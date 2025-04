Las reservas brutas cayeron debajo de los USD 25.000 millones por la devaluación del yuan y las ventas del BCRA

El BCRA pasó en abril a registrar saldo vendedor en el mercado de cambios.

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista creció unos USD 65 millones respecto del viernes, a USD 394,5 millones, aunque el Banco Central volvió a vender divisas, en esta ocasión por USD 35 millones, para compensar la oferta.

En abril el BCRA pasó a un saldo negativo por su participación cambiaria de 35 millones de dólares.

El impacto de la devaluación del yuan chino respecto del dólar este lunes (-0,4%) y del oro (-1,5%) se notó en la caída de las reservas brutas, por unos USD 328 millones (-1,3%), a USD 24.791 millones, el stock más bajo desde el 23 de enero de 2024.

Fuentes del BCRA señalaron a Infobae que “casi USD 180 millones de la caída se deben a baja de cotizaciones: monedas y oro. Además hubo pagos” de deuda soberana.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 23.375 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcaron en el mismo plazo un ascenso de USD 3.583 millones o un 16,9%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023, limitadas en este caso por pagos de deuda en moneda extranjera, entre otros conceptos.

El Gobierno se encuentra en la etapa final de las negociaciones con el FMI por un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés) a 4,5 años. Las autoridades solicitaron un programa por USD 20.000 millones y apuntan a un desembolso inicial significativo.

El ex presidente del BCRA Martín Redrado declaró por FM Milenium que “la Argentina tiene un esquema bimonetario, se ha cerrado la canilla de pesos pero no se ha generado para que haya más dólares. Fiscal, monetario, financiero y cambiario: eso te hace un esquema sólido y el esquema cambiario de devaluación preanunciado no es de mis instrumentos favoritos porque genera efectos adversos. Argentina debe ir a una política cambiaria que nos dé permanencia y eso no es un esquema de devaluación preanunciada. Argentina no tiene una política cambiaria normal y anticíclica, con un BCRA q acumule reservas”.

“La deuda con el FMI no la contrajo este Gobierno, está tomando mochilas de los anteriores. Ahora hay que ver cómo se acumulan reservas. Lo que se debe plantear es cuál es el camino, hay que ir a un camino de un tipo de cambio único. Yo no propongo liberar el tipo de cambio ahora, lo que hay que hacer es ir quitando restricciones y acumular reservas. Ir hacia un tipo de cambio único va a llevar tiempo. Para mí sería equivocado devaluar, si devaluar sería el camino tendríamos la mejor economía del mundo porque hemos devaluado innumerables veces y cada vez somos más pobres”, continuó Redrado.

El economista Gustavo Ber subrayó que debido al “panorama global es que las novedades locales vienen quedando desplazadas a un segundo plano, más allá de que los inversores reconocen la importancia de que el acuerdo con el FMI otorgue el mayor desembolso inicial posible, en busca de reforzar las reservas y así llevar tranquilidad a los agentes mientras se continúan consolidando los progresos en la ‘macro’”.

“La debilidad de las monedas emergentes también debería incidir en la política cambiaria del gobierno, que en los papeles se mantiene sin cambios pese al nuevo contexto global, pero que en algún momento de 2025 debería ajustarse”, estimó Max Capital.

El BCRA dio cuenta de que el 1 de abril, los depósitos privados en dólares crecieron USD 48 millones, a 29.410 millones de dólares. En marzo la caída de estas colocaciones fue de 1.046 millones de dólares.

En 2025 los depósitos en moneda extranjera en efectivo exhiben una baja de USD 1.930 millones o 6,2%, desde los USD 31.340 millones del 30 de diciembre, mientras que ceden USD 5.168 millones o un 14,9% desde el récord de USD 34.578 millones del 31 de octubre de 2024.