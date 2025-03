Ricardo Delgado: “El acuerdo con el Fondo no va a solucionar ningún problema estructural”

El economista Ricardo Delgado, explicó que los detalles desconocidos del acuerdo con el Fondo hacen que los mercados se muestren volátiles (Matías Arbotto)

“El Gobierno dejó jugar a los mercados y eso se tradujo en errores no forzados que costaron dólares.” Con esa crítica, el economista Ricardo Delgado analizó en Infobae en Vivo las consecuencias de la incertidumbre en torno al acuerdo con el FMI. Según el especialista, el Ejecutivo no logró transmitir certezas y eso derivó en volatilidad cambiaria y pérdida de reservas.

“La comunicación es un activo central de toda política económica. El primero de marzo, en la apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente Milei avisó que iba a enviar el proyecto de Ley, que después fue un DNU. Se comenzó a hablar de ciertos cambios en la política cambiaria y se fue diciendo que venía el acuerdo, pero estamos a fin de marzo y todavía no se firma. Con eso, los mercados se pusieron muy nerviosos, tuvimos un marzo muy complicado en el que se perdieron casi USD 1.500 millones, productos de estas malas intervenciones”, señaló el director de Analytica Consultores.

“Forzado por esta realidad, el ministro de Economía (Luis Caputo) plantea que habrá un acuerdo de USD 20.000 millones con el Fondo, hablando con poca claridad de un aumento de las reservas brutas hasta los USD 50.000 millones. No sabemos de qué estamos hablando en términos de disponibilidad de esos fondos y si eso incluye o no la refinanciación del capital, que es parte de la renegociación. Todavía hay una enorme cantidad de detalles que están abiertos y que hacen que los mercados se hayan dado vuelta”, insistió el economista.

Ricardo Delgado cuestionó la estrategia de comunicación del Gobierno

“Un evento tan relevante como un acuerdo con el Fondo, hay que comunicarlo bien y cuando está prácticamente cerrado. Si dejás a los mercados jugar y no das precisiones, tenés estos resultado”, agregó.

Las condiciones del FMI

Según Delgado, en base a la experiencia de programas del Fondo con otros países, cuando el FMI presta busca, como todo acreedor, que el país que recibe el dinero tenga capacidad de pagarle el crédito. Eso implica, por supuesto, la acumulación de reservas.

En otro punto, el economista analizó las declaraciones del Presidente, quien en una entrevista afirmó que el acuerdo conducirá a que se alcance la cifra de USD 50.000 millones de reservas brutas. Desde su punto de vista, esto será difícil, dado que el Fondo generalmente desembolsa por tramos.

“Si el Gobierno logra que le pongan USD 20 mil millones de entrada, de libre disponibilidad y no se devalúa, va a ser algo inédito para la historia de los acuerdos con el Fondo”, insistió Delgado.

Con respecto a las condiciones para el desembolso, para el experto es probable que el organismo pida una unificación cambiaria. “Al Fondo no le gusta tener un dólar oficial, un MEP, un CCL, un blend para los exportadores. En esa unificación, quizás, haya esa devaluación que el Gobierno quiere evitar”, evaluó.

Para el economista, es probable que el FMI ponga como condición la unificación cambiaria (Reuters)

“La devaluación no resuelve ningún problema. Ahora, sostener una estrategia cambiaria como la actual, que es prácticamente un cambio fijo, implica perder reservas todo el tiempo. La pregunta es, si el Fondo, sabiendo que existe el goteo diario de reservas, va a poner esos USD 15.000 millones (de libre disponibilidad) para financiarlo. Yo lo veo difícil”, declaró Ricardo Delgado, en diálogo con Infobae.

Asimismo, el experto aseguró que aún llegando el crédito del FMI no existe la garantía de que la economía termine de estabilizarse. “Yo siempre dije que el acuerdo con el Fondo no va a solucionar ningún problema estructural. No te va a generar más dólares para que la economía funcione con tranquilidad”, remarcó.

El punto a favor del Gobierno, es que en las próximas semanas se va a empezar a levantar la cosecha de soja. No obstante, el economista indicó que en ese contexto aparecerá un nuevo problema para el Gobierno, que es definir qué dólar va a ofrecer por la liquidación de divisas.

El punto negativo, dijo, es que en julio Argentina debe pagar USD 4.600 millones a los bonistas privados.