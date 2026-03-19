“Tiro al facho”: la repudiable “intervención” en Facultad de Medicina en la que había que tirarle dardos a Javier Milei

El rostro del presidente Javier Milei ubicado en un blanco o diana, el objetivo para disparar, durante un acto político en la Facultad de Medicina, que fue denunciado por un militante libertario

Momentos de tensión se vivieron en la tarde de este miércoles en la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuando representantes del centro estudiantil La Marea, alineado políticamente con el Movimiento Social de los Trabajadores (MST) y el Frente de Izquierda, fueron escrachados por un militante libertario.

Este joven, de remera amarilla y con la frase (Somos Libres), mostró una diana, el blanco al que se tiran dardos (también se pueden disparar balas o flechas, según el caso) representado con anillos concéntricos para puntuar y bajo el título “Tiro al facho”.

La particularidad de este dispositivo artesanal es que en el objetivo central (o “mosca”, como se dice en la jerga) no había un número, sino una foto con la cara del presidente de la Nación, Javier Milei. A su alrededor, estaban los rostros del dictador Jorge Rafael Videla; el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz; el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; y el del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Así como la cara de Milei, figuraban también en el blanco los rostros de Videla, Trump, Martínez de Hoz y Netanyahu

“Tirale un tiro a Milei”, expresó en su video de denuncia el joven mientras intentaba filmar el “juego” que habían montado en Medicina, mientras le salían al cruce varios integrantes del grupo de izquierda. “Defendemos derechos humanos acá. Todos los derechos humanos defendemos”, decía a cámara una joven que increpaba a quien filmaba la escena.

Los cruces verbales continuaron, con acusaciones de incitación a la violencia y exigencias de que las cámaras no grabaran los rostros de los manifestantes. Por su parte, el jefe de Estado compartió el video en sus redes sociales bajo una escueta frase: “Civilización o barbarie. Fin”.

El presidente Milei compartió en sus redes el video en el que se ve su rostro en el centro de una diana

Qué dijeron desde La Marea

Desde el sitio oficial de la agrupación estudiantil de izquierda dieron su versión de los hechos. Una de sus representantes denunció a cámara, luego de clavar un dardo en la fotografía de Milei: “A los fachos, ni cabida. Hoy, un militante libertario nos vino a patotear durante nuestra intervención reivindicando la memoria, la verdad y la justicia de los más de 140 desaparecidos de nuestra facultad“, sostuvo con vehemencia.

En el video se ve, desde la cámara de uno de los miembros de La Marea, cómo discute el joven que filmó la escena con las integrantes del centro universitario. “Hace 50 años, los milicos quisieron cerrar las universidades, y hoy el ajuste de Milei, también. Por eso necesitan borrar la historia. Pero nosotros somos su revancha y, por cada compañero, hoy vamos a seguir peleando, porque están más presentes que nunca y no pudieron barrer sus banderas. Este 24 de marzo movilizá con nosotres (sic) y este sábado sumate a la visita guiada a la ESMA con sobrevivientes de la dictadura“, dijo a cámara.

El acto de La Marea en Facultad de Medicina en donde hubo una fuerte discusión con un militante libertario que escrachó una intervención artística con la figura del presidente Milei

Con el cántico “olé, olé, olé, olá, adonde vayan los iremos a buscar”, consigna repetida en cada marcha en contra de la dictadura, las mujeres le cantaban al joven libertario, también en claro signo de provocación.

Los estudiantes aprovecharon la ocasión para invitar a sumarse a la marcha del 24 de marzo, fecha en que se recuerdan los 50 años del golpe de Estado de 1976. Además, convocaron a una visita guiada a la ESMA junto a sobrevivientes del terrorismo de Estado, como parte de las actividades para reivindicar la memoria, la verdad y la justicia.

Manifestantes de La Marea increparon al joven cantándole consignas contra la dictadura

La intervención finalizó con consignas que remiten a la búsqueda de justicia y la continuidad de la militancia estudiantil, en un contexto de creciente debate sobre el rol de la educación pública y la memoria histórica en la sociedad argentina.

El episodio reflejó las tensiones que persisten en el ámbito universitario frente a los reclamos de memoria y derechos humanos, así como el rechazo explícito a posturas negacionistas o autoritarias.