 años. Esto evidencia una baja representación de esta generación en el mundo laboral”, explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.