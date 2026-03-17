Economía

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en marzo 2026

Ajustes recientes y nuevos valores impactan en los ingresos y bonos del personal doméstico en todo el país

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El incremento salarial para el
El incremento salarial para el personal de casas particulares incorpora bonos y adicionales según la carga horaria y la región (Imagen ilustrativa Infobae)

La hora de limpieza para el personal de casas particulares en Argentina volvió a actualizarse en marzo de 2026, tras la última resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El nuevo esquema salarial impacta en los valores por hora, los sueldos mensuales y los montos de los bonos no remunerativos, alcanzando a quienes realizan tareas de limpieza, lavado y planchado en hogares de todo el país.

En la categoría de tareas generales, la hora de trabajo se establece en $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. Para quienes trabajan jornada completa bajo esta modalidad, el salario mensual asciende a $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro. Estos valores conforman la base de referencia para la mayor parte de las empleadas y empleados domésticos.

El ajuste salarial también abarca otras categorías del régimen. En tareas de asistencia y cuidado de personas, la hora se paga $3.599,86 con retiro y $4.012,14 sin retiro, mientras que el salario mensual se fija en $455.160,14 con retiro y $505.578,34 sin retiro. Quienes cumplen funciones específicas como cocina, jardinería o chofer, perciben por hora $3.807,87 con retiro y $4.161,54 sin retiro. El sueldo mensual para estas tareas es de $466.154,67 con retiro y $517.277,03 sin retiro.

En el caso de las trabajadoras y trabajadores caseros, el valor tanto de la hora como del salario mensual resulta de $3.599,86 y $455.160,14 respectivamente, sin distinción entre retiro o sin retiro. Para el personal de supervisión, la hora se paga $4.013,30 con retiro y $4.382,63 sin retiro, mientras que el salario mensual asciende a $500.649,26 con retiro y $556.024,76 sin retiro.

El bono no remunerativo para
El bono no remunerativo para el personal de casas particulares varía entre $8.000 y $20.000, según la cantidad de horas trabajadas por semana

Además de los salarios básicos, el esquema salarial de marzo de 2026 incorpora un bono no remunerativo mensual, cuyo monto depende de la carga horaria semanal. Quienes trabajan menos de 12 horas por semana reciben $8.000, entre 12 y 16 horas perciben $11.500 y para quienes superan las 16 horas el bono asciende a $20.000. Este bono debe abonarse junto con el salario, pero no integra el básico ni se toma en cuenta para aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

El régimen de casas particulares contempla, además, dos adicionales obligatorios. El primero es el adicional por antigüedad, que representa un 1% extra sobre el salario por cada año trabajado con el mismo empleador. El segundo corresponde a la zona desfavorable y consiste en un 30% extra sobre el salario mínimo, aplicable a quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y en el partido bonaerense de Patagones.

La formalización de la relación laboral exige la registración del personal en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) bajo el régimen especial para casas particulares. La registración asegura el acceso a obra social, aportes jubilatorios y cobertura ante accidentes de trabajo, además de permitir el acceso a licencias por enfermedad, maternidad y vacaciones pagas.

El empleador debe abonar el salario a través de medios que permitan acreditar la operación, ya sea en efectivo, transferencia bancaria o cualquier otra modalidad con comprobante. En el caso del personal mensualizado, el pago debe realizarse dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes siguiente. Para quienes trabajan por hora, la remuneración se abona al finalizar la jornada o la semana, según el acuerdo entre las partes.

El adicional por zona desfavorable
El adicional por zona desfavorable representa un 30% extra sobre el salario mínimo y se aplica en varias provincias del sur argentino (Europa Press)

El trabajo en casas particulares abarca tareas de limpieza, mantenimiento del hogar, preparación de comidas, lavado y planchado de ropa, asistencia de personas mayores o con discapacidad, cuidado de niños, jardinería, conducción de vehículos y funciones de casero. Cada una de estas actividades encuentra su correspondiente categoría y escala salarial, lo que permite ajustar el pago conforme a las responsabilidades y la carga horaria.

Más de un millón de personas en Argentina prestan servicios en casas particulares, en su mayoría mujeres. La regularización del trabajo y la actualización de las escalas salariales constituyen demandas frecuentes del sector, en busca de mejores condiciones laborales y mayor protección social. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares revisa periódicamente los valores salariales para acompañar la evolución del costo de vida y la inflación.

Para consultas y denuncias, el Ministerio de Capital Humano dispone de líneas de atención y canales online para empleadores y trabajadores. La AFIP también ofrece información actualizada sobre escalas salariales, trámites de registración y derechos laborales.

Los valores fijados para marzo de 2026 seguirán vigentes hasta la próxima revisión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que monitorea la situación del sector y convoca a negociar nuevas paritarias en función de la coyuntura económica.

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