Política

“Tiro al facho”: la repudiable “intervención” en Facultad de Medicina en la que había que tirarle dardos a Javier Milei

En las escalinatas de acceso al centro de altos estudios se vio una foto del jefe de Estado en el centro de una diana. El escrache de un militante libertario y el violento cruce verbal con estudiantes de izquierda

Guardar

El rostro del presidente Javier Milei ubicado en un blanco o diana, el objetivo para disparar, durante un acto político en la Facultad de Medicina, que fue denunciado por un militante libertario

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles en la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuando representantes del centro estudiantil La Marea, alineado políticamente con el Movimiento Social de los Trabajadores (MST) y el Frente de Izquierda, fueron escrachados por un militante libertario.

Este joven, de remera amarilla y con la frase (Somos Libres), mostró una diana, el blanco al que se tiran dardos (también se pueden disparar balas o flechas, según el caso) representado con anillos concéntricos para puntuar y bajo el título “Tiro al facho”.

La particularidad de este dispositivo artesanal es que en el objetivo central (o “mosca”, como se dice en la jerga) no había un número, sino una foto con la cara del presidente de la Nación, Javier Milei. A su alrededor, estaban los rostros del dictador Jorge Rafael Videla; el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz; el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; y el del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Así como la cara de
Así como la cara de Milei, figuraban también en el blanco los rostros de Videla, Trump, Martínez de Hoz y Netanyahu

“Tirale un tiro a Milei”, expresó en su video de denuncia el joven mientras intentaba filmar el “juego” que habían montado en Medicina, mientras le salían al cruce varios integrantes del grupo de izquierda. “Defendemos derechos humanos acá. Todos los derechos humanos defendemos”, decía a cámara una joven que increpaba a quien filmaba la escena.

Los cruces verbales continuaron, con acusaciones de incitación a la violencia y exigencias de que las cámaras no grabaran los rostros de los manifestantes. Por su parte, el jefe de Estado compartió el video en sus redes sociales bajo una escueta frase: “Civilización o barbarie. Fin”.

El presidente Milei compartió en
El presidente Milei compartió en sus redes el video en el que se ve su rostro en el centro de una diana

Qué dijeron desde La Marea

Desde el sitio oficial de la agrupación estudiantil de izquierda dieron su versión de los hechos. Una de sus representantes denunció a cámara, luego de clavar un dardo en la fotografía de Milei: “A los fachos, ni cabida. Hoy, un militante libertario nos vino a patotear durante nuestra intervención reivindicando la memoria, la verdad y la justicia de los más de 140 desaparecidos de nuestra facultad“, sostuvo con vehemencia.

En el video se ve, desde la cámara de uno de los miembros de La Marea, cómo discute el joven que filmó la escena con las integrantes del centro universitario. “Hace 50 años, los milicos quisieron cerrar las universidades, y hoy el ajuste de Milei, también. Por eso necesitan borrar la historia. Pero nosotros somos su revancha y, por cada compañero, hoy vamos a seguir peleando, porque están más presentes que nunca y no pudieron barrer sus banderas. Este 24 de marzo movilizá con nosotres (sic) y este sábado sumate a la visita guiada a la ESMA con sobrevivientes de la dictadura“, dijo a cámara.

El acto de La Marea en Facultad de Medicina en donde hubo una fuerte discusión con un militante libertario que escrachó una intervención artística con la figura del presidente Milei

Con el cántico “olé, olé, olé, olá, adonde vayan los iremos a buscar”, consigna repetida en cada marcha en contra de la dictadura, las mujeres le cantaban al joven libertario, también en claro signo de provocación.

Los estudiantes aprovecharon la ocasión para invitar a sumarse a la marcha del 24 de marzo, fecha en que se recuerdan los 50 años del golpe de Estado de 1976. Además, convocaron a una visita guiada a la ESMA junto a sobrevivientes del terrorismo de Estado, como parte de las actividades para reivindicar la memoria, la verdad y la justicia.

Manifestantes de La Marea increparon
Manifestantes de La Marea increparon al joven cantándole consignas contra la dictadura

La intervención finalizó con consignas que remiten a la búsqueda de justicia y la continuidad de la militancia estudiantil, en un contexto de creciente debate sobre el rol de la educación pública y la memoria histórica en la sociedad argentina.

