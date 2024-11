Cómo puede hacer una pyme para exportar sin pagar impuestos: los detalles de un sistema que acaba de relanzar el Gobierno

Son más de 5.000 empresas las que importan y exportan en la Argentina actualmente y que podrían utilizar el renovado sistema Repostock

La Secretaría de Industria y Comercio lanzó esta semana un nuevo sistema que le permitirá a las pequeñas y medianas empresas exportadoras importar sin pagar impuestos los insumos que utilizarán en los procesos productivos de esos bienes que luego venden al exterior. Es el denominado Repostock, un sistema que si bien existía, ahora fue renovado y digitalizado para que a las empresas les resulte muy sencillo utilizarlo e impulsarlas a llevar sus productos al mundo.

Tras el decreto 779 publicado a comienzos de septiembre, el organismo que dirige Pablo Lavigne emitió la reglamentación la semana pasada y este martes se realizó su lanzamiento, ante la presencia de más de 200 empresarios pymes. Ahora sólo resta la reglamentación de la Aduana, por lo que la estimación oficial es que en 10 días el sistema esté plenamente vigente.

¿En qué consiste? ¿Cómo pueden hacer las pymes para utilizarlo?

El Repostock es un sistema que permite importar sin impuestos los insumos industriales utilizados en un producto exportado. El beneficio alcanza tanto al exportador como a los proveedores nacionales de hasta dos eslabones atrás en la cadena de producción. Según precisó el Gobierno, “el objetivo de la política es que no se exporten impuestos que disminuyen la competitividad”.

Actualmente existe un esquema que le permite a los exportadores no pagar los impuestos sobre los insumos que utiliza. Es el sistema de importación temporaria, pero contempla la condición de que en 1 año, con la posibilidad de 1 más de prórroga, la empresa haya transformado los insumos en un bien exportable y concrete la venta al exterior. De lo contrario, comienza a correr un interés del 2% mensual por sobre los tributos adeudados. Como la pyme no quiere correr este riesgo porque hay muchas que tal vez no cuentan con la certeza de que podrán concretar la exportación, y quieren evitar las multas, el nuevo Repostock podría ser una solución para ellas, sostienen en Comercio.

El secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, relanzó este martes el sistema Repostock, ante más de 200 empresarios

Tal como su nombre lo indica, este esquema (reposición de stocks) permite empezar el circuito por el final. Es decir que la pyme importa los insumos, paga todos los impuestos correspondientes y recién cuando concreta la exportación se le va generando un crédito con el cual puede luego ir reponiendo esos insumos ya sin pagar los tributos (derechos aduaneros, tasa estadística, IVA, IVA adicional, impuesto PAIS y percepción de Ganancias). Para ello, cuenta con un plazo de 360 días desde realizada la exportación.

“Las pymes no tienen tanta previsibidad en sus exportaciones. No se animan a usar ese esquema. Porque si no pudieron cumplir, la Aduana no sólo te penaliza con los impuestos sino que te cobra 2% mensual del valor de los tributos. Como no quieren correr ese riesgo, no lo utilizaban. Y si bien existía en Repostock, antes había que presentar muchos papeles en la Aduana y tardaban 6 meses en emitir la disposición”, explicó una fuente oficial a Infobae. Y agregó que a partir de ahora, “el trámite ya no depende más de la Aduana, sino que se creó un sistema que, mediante el cruzamiento de información, solo te genera el crédito, que es la cantidad de insumos que la pyme puede importar sin pagar tributos”.

Los pasos a seguir para utilizar el sistema

Obtener el certificado de tipificación. Este certificado es emitido por la Secretaría de Industria y Comercio, a través de la Dirección Nacional de Comercio Exterior y tiene hoy validez por 10 años. Es un documento que detalla cómo se relacionan los productos que se importan con los que se exportan. Pueden incluirse varios productos en un mismo certificado o tener varios. En el caso del sistema Repostock, se debe pedir antes de realizar la exportación. Según las fuentes oficiales, hoy están tardando entre 30 y 40 días para emitirlos, pero la idea es que en un plazo no muy lejano pueda ser de apenas 15 días. dar de alta el o los certificados de tipificación. Ingresar a https://repostock.vuce.gob.ar con CUIT y clave fiscal y En cada despacho de exportación, hay un campo que dice “ventaja”. Ahí debe invocarse la ventaja Repostock. ¿Qué significa? Que la empresa le dirá al sistema que en determinados despachos quiere generar el certificado para luego reponer existencias sin pagar impuestos. Se genera el certificado de reposición de existencias. Cuando luego la empresa repone esos insumos sin pagar impuestos, en ese despacho de importación debe volver a invocar la ventaja tributaria obtenida.

Fuentes del Gobierno afirmaron que el año pasado, con el viejo Repostock manual, hubo solamente 73 usuarios que lo utilizaron, cuando son más de 5.000 las empresas que importan y exportan en la Argentina y, por ende, que podrían utilizarlo. Respecto de la importación temporaria tradicional, en lo que va de este año las compras de insumos bajo este esquema ascendieron a USD 10.000 millones y se exportó por el doble. “Eso significa que das un beneficio tributario porque lo que se exporta es agregado de valor”, dijo la fuente consultada.