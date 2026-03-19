Los detalles de la reunión entre Enzo Fernández y el técnico del Chelsea luego de que el argentino pusiera en duda su continuidad

Liam Rosenior reemplazó a Enzo Maresca en la dirección técnica del Chelsea (Crédito: Reuters/Phil Noble)

El sugestivo mensaje de Enzo Fernández después de quedar eliminado en los octavos de final de la Champions League con Chelsea a manos del París Saint-Germain (PSG) dejó un tembladeral de especulaciones sobre su futuro, ya que no confirmó su permanencia en el club más allá de mitad de año. Y su entrenador Liam Rosenior tomó cartas en el asunto: mantuvo una reunión con el símbolo del plantel y transmitió un discurso que intentó ser tranquilizador en el tramo final de la temporada.

El diario The Guardian recogió los dichos del director técnico en la previa al encuentro de este fin de semana contra Everton como visitante en la Premier League. En este sentido, Rosenior no ocultó los temas de conversación de ese cónclave con el campeón del mundo a nivel clubes y selección: “No solo sobre sus comentarios, sino también sobre cómo se sentía y cómo podemos mejorar como equipo. Es uno de los capitanes del club”.

Acto seguido, el ex DT del Racing de Estrasburgo aseguró que las frases de Fernández tomaron una trascendencia que no era la deseada por el jugador: “Lo que diría es que me dejó muy claro lo feliz que está aquí en este club, lo mucho que quiere ganar y la pasión que siente por triunfar. También me dijo que, por la traducción y las emociones, sus palabras se malinterpretan. Para mí, está totalmente comprometido con este grupo y con ganar aquí”.

Las declaraciones de Liam Rosenior reflotaron los dichos de Enzo Fernández sobre su futuro inmediato en el Chelsea tras perder 5-2 y 3-0 en los dos duelos ante el PSG. Durante su entrevista con ESPN, Fernández, de 25 años, fue consultado explícitamente sobre su continuidad en el club después de la próxima Copa del Mundo. Su respuesta dejó abiertas todas las posibilidades. “No lo sé, no sé. Ahora estoy pensando acá. Quedan ocho partidos, la FA Cup y después está el Mundial. Después, se verá, vamos a ver”, manifestó.

El argentino arribó al Chelsea a principios de 2023 tras una transferencia de 121 millones de euros, cifra que en ese momento se constituyó como la más elevada en la historia de la Premier League. En las últimas tres temporadas, convirtió 28 goles y 29 asistencias en 160 partidos. En la actual campaña, mantiene un rendimiento destacado con 12 tantos y 6 pases de gol en 45 compromisos oficiales.

Real Madrid ha seguido de cerca la evolución del mediocampista desde su llegada a Europa. En diciembre de 2022, el club español lo consideró como una posible alternativa a Jude Bellingham, aunque nunca formalizó una oferta concreta. Semanas antes del Mundial de Clubes, diversos medios del Viejo Continente especularon con un trueque por Rodrygo, pero la operación no se materializó. La última novedad es que Chelsea lo declaró transferible para el inicio de 2026.

*El compacto del 3-0 de PSG ante Chelsea en Inglaterra

Por otro lado, Enzo Fernández analizó las causas de la derrota en la serie eliminatoria: “Creo que perdimos el control en la ida. En los últimos 15 minutos nos hicieron tres goles. Es una diferencia muy grande en el fútbol hoy en día. Cometimos errores, los pagamos y esto es fútbol. Son detalles. Al final, PSG pudo aprovechar los errores que cometimos en la ida. Y después, acá, cuesta arriba, en los primeros cinco minutos te hacen un gol. Felicito a PSG porque fue mucho mejor que nosotros y nos derrotó bien tácticamente”.

Los aficionados del Chelsea permanecen atentos a las señales del futbolista sobre su permanencia, en un contexto donde el club necesita sumar puntos para clasificar a la próxima edición de la Champions League. El equipo se encuentra actualmente en la sexta posición de la liga inglesa con 48 puntos, a solo tres de los puestos de clasificación a ese certamen y aún disputa los cuartos de final de la FA Cup.

En una respuesta directa a la situación que atraviesa, Fernández expresó a ESPN: “Desde que llegué a Chelsea, han pasado situaciones iguales a las de ahora. Ahora, toca apoyar a mis compañeros. Quedan ocho partidos de Premier League, estamos en FA Cup, podemos dar vuelta la situación y cumplir los objetivos que quiere el club: clasificar a Champions y ganar la FA Cup; jugamos al fútbol para ganar”.

La agenda del Chelsea contempla el próximo compromiso este sábado a las 14:30 (hora argentina) frente al Everton, por la fecha 31 de la Premier League.

Chelsea cayó 8-2 en los 180 minutos ante PSG (Crédito: Reuters/Andrew Couldridge)