El episodio reflejó las tensiones que persisten en el ámbito universitario frente a los reclamos de memoria y derechos humanos, así como el rechazo explícito a posturas negacionistas o autoritarias.

Temas Relacionados

dianadardosJavier Milei24 de marzoLa MareaFacultad de MedicinaFrente de IzquierdaMSTescracheúltimas noticias

Últimas Noticias

Una comuna de Entre Ríos debió cerrar por falta de fondos para afrontar sus gastos de funcionamiento

Se trata de la localidad de La Providencia, que bajó las persianas ante la carencia de recursos para costear los servicios. El Gobierno provincial aseguró que la comuna está atravesando cambios institucionales

Una comuna de Entre Ríos

Fracasó otra reunión para mejorar el salario mínimo de los docentes y podría haber más medidas de fuerza

El Gobierno mantuvo su oferta de elevar el sueldo de $500 mil a $650 mil en marzo y agregó la suba a $700 mil en abril, aunque los sindicatos rechazaron la propuesta. Volverán a reunirse el 8 de abril

Fracasó otra reunión para mejorar

El Gobierno enviaría mañana la reforma del Código Penal y un paquete de leyes sobre propiedad privada

Se espera el ingreso de los proyectos al Congreso antes de que finalice la semana. Qué dice cada norma. Los casos de discapacidad y presupuesto universitario

El Gobierno enviaría mañana la

El Gobierno desclasificará y publicará documentos históricos de la SIDE correspondientes al período 1973-1983

El trabajo es llevado a cabo por la propia Secretaría de Inteligencia de Estado, según lo dispuesto por Javier Milei. En la primera etapa, se publicará un conjunto de 26 documentos oficiales, distribuidos en 492 páginas, que abarcan la última presidencia de Juan Domingo Perón y la última dictadura militar

El Gobierno desclasificará y publicará

Mauricio Macri: “El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso”

El expresidente encabezó un acto en Parque Norte para relanzar al PRO. Aunque aclaró que no coincide en todo con el gobierno libertario, reafirmó la lealtad al camino del cambio. “Sabemos que el kirchnerismo no está muerto y cuando intente volver, vamos a estar ahí para impedirlo”, aseguró

Mauricio Macri: “El PRO no
DEPORTES
Sorteo de la Copa Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

“Yo vi esa final, él metió un gol”: el divertido cruce entre Juanfer Quintero y Rodrygo al recordar el triunfo de River a Boca en la Libertadores 2018

Rotura de ligamentos cruzados: cómo evitar la lesión más temida en el deporte

La sospecha de Ferrari sobre Mercedes que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Furia y eliminación de Tagliafico de la Europa League: fue expulsado en el último segundo en la derrota del Olympique Lyon ante Celta

TELESHOW
Leticia Brédice habló de los

Leticia Brédice habló de los problemas que tuvo con su cuerpo: “Tomaba anfetaminas para poder pertenecer”

Preocupación por la salud de Andrea del Boca: se fue en ambulancia de Gran Hermano y Telefe emitió un comunicado

El productor de Emilia Mernes habló del escándalo con María Becerra y Tini Stoessel: “La envidia y el miedo”

Oriana Sabatini felicitó a Paulo Dybala por su primer Día del Padre: "Mi vida"

Araceli González salió en defensa de Emilia Mernes: "El bullying también es para las lindas"

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán ejecutó

El régimen de Irán ejecutó a tres manifestantes, entre ellos un atleta profesional de 19 años

El Salvador deberá revisar las penas de prisión perpetua, según abogado constitucionalista

“Hay muchísimo miedo a la represión, nadie quiere salir a la calle”: así es la vida cotidiana en la Cuba bloqueada por Estados Unidos

“Cada voto cuenta, vota por los que amas”: más de 1,2 millones de peruanos en el exterior podrán participar en las elecciones generales

“Superar los S/ 9,000 millones en captaciones de ahorros es una señal clara de la confianza”: caja municipal reporta crecimiento de 11% en depósitos