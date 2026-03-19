Polémica con un tradicional edificio que se demolerá en la Avenida Alvear: proyecto de mega lujo y tensión entre empresarios

La propiedad de Avenida Alvear 1628 (Google)

Allí funcionó la emblemática tienda de Ermenegildo Zegna en la Avenida Alvear. En el número 1628 de ese tradicional y coqueto trazado porteño de Recoleta, sin dudas el más coqueto, tradicional y lujoso de la ciudad de Buenos Aires.

La propiedad de dos pisos ya está en proceso de demolición y allí se construirá una edificio de 9 pisos que tendrá en su planta baja un local de 300 metros cuadrados de una marca de super lujo, cuyo contrato se está cerrando por estas horas.

En la misma manzana se encuentran edificios de valor histórico, como el Palacio Fernández Anchorena —sede de la Nunciatura Apostólica—, el Palacio Duhau —hoy Park Hyatt Buenos Aires— y el Palacio Casey, que actualmente alberga al Ministerio de Cultura.

A pesar de contar con las autorización pertinentes del gobierno porteño, la propiedad quedó envuelta en una polémica entre empresarios del mundo inmobiliario y dudas sobre la protección patrimonial de la zona.

Render del edificio que se levantará en el terreno de Recoleta

La construcción ya tenía permiso de demolición desde hace un par de años y ahora comenzaron los trabajos. La obra está dirigida por Pride Developer y recibió fuertes críticas de otro jugador del mercado inmobiliario: Izrastzoff.

“Acabamos de ver que el GCBA autorizó la demolición total de un edificio patrimonial en la avenida más emblemática de Buenos Aires. Escándalo es poco”, posteó en X Izrastzoff.

“Todo lo que se pueda hacer para frenar este permiso debe hacerse rápido, porque el riesgo de que demuelan entre gallos y medianoche es real. No estamos en contra del desarrollo ni somos los fanáticos de La Ciudad Museo pero este edificio puede mantenerse y desarrollar arriba otro volumen como se ha hecho en Aberg Cobo y en muchos otros edificios como el club francés, etc. etc.”, agregaron.

“Es insólito el reclamo. Está todo en regla, es un inmueble que no está protegido, se hizo en los 90 y la protección es para los anteriores a 1942. No hay cuestiones patrimoniales... la obra ya arrancó, ya se está demoliendo. En 24 meses estará lista”, le dijo a este medio Maximiliano Mustafá, CEO de Pride.

“Izrastzoff se queja porque se quedó afuera del negocio. Querían venderlo ellos y lo va a vender Sotherby’s”, agregó.

Allí se hará un local comercial de 300 metros –“que ocupará una marca muy grande global”, prometió el empresario– y tendrá 9 plantas con pisos y semipisos de entre 90 y 180 metros cuadrados y valores de hasta USD 2 millones.

“Empezamos a reclamar con otra demolición de la zona que no estaba protegida y la terminaron demoliendo. Debería estar protegida. La Ciudad tendría que hacer un catálogo renovado con lo que se puede tocar y lo que no. La ley habla de protección de propiedades hasta el año 1942, pero hay que cambiarla de manera urgente. Hay que proteger a la avenida Alvear y muchos otros trazados porteños”, dijo Iuri Izrastzoff, director de la inmobiliaria.

“El edificio fue reformado en los ‘90, pero es mucho más antiguo. Antes era una casa: tiene la firma del arquitecto en la fachada. Es una propiedad que tuvo dos vidas. Nosotros hace 16 años tenemos una revista de protección del patrimonio de Buenos Aires y decir que hacemos estos reclamos por un tema comercial es nefasto. Es una mentira grotesca. El edificio sigue en pie, pasé hace un rato. Al menos debería mantenerse la fachada. La Ciudad debería hacer algo ya”, afirmó.

Como se dijo, esta propiedad pasó por varias instancias. En 2022 intervino la Nación –por medio de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos– y se frenó su demolición. Luego vino la autorización de 2024 que se demoró hasta ahora, cuando empezaron las obras, y también la quejas.