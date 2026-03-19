El Banco Central compró USD 132 millones, pero las reservas anotaron su séptima caída consecutiva

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El BCRA hilvanó 52 jornadas consecutivas con compras de divisas por más de USD 3.600 millones. REUTERS/Enrique Marcarian El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 52 jornadas seguidas adquiriendo divisas en un contexto de estabilidad en el mercado cambiario. Este jueves, la entidad sumó USD 132 millones, el mayor monto de marzo, y acumula compras por más de USD 3.600 millones de dólares en lo que va del año, pero las reservas internacionales exhibieron su séptima caída consecutiva. Desde que comenzó la cuarta fase del programa monetario, en enero, el BCRA incrementó sus reservas en USD 3.611 millones, superando un tercio de la meta anual establecida para 2026. Para sostener estas compras, la autoridad monetaria optó por emitir pesos sin aplicar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez emitida a través de colocaciones de deuda interna. El Ministerio de Economía, en las últimas licitaciones, priorizó evitar un aumento de la base monetaria para contener tanto la inflación como posibles variaciones en la cotización del dólar. Las previsiones oficiales proyectan que la acumulación neta de reservas para 2026 se ubique entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. Según el presidente del BCRA, Santiago Bausili, el ritmo de compra de dólares estará determinado principalmente por el apetito de moneda local y la llegada de divisas al país. Hasta la fecha, el volumen adquirido en el año equivale al 36% del objetivo propuesto para el año. El BCRA fijó un límite diario para la compra de dólares, que no puede superar el 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios, y formalizó acuerdos con empresas y entidades para canalizar operaciones fuera del mercado mayorista, apuntando a evitar presiones en el mercado de cambios. div style="position: relative; width: 100%; height: 0px; padding: 71.31% 0px 0px; overflow: hidden; will-change: transform;">

Las reservas internacionales se ubicaron en USD 43.702 millones al cierre de la última jornada, mostrando una reducción de USD 793 millones respecto al día previo por caídas de aproximadamente USD 600 millones en la valuación de activos que integran el patrimonio del organismo.

Al finalizar el mes anterior, el stock de reservas había alcanzado USD 46.905 millones, el mayor nivel desde que asumió la actual administración y el más alto en seis años, tras los 47.448 millones registrados entonces. Los pagos de deuda y los cambios en la valuación de activos impactaron en estos movimientos.

El fortalecimiento de las reservas estuvo condicionado por las necesidades financieras del Tesoro, que acudió al BCRA para adquirir divisas y afrontar vencimientos, lo que moderó el ritmo de crecimiento del stock. El flujo de dólares que permitió la intervención oficial provino en gran parte de la liquidación de exportaciones agropecuarias y de colocaciones de deuda realizadas por empresas y provincias. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de obligaciones negociables y bonos provinciales aportaron 11.000 millones de dólares.

Este jueves, Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), destacó la continuidad en la acumulación de reservas por parte del Banco Central durante 2025. No obstante, se abstuvo de precisar un plazo para la conclusión de las conversaciones entre el equipo técnico del organismo multilateral y los funcionarios del Ministerio de Economía.

“El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando”, dijo la vocera del FMI durante la conferencia de prensa internacional que ofreció en Washington.

“Como hemos discutido aquí, para reconstruir las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina ha comprado cerca de 3.500 millones de dólares, en reservas desde el inicio del año", afirmó Kozack. Y sintetizó: “Esto es equivalente a cerca de setenta millones de dólares de Estados Unidos por día”.

El dólar operó estable

El mercado cambiario local registró este jueves una operatoria significativa, con USD 590,6 millones negociados en el segmento contado. La cotización mayorista del dólar avanzó apenas 50 centavos respecto al cierre previo y terminó en $1.394,50, aunque en lo que va de marzo acumula una baja de 2,50 pesos.

Para la jornada, el Banco Central fijó el techo de la banda cambiaria en $1.637,01. Así, el tipo de cambio oficial se ubicó a 242,51 pesos por debajo de ese límite, lo que representa una diferencia del 17,4%, la mayor distancia observada desde el 1 de julio del año pasado, cuando llegó al 18%.