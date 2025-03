¿Se termina el carry trade?: con el dólar bajo presión el incentivo para quedarse con pesos es cada vez menor

Dólares en mano: nadie quiere desprenderse de sus divisas ante la incertidumbre. REUTERS/Luisa González

Los mercados esperan definiciones sobre el acuerdo con el FMI, cuya concreción ya dan por descontada. Lo que quieren saber es el cuánto y el cómo: qué cantidad de fondos frescos llegarán con el nuevo programa y, sobre todo, qué sistema cambiario tendrá la Argentina una vez sellado el acuerdo. La incertidumbre sobre este último punto y la conjeturas que despierta llevan a muchos a creer que la era del carry trade al tope de las inversiones está llegando a su fin.

Desde el comienzo del plan Milei, el carry trade -pesificar una inversión en dólares, hacer tasa en pesos mientras el dólar está quieto y luego realizar la ganancia en moneda dura- cerraba por todos lados. Con el dólar oficial atado al crawling peg, del 2% y luego del 1% mensual, y la cotizaciones alternativas planchadas, cualquier instrumento en pesos generó buenos rendimientos. Hasta ahora.

“El círculo virtuoso que había logrado el gobierno, basado en la expectativa de continuidad del crawling y el carry trade, se revirtió y dio paso a un círculo vicioso. El mercado espera mayores definiciones sobre las condiciones del acuerdo para reducir la incertidumbre. Mientras tanto, sube la brecha, caen las reservas y crece el nerviosismo”, señaló un informe de Econviews.

La consultora de Miguel Kiguel advierte que un eventual escenario en el que se mantenga la estabilidad pero con una brecha más alta entre el oficial y los paralelos “reducirá el atractivo del carry trade y desacelerará los flujos financieros, aunque la llegada de la cosecha gruesa podría compensarlo en parte. Todo indica que la acumulación de reservas será más difícil.”

Los incentivos para hacer tasa eran sólidos, con buenos rendimientos en dólares de las tasas en pesos y con un Banco Central que se encargaba de controlar con cierta comodidad todos los segmentos del dólar. De hecho, conseguía comprar divisas en el mercado mayorista, el principal dato que se esgrime en el Gobierno para negar que haya atraso cambiario. Pero en las últimas seis ruedas el BCRA debió vender USD 1.200 millones, una racha negativa que no se observaba desde el final del gobierno de Mauricio Macri en 2019. Incluso en la época del año en que más liquidación de agrodólares debiera registrarse.

La falta de definiciones sobre el futuro esquema cambiario frena la llegada de dólares de los exportadores al mercado oficial. La liquidación del complejo agroindustrial informada por CIARA-CEC pasó de un promedio diario de USD 108 millones a tan solo USD 64 millones esta última semana. La posición del exportador es clara: si hay rumores de alza del dólar y retenciones bajas aseguradas hasta julio, ¿por qué apurarse a liquidar?

“El principal problema de este nuevo equilibrio es la falta de incentivos a vender divisas. Si la tasa en pesos no compensa los riesgos de devaluación, ¿por qué un exportador decidiría liquidar o un importador postergar su compra?”, se pregunta un informe de GMA Capital.

GMA Capital estima que si el acuerdo total es de USD 20.000 millones, al BCRA podrían quedarle USD 6.100 millones de libre disponibilidad. Si eso ocurriese, ¿será bien recibido por el mercado, después de que el propio Gobierno deslizara montos mucho mayores?

En medio de los nervios y las especulaciones sobre el FMI, el reporte destacó que una factor clave para impulsar las ventas del BCRA fue “el cierre de operaciones de carry trade de las entidades financieras. Ya desde el viernes los bancos habrían comenzado a cubrirse con venta de futuros de dólar a partir de la compra de dólares en el MLC, aprovechando la discrecionalidad que poseen sobre el manejo de los depósitos de dólares”.

GMA Capital resaltó que hubo inversores dispuestos a “dolarizarse a cualquier costo”. Y formuló una estimación para considerar: si como informó Bloomberg el FMI analiza un monto total de USD 20.000 millones, eso “dejaría tan solo USD 6.100 millones de libre disponibilidad”. A ese número habrá que añadirle un cronograma para saber cuán fuerte será la posición de reservas del BCRA. Si finalmente ese es el monto final de fondos frescos, ¿será bien recibido por el mercado, después de que el propio Gobierno deslizara montos mucho mayores?

Mientras no haya más noticias concretas, la incertidumbre seguirá reinando ya que lo que se vislumbra no es un movimiento en el dólar sino un cambio de régimen, una nueva etapa del plan, tal vez sin crawling peg ni dólar blend para los exportadores.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el presidente de Argentina, Javier Milei. REUTERS/Louisa Gouliamaki

Que la Argentina cerrará un acuerdo con el FMI se da por descontado y está priceado en todas las cotizaciones. Las dudas vienen por otro lado. “El trasfondo de todo el hormigueo financiero sigue siendo si el FMI acepta o no dar fondos frescos a cambio de… nada. En realidad, ‘nada’ no es poco : es mantener lo que ya se hizo, especialmente la conducta fiscal. Pero no hay dudas de que el staff del FMI ya aprendió la lección argentina de que no tiene sentido usar los pocos dólares que se puedan dar en defender una paridad que se percibe artificial”, señaló un informe de la consultora LCG.

Lo cierto es que, aún en el mejor de los escenarios, el dinero del FMI ingresaría al país a fines de abril. Si hasta entonces el Banco Central sigue “muy vendedor” en el mercado oficial, explica un informe de la consultora 1816, se abren tres posibilidades: que el gobierno intervenga en el mercado de futuros, que deba confirmar expresamente que se mantendrá el crawling peg o bien que implemente “una nueva política cambiaria, sea cual sea, antes de que llegue el dinero del FMI”.

Por otra parte, 1816 agrega otro de los datos centrales para analizar en la semana corta que comienza: la licitación de bonos del Tesoro en pesos. La consultora destacó que la semana pasada hubo “caída de títulos en pesos a tasas fija en combinación con mucha compra de bonos dólar linked”, lo que a su juicio refleja las dudas que caen sobre el régimen cambiario.

La subasta se realizará el jueves pero el martes se conocerán sus pautas. “¿Volverá a ofrecer el tesoro bonos dólar linked?” se pregunta la consultora. Hasta hace poco, el equipo económico se jactaba de la nula demanda de esos títulos y lo tomaba como una señal de estabilidad del dólar. El escenario ya no parece ser el mismo.